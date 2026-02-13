Evo tko je bodybuilder s Dore koji je nastupio s Lima Lenom

Nije lako probiti led, no upravo je to u četvrtak učinio Lima Len, koji je prvi nastupio u prvoj polufinalnoj večeri Dore. On se publici predstavio s pjesmom 'Raketa', a mnogi su tijekom nastupa primijetili bodybuildera koji se našao s njime na pozornici. Kako navodi Jutarnji list, radi se o 33-godišnjem Tomislavu Strmečkom, profesionalnom bodybuilderu iz Koprivnice koji živi u Puli.

POGLEDAJTE NASTUP:

On i Lima Len, odnosno Alen Kozić, prijatelji su dugi niz godina. Strmečki je za Jutarnji rekao kako je cijeli nastup bio posvećen upravo njegovom prijatelju.

- Ja sam samo tu bio prijatelj koji mu je pomogao u izvedbi. Ideja je bila da ima dvoje plesača, jednu ugodno popunjenu osobu i jednu nabildanu jer je ipak riječ o treningu, hrani i tome da se 'netko dovede u redu do ljeta' - ispričao je i dodao kako se nada da su gledatelji uspjeli shvatiti ideju.

Foto: HRT

- Ja tumačim narcisa, bildera, koji vidi samo sebe, a ona radi vježbice koje mi bilderi ne radimo. Mi jedemo pravu hranu, ne jedemo krafne i slično. Lima je tu ono između, govori da mu je super takva kakva je - objasnio je.

Oduševljen je što je 'Raketa' prošla u finale i kaže da su se odlično zabavljali. Osim njih, prošlo je još sedam izvođača, a to su Ananda, LELEK, Cold Snap, ToMa, Alen Đuras, Ema Bubić i Noelle.

U petak će se u drugoj polufinalnoj večeri predstaviti još 12 izvođača te će također osam ući u finale koje će biti u nedjelju.