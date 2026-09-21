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SERIJE, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: rtl
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Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i filmskih hitova na domaćim kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti večeras na televiziji!

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiva večer prepuna napetih serija, informativnih emisija i vrhunskih filmova. Izabrali smo najvažnije događaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju kviza, informativnog i dramskog sadržaja. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a slijede najnovije vijesti u "Dnevniku 2" u 19:00. U 20:12 očekuje vas intrigantan dokumentarac "Titani mora: Obiteljski odnosi", dok je za ljubitelje dramskih serija tu "Ritam srca" u 21:10. Za kraj večeri, ne propustite aktualnu emisiju "Otvoreno" u 22:10.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Titani mora: Obiteljski odnosi
21:10 Ritam srca
22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras nudi raznoliku zabavu i napete trilere. Od 20:15 na rasporedu je kriminalistička serija "Tandem", a u 21:11 slijedi američki film "Jaganjci i lavovi" s temom ratnih i političkih intriga. Kasnije u večeri, za ljubitelje serija tu je "Herrhausen: Bankar i bomba".

20:15 Tandem
21:11 Jaganjci i lavovi
22:47 Herrhausen: Bankar i bomba

RTL

RTL večer rezervira za novu sezonu omiljene serije "Divlje pčele" u 20:15, a odmah nakon toga slijedi uzbudljivi reality show "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:10. Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:50, a za kraj večeri, ljubitelji realityja mogu uživati u "Love Island Adria".

20:15 Divlje pčele
21:10 Asia Express: Zmajeva ruta
22:50 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV donosi sportsku i serijsku večer. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, u 20:20 pogledajte "PSK Potez prvaka", a potom novu epizodu hit serije "Kumovi" u 20:25. Za kraj večeri slijede "Slučajna obitelj" i kulinarski show "Masterchef".

20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
21:35 Slučajna obitelj
22:35 Masterchef

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i humora. Od 19:35 uživajte u "Chicago u plamenu", a od 21:00 slijedi napeta serija "Zločinački umovi". Ljubitelji komedije mogu se opustiti uz "Modernu obitelj" i "Teoriju velikog praska".

19:35 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
22:40 Teorija velikog praska

"Modern Family" Season 1 (2009-2012)
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

DOMA TV

DOMA TV donosi večer za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. U 20:00 i 20:45 gledajte dvije uzastopne epizode "FBI 2", a od 21:35 i 22:35 na rasporedu su dvije epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve". Kasnije navečer, "Crna lista" donosi dodatnu dozu uzbuđenja.

20:00 FBI 2
20:45 FBI 2
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

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Filmski hitovi večeri – što odabrati?

Za ljubitelje filma, izdvajamo nekoliko najboljih naslova s filmskih kanala:

- "Na putu do zvijezda 3" (Star Movies, 20:00) – Glazbena komedija koja će vas razveseliti i opustiti uz odličnu glumačku ekipu i zarazne pjesme.

- "Kraljevina" (Star Movies, 21:55) – Napeta akcijska drama koja istražuje političke i ratne sukobe na Bliskom istoku, s Jamiejem Foxxom u glavnoj ulozi.

- "Jaganjci i lavovi" (HRT 2, 21:11) – Politički triler o posljedicama rata i odgovornosti, s Robertom Redfordom, Tomom Cruiseom i Meryl Streep.

- "Hvala ti za ljubav" (Star Movies, 17:45) – Romantična drama za sve koji vole emotivne priče.

- "Strava u Ulici brijestova" (Star Movies, 01:25, za noćne ptice) – Kultni horor koji i dalje ledi krv u žilama.

Neovisno jeste li ljubitelj serija, informativnih emisija ili filmskih hitova, večerašnji TV program donosi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja
 
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