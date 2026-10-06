Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i koje filmske hitove ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na malim ekranima očekuje uzbudljiv izbor kvizova, serija i filmova. Pripremili smo za vas pregled najvažnijih emisija i nekoliko filmskih preporuka koje će zadovoljiti sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
Donosi standardnu dozu informativnog i zabavnog programa. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:06, slijedi središnji Dnevnik 2 u 19:00. Ljubitelje dokumentaraca očekuje "Ide auto: Mini" u 20:12 i "Moj album: Mladen Stubljar" u 21:00, dok za opuštanje uz domaću produkciju možete pogledati seriju "Lijepe naše" od 21:15. Za kraj večeri, tu je aktualna emisija "Otvoreno" u 22:00.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Ide auto: Mini
21:00 Moj album: Mladen Stubljar
21:15 Lijepe naše
22:00 Otvoreno
HRT 2
Večeras nudi bogat dokumentarni i filmski sadržaj. U 20:15 pogledajte "Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Tornado", a od 21:01 uživajte u američko-njemačkom filmu "Dokaži krivnju". Za ljubitelje kriminalističkih serija, tu je "Zaljev" u 23:07.
20:15 Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Tornado
21:01 Dokaži krivnju (film)
23:07 Zaljev
RTL
Rezervira večer za ljubitelje domaćih serija i reality showova. "Divlje pčele" kreću u 20:15, a zatim slijedi uzbudljivi "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25. Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 23:00, a za kraj večeri očekuje vas akcijski spektakl "Kralj Arthur: Legenda o maču" od 23:35.
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
23:00 RTL Direkt
23:35 Kralj Arthur: Legenda o maču (film)
Nova TV
Tradicionalno nudi bogat izbor domaćih hitova, ali večeras izdvajamo najnovije epizode popularnih serija i showova u udarnom terminu.
RTL 2
Večeras donosi akciju i humor. Od 18:20 pratite "Djevojke na zadatku", a zatim dvije uzastopne epizode "Chicago u plamenu" od 19:05 i 19:55. Kriminalistički hit "Zločinački umovi" počinje u 21:00, a za ljubitelje sitcoma tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:50 nadalje.
18:20 Djevojke na zadatku
19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:50 Teorija velikog praska
Doma TV
I večeras nastavlja s popularnim serijama i zabavnim emisijama za cijelu obitelj.
Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):
- 20:00 "Dan kad je Zemlja stala" (Star Movies) - Znanstveno-fantastična drama s Keanu Reevesom, koja donosi napetu priču o dolasku vanzemaljaca na Zemlju i borbi za spas čovječanstva.
- 22:10 "Aeon Flux" (Star Movies) - Akcijski SF s Charlize Theron u ulozi tajne agentice u futurističkom svijetu.
- 17:50 "Najveći showman" (Star Movies) - Glazbena drama inspirirana životom P.T. Barnuma, s Hugh Jackmanom u glavnoj ulozi.
- 22:06 "Vječni ciklus komedije: Bojnik i derište" (HTV 3) - Romantična komedija iz zlatnog doba Hollywooda.
- 00:50 "Zabranjene fotografije" (Star Movies) - Napeti triler za ljubitelje mračnih priča.
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