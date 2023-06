Fanovi Kardashiansice ljuti jer ih je lagala: Pa muž je već znao da je trudna, vidi joj se trbuščić

Reality zvijezda Kourtney Kardashian (44) je trudna sa suprugom Travisom Barkerom (46). S javnosti je to podijelila na njegovom koncertu noseći transparent na kojem piše 'Travise, trudna sam'. Međutim, to je njenim fanovima zasmetalo jer su mislili da je rana trudnoća i da ni Travis ne zna za nju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Paru će ovo biti prvo zajedničko dijete, dok iz propalih veza i brakova, ona ima troje, a on dvoje. Kourtney je suprugu priopćila vijesti tijekom njegovog koncerta s bendom Blink-182.

Foto: Instagram

Ipak, ispostavilo se da je Travis već znao da je Kourtney trudna, a to je zasmetalo obožavateljima pa su je kritizirali na društvenim mrežama.

- Kao da nije znao, pogledajte joj trbuh. Ovo je sve marketing; Vidno je trudna, kako Travis to nije znao? - pitali su se neki, dog su drugi imali odgovor.

Foto: Instagram

- Pa ovo je bila objava za javnost i ostatak svijeta, naravno da je on znao, pa suprug joj je - stala je u obranu Kourtney i Travisa jedna pratiteljica.

Dok je nekim pratiteljima zasmetalo, drugi su bili oduševljeni, pogotovo jer su Kourtney i Travis već duže vrijeme pokušavali dobiti dijete.

Foto: Instagram

- Mislim da je ovo savršen način za objaviti javnosti sretnu vijest. Sigurno je znao, ali je ostao iznenađen što je ona na njegovom koncertu podigla taj transparent - pisali su neki.

Foto: Fabio Piumetti / ipa-agency.net

- Ona je tako sretna s njim, Koga briga što je on već znao, ovo je preslatko - komentirali su drugi.

Inače, Kourtney i Travis poušavali su dobiti dijete godinu dana.

- Službeno smo završili s umjetnom oplodnjom. Smrznuli smo sedam jajašaca, no niti jedno se nije razvelo. Voljeli bismo bebu više od svega, a ja stvarno vjerujem u ono što Bog sprema za nas. Ako je to beba, onda vjerujem da će se to dogoditi. Najvažnije je da smo sretni i dobri roditelji svojoj djeci - poručila je nedavno Kourtney koja je s Travisom imala čak tri vjenčanja.

Podsjetimo, Travis iz propalog braka s bivšom missicom Shannom Moakler (48) ima sina Landona (19) i kći Alabamu (17), dok Kourtney iz propale veze s bivšim dečkom Scottom Disickom (40) ima troje djece, kći Penelope te sinove Masona i Reigna.