Fatalna ljubav Farme: Barbara zanijemi čim čuje za Tomislava

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata.

U prvom nastavku serijala “Mračna strana reality skandala” donosimo priče o preljubima i prevarama kojima smo svi svjedočili na malim ekranima.

Foto: Nova TV

U showu su se zaljubili, pred kamerama su pale i prve zaruke, a danas se svađaju na sudu. Bajka Barbare i Tomislava pretvorila se u agoniju... Ljubav Barbare Peterčić (26) i Tomislava Crnčevića (31) rodila se na 'Farmi', a par se u showu i zaručio. Kad smo prije nekoliko dana pitali Barbaru za Tomislava, naglo je 'zanijemila'.

A u početku se njihova veza činila idiličnom, zbog čega je sve začudilo kad su godinu dana nakon izlaska iz showa prekinuli. Veza se raspala nakon što je Tomislav navodno fizički napao Barbaru zbog čega je 'zaradio' i prekršajnu prijavu. Njihova reality ljubavna priča šokirala je gledatelje, a pogotovo njezine navijače.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Fatalni ljubavnici upoznali su ispred kamera, a razvoj njihove romanse pratila je cijela Hrvatska. Barbara je s Tomislavom prevarila dugogodišnjeg dečka Matiju Jankovića koji ju je čekao vani, iako ona i danas tvrdi da su prekinuli prije njezina ulaska u show. U želji za pobjedom i osvajanjem glavne novčane nagrade, natjecatelji dane provode pred kamerama, plasirajući tako u javnost svoju intimu. Pred očima milijuna gledatelja oni se zaljubljuju, svađaju, ljube i mire...

I dok se u showu 'zakuhavala' Barbarina i Tomislavova ljubavna priča, u vanjskom svijetu odvijala se prava drama. Obitelj Barbarina dečka optuživala ju je za prevaru, a međusobnim prepucavanjima nije se naslućivao kraj. Stvar je kulminirala na društvenim mrežama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Barbaru poznajem godinama. Vani ima dečka Matiju, mog bratića. Ne mogu vjerovati što gledam u showu. Žao mi je bratića jer nije zaslužio javno poniženje. Barbara je razočarala previše ljudi koji je vani čekaju i pitam se kako će im pogledati u oči - tvrdila je Marijana, rođakinja Barbarina 'legalnog' dečka. Prema njezinim riječima, farmerica je u to vrijeme živjela s njezinim bratićem Matijom, koji ju je navodno i dopratio u show. On nije želio ništa komentirati. U izolaciji su među ljubavnicima pale i prve zaruke dok nisu znali što se događa vani.

- Volim te jako i želim provesti ostatak života s tobom. Molit ću te da mi kažeš iskreno, da mi se zakuneš na vječnu ljubav do kraja života - rekao je Tomislav Barbari dok joj je stavljao prsten koji je naručio od produkcije. Natjecatelji su bili u šoku, a mnogi su mislili da je sve samo taktika kako bi pokupili simpatije gledatelja.

- Sve ovo što se događa, sve je to njegovo djelo. Tomislav je glavni glumac, a ona samo sporedni, ona će plesati kako on bude svirao. Tomislav samo igra dobru igru i ne znam kako će to završiti, netko će plakati - govorili su ostali natjecatelji, a čudili su se i tome što je Tomislav zaprosio djevojku koju je dotad iza leđa često nazivao pijunom.

Zaruke je par ponovio i u 'vanjskom' svijetu, a Tomislav se ubrzo uselio na kat Barbarine obiteljske kuće u Velikoj Gorici. Barbara je govorila kako je u Tomislavu pronašla srodnu dušu, a da je njihova sreća 'šamar' skepticima koji nisu vjerovali u njih. Planirali su i pokrenuti posao, ali ubrzo je ideja propala.

Nekoliko mjeseci kasnije došlo je do dramatičnog obrata u njihovoj ljubavnoj priči. Barbara je raskinula zaruke i optužila Tomislava da ju je zlostavljao. Navodno ju je vrijeđao i omalovažavao, a zatim i fizički napao, pri čemu joj je razbio arkadu. Tomislav je negirao optužbe i tvrdio da ga je Barbara iskorištavala, kao i ostatak njezine obitelji, pa se pravdao da je počeo piti tablete za smirenje.

Foto: Privatni album

- Prvo me vrijeđao i rekao odvratne stvari. Kad sam mu rekla da mi je dosta svega, lupio me šakom u arkadu. Potekla mi je krv i privremeno me zaslijepila. Pala sam i osjetila udarce po tijelu - rekla nam je nakon napada Barbara.

Tad je priznala da ju je na javni istup o napadu potaknulo i to što je čula da je vara te da je Tomislav zapravo u vezi s još jednom djevojkom. Dodala je da joj se bivši zaručnik nikad nije ispričao.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Shvatila sam što znači biti slijep u ljubavi. Drugi ljudi su me upozoravali, ali ja sam bila slijepa. Sve do nedavno, dok mi osoba koju sam voljela više od svega nije priuštila noć koju nikad neću zaboraviti, noć provedenu na traumatološkom odjelu, sa šavovima na glavi. Brutalno me pretukao i ostavio da u krvi ležim na cesti kao zadnje smeće. Kako objasniti ljudima koje volim otkud mi te modrice, potres mozga, podljevi, šavovi na glavi - napisala je na društvenim mrežama nakon što ju je bivši farmer.

Odmah je bacila i zaručnički prsten. Tomislav je zbog remećenja javnog reda i mira pravomoćno osuđen na 30 dana zatvora, što je zamijenjeno uvjetnom kaznom od godinu dana, a tu su nam informaciju, ne navodeći identitete, potvrdili na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Tad se sukobio i s ocem, a zbog toga mu je izrečena zabrana uznemiravanja u trajanju od dvije godine.