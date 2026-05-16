Evo što znači 'Bangaranga'

Bugarska se ove godine vratila na Eurosong nakon trogodišnje pauze, a u Beču je predstavlja DARA s pjesmom 'Bangaranga'. Ona se u drugoj polufinalnoj večeri plasirala u finale, a na eurovizijskim kladionicama je uoči natjecanja bila peta s 5 posto šanse za pobjedu.

Foto: Lisa Leutner

Pjevačica pravog imena Darina Yotova bugarskoj je publici poznata još od showa 'X Factor Bulgaria' 2015. godine. 'Bangaranga' spaja moderan pop zvuk i bugarske etno motive, a inspirirana je tradicijom kukera, maskiranih muškaraca koji prema narodnim običajima tjeraju zle duhove. Iako je uvjerljivo pobijedila na nacionalnom izboru, nakon pobjede suočila se s velikim valom uvreda i kritika na društvenim mrežama te je čak razmišljala o odustajanju od Eurosonga.

- Mržnja na društvenim mrežama nije me samo pogodila, potresla me i zabrinula. No, nitko ne zaslužuje takav javni linč zato što radi svoj posao i slijedi svoj put. Nitko. Zato sam donijela odluku - sudjelovat ću. Vaša ljubav i podrška podsjetile su me tko sam i zašto sam počela. Nećemo se prepustiti kradljivcima snova! - objavila je tad u priopćenju.

Njezin nastup bio je upečatljiv u drugoj polufinalnoj večeri u četvrtak, no mnogi su se zapitali što uopće znači Bangaranga? Sama Dara je to objasnila za AOL: 'To je pop pjesma s 'kostima' folka. Sama riječ dolazi iz jamajčanskog slenga, znači nešto kao 'prekrasan kaos'. To je sirova fonetička snaga koja nadilazi prijevod - osjetite to prije nego što možete razumjeti o čemu se radi'.

- Svrha je da otjera zle duhove. Energija je preplavljujuća, skoro pa zastrašujuća - i opet prekrasna, radosna i živa. To je Bangaranga. Buka, vatra, ritam koji su kao snaga za dobro, da otjeraju sve što je tama donijela - objasnila je.