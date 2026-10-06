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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: rtl
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Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i koje filmske hitove ne smijete propustiti!

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Večeras nas na malim ekranima očekuje uzbudljiv izbor kvizova, serija i filmova. Pripremili smo za vas pregled najvažnijih emisija i nekoliko filmskih preporuka koje će zadovoljiti sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

NOVA EPIZODA Večeras počinje nova era serije 'Divlje pčele'! Evo što se mijenja
Večeras počinje nova era serije 'Divlje pčele'! Evo što se mijenja

HRT 1

Donosi standardnu dozu informativnog i zabavnog programa. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:06, slijedi središnji Dnevnik 2 u 19:00. Ljubitelje dokumentaraca očekuje "Ide auto: Mini" u 20:12 i "Moj album: Mladen Stubljar" u 21:00, dok za opuštanje uz domaću produkciju možete pogledati seriju "Lijepe naše" od 21:15. Za kraj večeri, tu je aktualna emisija "Otvoreno" u 22:00.

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Ide auto: Mini
21:00 Moj album: Mladen Stubljar
21:15 Lijepe naše
22:00 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Večeras nudi bogat dokumentarni i filmski sadržaj. U 20:15 pogledajte "Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Tornado", a od 21:01 uživajte u američko-njemačkom filmu "Dokaži krivnju". Za ljubitelje kriminalističkih serija, tu je "Zaljev" u 23:07.

20:15 Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Tornado
21:01 Dokaži krivnju (film)
23:07 Zaljev

NOVA EPIZODA Što će biti u Divljim pčelama? Zora ljubi Marina, Krneta Katu 'promovira' i vodi iz zatvora...
Što će biti u Divljim pčelama? Zora ljubi Marina, Krneta Katu 'promovira' i vodi iz zatvora...

RTL

Rezervira večer za ljubitelje domaćih serija i reality showova. "Divlje pčele" kreću u 20:15, a zatim slijedi uzbudljivi "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25. Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 23:00, a za kraj večeri očekuje vas akcijski spektakl "Kralj Arthur: Legenda o maču" od 23:35.

20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
23:00 RTL Direkt
23:35 Kralj Arthur: Legenda o maču (film)

Foto: rtl

Nova TV

Tradicionalno nudi bogat izbor domaćih hitova, ali večeras izdvajamo najnovije epizode popularnih serija i showova u udarnom terminu.

NOVI LIK Nova doktorica stigla u Zaglave i unijela pomutnju! Karla Brbić: 'Napravit će pravu pomutnju...'
Nova doktorica stigla u Zaglave i unijela pomutnju! Karla Brbić: 'Napravit će pravu pomutnju...'

RTL 2

Večeras donosi akciju i humor. Od 18:20 pratite "Djevojke na zadatku", a zatim dvije uzastopne epizode "Chicago u plamenu" od 19:05 i 19:55. Kriminalistički hit "Zločinački umovi" počinje u 21:00, a za ljubitelje sitcoma tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:50 nadalje.

18:20 Djevojke na zadatku
19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:50 Teorija velikog praska

98398094
Foto: MONTY BRINTON

Doma TV

I večeras nastavlja s popularnim serijama i zabavnim emisijama za cijelu obitelj.

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- 20:00 "Dan kad je Zemlja stala" (Star Movies) - Znanstveno-fantastična drama s Keanu Reevesom, koja donosi napetu priču o dolasku vanzemaljaca na Zemlju i borbi za spas čovječanstva.

- 22:10 "Aeon Flux" (Star Movies) - Akcijski SF s Charlize Theron u ulozi tajne agentice u futurističkom svijetu.

- 17:50 "Najveći showman" (Star Movies) - Glazbena drama inspirirana životom P.T. Barnuma, s Hugh Jackmanom u glavnoj ulozi.

- 22:06 "Vječni ciklus komedije: Bojnik i derište" (HTV 3) - Romantična komedija iz zlatnog doba Hollywooda.

- 00:50 "Zabranjene fotografije" (Star Movies) - Napeti triler za ljubitelje mračnih priča.

MotoGP Sachsenring: Keanu Reeves s djevojkom na motoutrci
Foto: HZ/DPA

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