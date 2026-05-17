Obavijesti

Show

Komentari 0
IGRA U KINIMA

Film 'Mortal Kombat II': Krvaviji i zabavniji, ali ne bez mana...

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 2 min
Film 'Mortal Kombat II': Krvaviji i zabavniji, ali ne bez mana...
6
Foto: profimedia

Ovaj film je poslastica za fanove 'Mortal Kombata'. Prepun je referenci, likova i nasilja iz videoigara. Za sve ostale vjerojatno će biti pomalo neshvatljivi, bučni i pretjerano krvavi kaos koji traje gotovo dva sata

Admiral

Pet godina nakon pokretanja filmske franšize “Mortal Kombat 2” stigao je 6. svibnja u hrvatska kina. Ovog puta donosi ono što su obožavatelji najviše tražili - pravi turnir do smrti. Redatelj Simon McQuoid vratio se kako bi, prema riječima mnogih kritičara, ispravio nedostatke prethodnika i publici isporučio brutalniji, veći i vjerniji prikaz legendarne videoigre. Bili smo na premijeri u CineStar Areni IMAX u Zagrebu. Dočekale su nas arkadne igre za pravi retrodoživljaj, a kino se napunilo i gejmerima...

KINO KRITIKA Pogledali smo film 'Drama': Početak kao iz bajke, zatim šok!
Pogledali smo film 'Drama': Početak kao iz bajke, zatim šok!

Sjećate se kako u prvom filmu uopće nije bilo turnira? E, pa to su sad popravili. Cijeli film se vrti oko makljaže na kojoj se odlučuje sudbina našeg svijeta. Pravila su laka: borci sa Zemlje mlate se protiv prvaka Outworlda koje vodi strašni Shao Kahn, kojega glumi britanski bodybuilder Martyn Ford. Tko ostane bez boraca, gubi sve.

Borbe izgledaju puno bolje nego prije. Nema više mutne kamere i brzih rezova, sad se sve lijepo vidi i možete uživati u potezima glumaca i kaskadera. Posebno je dobra borba između Liu Kanga, kojega glumi Ludi Lin, i Kung Laoa, kojeg tumači Max Huang, a koji se vratio iz mrtvih. Ta scena izgleda kao da je ispala direktno iz videoigre, s vatrenim kuglama i smrtonosnim šeširom.

Naravno, tu su i “fatalities”, ono po čemu znamo “Mortal Kombat”. Film se ne srami pokazati nasilje: kosti pucaju, ruke i noge lete, a krv šprica po ekranu kao u ludom hororcu. Nekima će to biti previše, ali fanovi serijala su upravo to i htjeli.

Svi su jedva čekali vidjeti Johnnyja Cagea, a glumi ga Karl Urban. On je propala holivudska zvijezda, bahat i ciničan, a sad odjednom mora spašavati svijet. Njegov šarm i humor dižu film svaki put kad postane dosadnjikav.
Njegova interakcija s Kanom, kojega glumi Josh Lawson, donosi neke od najsmješnijih trenutaka, a glumci su imali i prostora za improvizaciju. Njegov stil, koji kombinira borilačke vještine i duhovite dosjetke, kulminira u borbi protiv Barake, koju završava legendarnim udarcem u međunožje, na oduševljenje publike. U kinu su mu zapljeskali...

Ipak, prava zvijezda filma zapravo je princeza Kitana, koju glumi Adeline Rudolph. Njezina priča o osveti Shao Kahnu, koji joj je ubio oca, daje filmu neočekivanu dozu emocija. Rudolph je odlična kao ratnica koja iznutra planira osvetu, a izvana glumi da je odana svom zlom poočimu. Osim Kitane, pohvale idu i za vizualni dojam filma. Outworld i drugi svjetovi sad izgledaju puno bolje i stvarnije, a ne kao da su nacrtani na računalu.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo seriju 'Malcolm u sredini': Nedostaje joj ritma, ali ima taj jedan ali! Izdržite...
Pogledali smo seriju 'Malcolm u sredini': Nedostaje joj ritma, ali ima taj jedan ali! Izdržite...

Unatoč napretku, “Mortal Kombat 2” i dalje pati od slabog scenarija. Dijalozi su često nezgrapni, a likovi izgovaraju rečenice s ciljem objašnjavanja mitologije na način koji djeluje kao da čitaju upute za igru. Priča o potrazi za mističnim amuletom koji daje besmrtnost djeluje suvišno i nelogično u svijetu gdje uskrsnuće likova ionako ne predstavlja problem.

Ovaj film je poslastica za fanove “Mortal Kombata”. Prepun je referenci, likova i nasilja iz videoigara. Za sve ostale vjerojatno će biti pomalo neshvatljivi, bučni i pretjerano krvavi kaos koji traje gotovo dva sata. “Round 2… FIGHT!”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
GLASALI ŽIRI I PUBLIKA

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga
SPEKTAKL U BEČU

Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga

U velikom finalu Eurosonga 2026. zahvaljujući velikom broju glasova publike, ali i visokim ocjenama žirija, pobjedu je odnijela Bugarska s pjevačicom DAROM i pjesmom 'Bangaranga'
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
DORIS PINČIĆ ČITALA GLASOVE

Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026