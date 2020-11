Film 'Oaza' Ivana Ikića najbolji je dugometražni film festivala

Žao mi je što nisam mogao osobno primiti nagradu i prikazati film u kinu, no nadam se da ćemo narednih godina to uspjeti nadoknaditi i da se uskoro vidimo na nekoj novoj projekciji Oaze, poručio je Ikić

<p>Film "Oaza" srpskog redatelja Ivana Ikića<strong> </strong>proglašen je najboljim dugometražnim filmom ovogodišnjeg, online izdanja Zagreb Film Festivala (ZFF) koji završava u nedjelju, nakon osam dana ispunjenog filmovima i velikog odaziva gledatelja.</p><p>Najbolji kratkometražni film je francuski "Dustin" Naïle Guiguet, Zlatna kolica za najbolji hrvatski kratki film osvojila je Sara Grgurić za film ‘U šumi’, a Zlatni bicikl Danilo Šerbedžija za film "Tereza37", objavljeno je u nedjelju putem online dodjele nagrada.</p><p>Ikićev film, priča o ljubavnom trokutu smještena u dom za mlade s posebnim potrebama, koji i tumače glavne likove, osvojio je Zlatna kolica i 4000 eura, za portret onih koji su čitavog života izolirani i kojima svijet rijetko kad daje priliku da se osjete najboljima u nečemu. </p><p>Žiri je ocijenio kako to ostvarenje nadilazi kategoriju najboljeg filma i granice najboljih glumaca, a "kroz sam postupak pruža ruku onima kojima je to najpotrebnije, dajući im priliku ne samo da postanu izvanredni glumci nego i da se izraze i pokažu da je za ljubav potrebno malo i da su oni za to sposobni."</p><p> - Nagrada Zlatna kolica ide redatelju i njegovu timu koji su uspjeli ne iznevjeriti povjerenje koje su stekli da baš oni budu ti koji će svijetu prenijeti vapaj onih koje nitko ne želi čuti - ističe se u obrazloženju. </p><p>Ikić je zahvalio žiriju što je prepoznao njihov rad i nagradio ga, kao i publici koja ga je pogledala.</p><p>- Žao mi je što nisam mogao osobno primiti nagradu i prikazati film u kinu, no nadam se da ćemo narednih godina to uspjeti nadoknaditi i da se uskoro vidimo na nekoj novoj projekciji Oaze - poručio je.</p><p>U žiriju dugometražnog programa bili su srpska redateljica i prošlogodišnja pobjednica ZFF-a Ivana Mladenović, slovački scenarist, redatelj i producent Marko Škop te slovenski redatelj Damjan Kozole.</p><h3><strong>Nagrade međunarodnom i hrvatskom kratkom metru</strong></h3><p>O najboljima iz međunarodnog kratkometražnog programa i nacionalnog kratkometražnog programa Kockice odlučivali su hrvatski snimatelj i redatelj Rino Barbir, srpski redatelj Stefan Đorđević te crnogorski producent Ivan Đurović.</p><p>Zlatna kolica za najbolji međunarodni kratki film i tisuću eura dodijelio je francuskom filmu "Dustin" redateljice Naïle Guiguet, za "autentičan prikaz grupe ravera čije emocije eskaliraju kako se party i after bliže kraju."</p><p>Opisao ga je kao "uzbudljiv, a istovremeno melankoličan film prožet napetim, dokumentarističkim prikazom raspada ljubavne veze s gotovo insajderskim pogledom autorice na queer scenu Pariza."</p><p>Posebno priznanje u kategoriji međunarodnog kratkometražnog filma dodijeljeno je kolumbijsko-američkom filmu "Između tebe i Milagros" redateljice Mariane Saffon.</p><p>Dobitnik Zlatnih kolica u programu Kockice je film "U šumi" Sare Grgurić, intiman portret ljubavi dvoje mladih ljudi koji su u potrazi za samim sobom izgubili odnos jedno prema drugom.</p><p>- Zbog prirodnosti i suptilnosti glumačke igre, nenametljivosti estetike koja nas uvlači u emociju filma i zbog potrebe da se artikuliraju i iznesu osobni osjećaji, ovaj film budi u nama nešto posebno - ocijenio je žiri u obrazloženju nagrade, koja se sastoji od skulpture i 10 tisuća kuna.</p><p>Posebno priznanje u kategoriji Kockica odlazi filmu "Ništa ja tebi ne govorim, samo kažem" redateljice Sanje Milardović.</p><p>Film "Tereza37" Danila Šerbedžije, nastao prema scenariju glavne glumice Lane Barić, osvojio je Zlatni bicikl po izboru publike u programu Ponovno s nama, s ocjenom 9,25.</p><h3><strong>Profesionalni i dječji žiri proglasio pobjednike KinoKino festivala</strong></h3><p>U okviru ovogodišnjeg Zagreb Film Festivala iznimno se održao i međunarodni filmski festival za djecu KinoKino, o čijim su najboljim filmovima odlučivala dva žirija - profesionalni i dječji.</p><p>Nagradu za najbolji film profesionalni žiri je dodijelio australskom filmu "S kao sreća" Johna Sheedyja, a dječji austrijskom "Oskar i Lilli, gdje nas nitko ne poznaje" Arasha T. Riahija, kojemu je pripala i Nagrada publike.</p><p>U profesionalnom žiriju bili su producentica i redateljica Marina Andree Škop, voditeljica obrazovnog programa riječkog Art-kina Barbara Zupičić i glumac Frano Mašković.</p><p>Žiri je obrazložio kako je "S kao sreća" vizualno čaroban i maštovit film koji "ispunjava toplinom i veseljem iako se bavi ozbiljnom temom, širi optimizam i sreću u svakom svom kadru te je posveta nesebičnosti i bezgraničnom dječjem optimizmu i entuzijazmu."</p><p>Posebno priznanje taj je žiri dodijelio nizozemskom dječjem filmu "Jackie i Oopjen" Annemarie van de Mond. </p><p>U dječjem žiriju bili su Petra Bokun, Lun Val Sakoman, Lars Štern, Martin Šamanović i Nora Weygand, koji su za svog laureata rekli da je "realan i ima duboku pouku, budi empatiju prema ljudima koji su prognani i žive drugačije nego mi, a nalaze se svuda oko nas."</p><h3><strong>Sarajevske studentice pobijedile u Industriji Mladost</strong> </h3><p>U okviru programa ZFF-a Industrija, kratkometražni film "Dar" redateljice Isidore Ratković i producentice Ines Radić proglašen je najboljim projektom na ovogodišnjem pitching-forumu Industrije Mladost!.</p><p>Nagrađene studentice Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, osvojile su nagradu savjetovanja, razrade projekta i tri dana rada u studiju na izradi postprodukcije slike (Poster), izradu filmskog plakata (Šesnić&Turkovi;ć) i 1000 eura produkcijskih sredstava (Zagreb Film Festival). </p><p>U stručnom panelu pitching-foruma šest projekata ocjenjivali su Tom Vujnović (Poster), Goran Turković (Šesnić&Turkovi;ć) i Ewa Bojanowska (New Europe Film Sales). </p><h3><strong>Matić: Odaziv publike nadmašio naša očekivanja</strong></h3><p>Ovogodišnji, 18. ZFF održao se zbog pandemije u cijelosti online, s oko stotinu prikazanih filmova u nekoliko programa, uključivši i Industriju koja je ugostila velik broj profesionalaca iz cijeloga svijeta.</p><p>- Kada smo prije tjedan dana započinjali ovo potpuno drugačije i neobično izdanje, nismo znali kako će sve to izgledati, no možemo reći da smo jako zadovoljni - rekao je direktor ZFF-a Boris T. Matić, dodavši da je odaziv publike nadmašio njihova očekivanja.</p><p>- Ako pretpostavimo da je neke projekcije kod kuće gledalo dvoje ili više ljudi, možemo zaključiti da danas zatvaramo još jedno rekordno izdanje ZFF-a - ustvrdio je.</p><p>Matić kaže da su dobili puno fotografija ljudi koji su filmove gledali kod kuće, dok su se filmovi KinoKino festivala organizirano gledali i u nekim osnovnim školama.</p><p>Izvršni direktor festivala Hrvoje Laurenta istaknuo je kako su imali više gledatelja nego što bi ih imali da su filmove prikazivali u kinima sa, zbog pandemije, smanjenim kapacitetima, a tek će se večeras znati kako su filmovi prošli i u ostalim gradovima u Hrvatskoj gdje je festival gostovao ove godine.</p>