REKORDNA POPULARNOST

Nastup naših Lelekica među najgledanijima na Eurosongu, prestigle su i neke favorite

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
Nastup naših Lelekica među najgledanijima na Eurosongu, prestigle su i neke favorite
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Službeni YouTube kanal Eurosonga objavio je sve nastupe s prve večeri. Nastup grupe Lelek s pjesmom Andromeda ubrzo je prikupio oko 155.000 pregleda, čime se Hrvatska našla pri samom vrhu interesa publike

Nakon prve polufinalne večeri Eurosonga 2026, službeni YouTube kanal natjecanja objavio je sve nastupe, a hrvatski predstavnici Lelek ubrzo su se svrstali među najgledanije izvođače večeri.

Njihov nastup s pjesmom Andromeda u trenutku pisanja imao je oko 155 tisuća pregleda, čime se Hrvatska našla pri samom vrhu interesa publike na YouTubeu. Video je prikupio i približno 8,8 tisuća lajkova te više od 1500 komentara, a brojni gledatelji ističu kako Hrvatsku ove godine vide među glavnim favoritima za pobjedu.

Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026. | Foto: Jens Büttner/PIXSELL

Publika posebno hvali atmosferu nastupa, upečatljivu scenografiju i snažnu energiju pjesme, dok dio fanova smatra da Hrvatska nikada nije djelovala ovako konkurentno na eurovizijskoj pozornici.

„Jeza. Ovako izgleda pravi filmski nastup”, napisao je jedan gledatelj u komentaru koji je prikupio više od 1400 lajkova.

„Ovo je čista umjetnost. Hvala, Hrvatska. Vrijeme je da pobijedite”, stoji u još jednom komentaru koji je podržalo nekoliko stotina korisnika.

Tko su favoriti Eurosonga nakon prvog polufinala? Evo i kako stoje naše predstavnice Lelek

Među najpopularnijim komentarima našao se i onaj: „Napokon je došlo vrijeme da Hrvatska osvoji svoj prvi Eurosong jer su energija i nastup ove godine apsolutno nenadmašni.”

Ipak, više pregleda od Hrvatske zasad ima samo Grčka. Njezin predstavnik Akylas s pjesmom Ferto prikupio je oko 302 tisuće pregleda. Hrvatska je pritom nadmašila i neke od velikih favorita natjecanja.

Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026. | Foto: Jens Büttner/PIXSELL

Lelek je nakon polufinala izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a gledatelji posebno izdvajaju atmosferičan nastup i mračnu vizualnu estetiku pjesme Andromeda.

Voditeljica Eurosonga dolazi iz prestižne obitelji, no karijeru je izgradila bez njihova bogatstva

Po broju pregleda Hrvatska je bila ispred Švedske, Izraela, Srbije i Poljske, zemalja koje tradicionalno imaju snažnu eurovizijsku publiku. Iako broj pregleda na YouTubeu ne mora nužno odražavati konačan rezultat natjecanja, često pokazuje koji su nastupi odmah nakon emitiranja izazvali najveći interes publike.

Hrvatsku sada očekuje veliko finale u subotu, 16. svibnja, dok će organizatori naknadno objaviti točan redoslijed nastupa

Bravo, Lelekice! Hrvatska je prošla u veliko finale Eurosonga

Za mjesto u velikom finalu izborilo se deset zemalja, one su redom: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i  Poljska!
LELEKICE RASTURILE! Ovo su svi finalisti prve večeri Eurosonga

Deset zemalja izborilo je mjesto u velikom finalu Eurosonga nakon prve polufinalne večeri u Beču, među njima je i Hrvatska! Publika je u utorak gledala niz energičnih i upečatljivih nastupa, evo tko je sve prošao
FOTO Evo kako je izgledalo prvo polufinale Eurosonga: Lelekice su oduševile i prošle u finale

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natjecalo se 15 izvođača, a njih 10 prošlo ih je dalje u finale i nastupit će ponovno u subotu. Među njima su i naše predstavnice, grupa Lelek, a osim njih, u finale su prošli još predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Litve i Poljske. Pogledajte kako je izgledala večer...

