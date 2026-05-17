Film 'Mortal Kombat II': Krvaviji i zabavniji, ali ne bez mana...

Pet godina nakon pokretanja filmske franšize “Mortal Kombat 2” stigao je 6. svibnja u hrvatska kina. Ovog puta donosi ono što su obožavatelji najviše tražili - pravi turnir do smrti. Redatelj Simon McQuoid vratio se kako bi, prema riječima mnogih kritičara, ispravio nedostatke prethodnika i publici isporučio brutalniji, veći i vjerniji prikaz legendarne videoigre. Bili smo na premijeri u CineStar Areni IMAX u Zagrebu. Dočekale su nas arkadne igre za pravi retrodoživljaj, a kino se napunilo i gejmerima...

Sjećate se kako u prvom filmu uopće nije bilo turnira? E, pa to su sad popravili. Cijeli film se vrti oko makljaže na kojoj se odlučuje sudbina našeg svijeta. Pravila su laka: borci sa Zemlje mlate se protiv prvaka Outworlda koje vodi strašni Shao Kahn, kojega glumi britanski bodybuilder Martyn Ford. Tko ostane bez boraca, gubi sve.

Borbe izgledaju puno bolje nego prije. Nema više mutne kamere i brzih rezova, sad se sve lijepo vidi i možete uživati u potezima glumaca i kaskadera. Posebno je dobra borba između Liu Kanga, kojega glumi Ludi Lin, i Kung Laoa, kojeg tumači Max Huang, a koji se vratio iz mrtvih. Ta scena izgleda kao da je ispala direktno iz videoigre, s vatrenim kuglama i smrtonosnim šeširom.

Naravno, tu su i “fatalities”, ono po čemu znamo “Mortal Kombat”. Film se ne srami pokazati nasilje: kosti pucaju, ruke i noge lete, a krv šprica po ekranu kao u ludom hororcu. Nekima će to biti previše, ali fanovi serijala su upravo to i htjeli.

Svi su jedva čekali vidjeti Johnnyja Cagea, a glumi ga Karl Urban. On je propala holivudska zvijezda, bahat i ciničan, a sad odjednom mora spašavati svijet. Njegov šarm i humor dižu film svaki put kad postane dosadnjikav.

Njegova interakcija s Kanom, kojega glumi Josh Lawson, donosi neke od najsmješnijih trenutaka, a glumci su imali i prostora za improvizaciju. Njegov stil, koji kombinira borilačke vještine i duhovite dosjetke, kulminira u borbi protiv Barake, koju završava legendarnim udarcem u međunožje, na oduševljenje publike. U kinu su mu zapljeskali...

Ipak, prava zvijezda filma zapravo je princeza Kitana, koju glumi Adeline Rudolph. Njezina priča o osveti Shao Kahnu, koji joj je ubio oca, daje filmu neočekivanu dozu emocija. Rudolph je odlična kao ratnica koja iznutra planira osvetu, a izvana glumi da je odana svom zlom poočimu. Osim Kitane, pohvale idu i za vizualni dojam filma. Outworld i drugi svjetovi sad izgledaju puno bolje i stvarnije, a ne kao da su nacrtani na računalu.

Unatoč napretku, “Mortal Kombat 2” i dalje pati od slabog scenarija. Dijalozi su često nezgrapni, a likovi izgovaraju rečenice s ciljem objašnjavanja mitologije na način koji djeluje kao da čitaju upute za igru. Priča o potrazi za mističnim amuletom koji daje besmrtnost djeluje suvišno i nelogično u svijetu gdje uskrsnuće likova ionako ne predstavlja problem.

Ovaj film je poslastica za fanove “Mortal Kombata”. Prepun je referenci, likova i nasilja iz videoigara. Za sve ostale vjerojatno će biti pomalo neshvatljivi, bučni i pretjerano krvavi kaos koji traje gotovo dva sata. “Round 2… FIGHT!”