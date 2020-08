- O\u010dekivao sam uspjeh, ali nisam mislio da \u0107e cijela regija ba\u0161 ovako reagirati. Film je postigao puno i napravio odli\u010dan uvod u sve \u0161to dolazi u nastavku. Imamo super glumce, ekipu iza kamere i cijelu pri\u010du di\u017eemo - rekao nam je Milo\u0161. Zanimalo nas je i kako je do\u0161lo do ideje, ali i za\u0161to je scenarij u ladici skupljao pra\u0161inu \u010dak 15 godina.

<p>“Južni vetar” jedan je od najgledanijih balkanskih filmova svih vremena, a u samo mjesec dana više od pola milijuna ljudi pogledalo ga je u kinima. Za srpskim dugometražnim igranim ostvarenjem koje, na IMDB-u ima visoku ocjenu 8,2, “poludjeli” su muškarci, žene, djeca, umirovljenici.... Redatelj<strong> Miloš Avramović </strong>(42) otkrio nam je kako su prije nekoliko dana počeli snimati drugi dio “Južni vetar: Ubrzanje”.</p><p>- Očekivao sam uspjeh, ali nisam mislio da će cijela regija baš ovako reagirati. Film je postigao puno i napravio odličan uvod u sve što dolazi u nastavku. Imamo super glumce, ekipu iza kamere i cijelu priču dižemo - rekao nam je Miloš. Zanimalo nas je i kako je došlo do ideje, ali i zašto je scenarij u ladici skupljao prašinu čak 15 godina.</p><p>- Prvi radni naslov filma bio je ‘Metar asfalta’. Tek kasnije, kada smo smislili naziv policijske akcije Južni vetar s ciljem da se presijeku kanali za krijumčarenje heroina na jugu Srbije, došlo je do ideje za službeni naslov. Samo nekoliko od nas vjerovalo je u scenarij koji je napisan još 2006., 2007. Točnije, samo dvoje i danas bliskih suradnika vjerovalo je da možemo postići nešto. Riječ je o scenaristu <strong>Petru Mihajloviću</strong> i producentici<strong> Tatjani Žeželj Gojković.</strong><em> </em>Ugledni kolege su smatrali da ova tematika nikog ne zanima, da je totalni promašaj... Na kraju se ispostavilo da su pogriješili. Više od milijun ljudi diljem svijeta platilo je kartu kako bi odgledalo ovaj film. Tko zna koliko su tako ‘sahranili’ dobrih filmova jer ne žele ići ukorak s vremenom - priča nam Avramović.</p><p>No vratimo se na film/seriju. <strong>Miloš Biković</strong> je zvijezda filma. U jednom trenutku vidimo kako se smirio i prestao baviti kriminalom. Mnogi gledatelji diskutiraju o pravom razlogu zbog kojeg se vratio “mutnim poslovima”. Pa koji je zapravo razlog?</p><p>- Vratio se jer je jednostavno loš. Zato što je prešao crtu poslije koje nema lakog povratka. Put k iskupljenju je dugačak i težak - kaže. Zanimalo nas je i koje je scene bilo najteže snimiti.</p><p>- Akciju. To je nešto što smo nakon raspada SFRJ-a i partizanske kinematografije zaboravili raditi. Budžeti su smanjeni, a tematika se promijenila. Krenuli smo od nule, ali kasnije smo dobili koordinatore i kaskadere iz inozemstva. Takve scene probijaju budžet i često dovode produkciju u velike probleme - priznaje Miloš te dodaje kako ne postoji “tajni recept” za uspješan film ili seriju.</p><p>- Kada bih ga imao, vjerojatno bih odgovarao na ova pitanja s nekoga privatnog otoka. Postoje, naravno, neki poznati sastojci za recept: dobra podjela, dobar tekst, visok nivo realizacije, ali ništa ti ne može jamčiti uspjeh. U ovo smo išli iskreno, srcem do kraja i izgleda kako smo se publici obratili na njihovu jeziku, pogodili njihove teme i probleme - priča nam tvorac “Južnog vetra”. Za kraj nas je zanimalo i kada publika može očekivati nastavak filma, ali i što može očekivati u drugom dijelu.</p><p>- Pandemija korona virusa je utjecala na vrijeme snimanja. Planiramo pustiti film na zimu 2021. godine, a publika može očekivati još viši produkcijski nivo. Sjajnu internacionalnu podjelu, dobru priču i životopisne likove. Ozbiljno smo shvatili povjerenje gledatelja i nećemo ih iznevjeriti - rekao je za kraj.</p>