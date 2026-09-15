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KVIZ, FILMOVI, SERIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: Luka Dubroja
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Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija, serija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras od 18 do 23 sata i koje filmske hitove ne smijete propustiti!

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Večeras nas očekuje uzbudljiv TV program prepun popularnih kvizova, napetih serija i filmskih blockbustera. Ako tražite savršenu zabavu za večernje sate, donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke za najbolje filmove iz kabelske ponude!

HRT 1

HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom "Potjera" u 18:08, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00) slijedi dokumentarni spektakl "Tajanstveno carstvo sibirskog tigra" (20:11). Ljubitelje dramskih serija razveselit će nova epizoda "Ritam srca" u 21:08, a politički aktualno "Otvoreno" počinje u 22:05.

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:11 Tajanstveno carstvo sibirskog tigra
21:08 Ritam srca
22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 od 20:15 uživajte u novoj epizodi kriminalističke serije "Tandem", dok je prava filmska poslastica "Operacija Valkira" u 21:07 – napeti ratni triler s Tomom Cruiseom o pokušaju atentata na Hitlera. Kasnije, u 23:12, slijedi serija "Točka pucanja".

20:15 Tandem
21:07 Operacija Valkira
23:12 Točka pucanja

RTL

RTL donosi svježu dozu zabave s novim reality showom "Asia Express: Zmajeva ruta" u 20:15, a informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:10. Za ljubitelje akcije, večer završava filmom "Cobra" u 22:50.
20:15 Asia Express: Zmajeva ruta
22:10 RTL Direkt
22:50 Cobra

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV tradicionalno nudi domaće serije – "Kumovi" počinju u 20:20, a zatim slijedi humoristična "Slučajna obitelj" u 21:25. Za gurmane, "Masterchef" je na rasporedu od 22:35.

20:20 Kumovi
21:25 Slučajna obitelj
22:35 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i krimića: od 19:15 i 20:05 "Chicago u plamenu", a zatim "Zločinački umovi" u 21:00. Za dozu smijeha, tu je "Moderna obitelj" od 21:50.

19:15 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj

DOMA TV

Doma TV donosi napetu večer uz "FBI 2" od 20:00 i 20:45, a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 21:40 i 22:30. Idealno za ljubitelje kriminalističkih serija!

20:00 FBI 2
20:45 FBI 2
21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

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Filmski hitovi večeri (iz kabelske ponude):

- "Bourneova nadmoć" (Star Movies, 20:00): Matt Damon u nastavku legendarnog akcijskog trilera o agentu bez prošlosti.

- "Operacija Valkira" (HRT 2, 21:07): Povijesni triler s Tomom Cruiseom o atentatu na Hitlera.

- "Podmornica smrti" (Star Movies, 22:15): Akcijski triler o borbi za preživljavanje pod vodom.

- "Tri amigosa" (HTV 3, 22:25): Kultna komedija s Chevyjem Chaseom i Steveom Martinom.

- "Pepermint" (Nova TV, 01:15 - repriza kasno navečer): Akcijski triler o ženi koja uzima pravdu u svoje ruke.

Uz ovakav izbor, večeras je pravi trenutak za opuštanje pred ekranom – od kvizova i domaćih serija do svjetskih filmskih hitova. Uživajte u večeri i pronađite svoj TV favorit!

*uz korištenje AI-ja
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