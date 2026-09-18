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OD PONEDJELJKA

Divlje pčele se vraćaju uskoro! 'Pripremite još više maramica'

Piše 24sata,
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Divlje pčele se vraćaju uskoro! 'Pripremite još više maramica'
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Foto: rtl
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Omiljena RTL-ova serija 'Divlje pčele' vraća se na male ekrane od ponedjeljka do petka u 20.15 sati, a već prvi kadrovi novih epizoda jamče da drame, emocija i neočekivanih trenutaka neće nedostajati!

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Finale prve sezone natjeralo je gledatelje da s nestrpljenjem čekaju nove nastavke i pogađaju sudbine svojih omiljenih likova, a sad je stiglo vrijeme da napokon doznaju što ih čeka. Već prve epizode nove sezone, koja s emitiranjem kreće od ponedjeljka, donose brojne obrate.

Katarina napeto iščekuje presudu za ubojstvo Petra, a u Vrilu raste napetost. Cvita u kući Vukasa i dalje živi pod Mirjaninom čizmom, pokušavajući pronaći mir uz sina i Nikolu. Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji dok razmišlja koga će imenovati svojim nasljednikom, a kad dozna za novu izdaju, neće moći sakriti bijes ni suze.

Foto: rtl

Teodora ne prestaje preispitivati svoje postupke, a odgovore će potražiti na neočekivanome mjestu. Je li njena budućnost s Jakovom ipak moguća?

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Ivica povlači obarač pištolja, dok Karmela sa zabrinutim izrazom lica u Lucinoj radnji isprobava vjenčanicu. Rajka napeto iščekuje informaciju koja bi joj mogla život ponovno preokrenuti naopačke.

Foto: rtl

Mještani Vrila u suzama i šoku doznat će tragične vijesti koje baš nitko nije očekivao...

„Očekuju nas potresi individualnih života, gubitci i novi likovi koji će začiniti radnju u Vrilu, dok vrijeme plovi u novu dob“, u svom stilu kratko najavljuje maestralni Alan Blažević u ulozi Ante Vukasa.

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Njegove riječi potvrđuje i Marija Jerneić koja igra omiljenu gostioničarku Karmelu: „Gledatelji mogu očekivati još više napetosti, moraju pripremiti još više maramica nego što su ih koristili u prvoj sezoni jer ima nekih izrazito tužnih i teških situacija. Svaka epizoda ponovno donosi neku novu priču, neki novi obrat i bit će jako uzbudljivo! Jako se veselim što kreće emitiranje jer, kamo god dođem, apsolutno svi me pitaju kad će nova sezona. Kao što sam govorila i na početku snimanja, mogu opet ponoviti – zahvalna sam i sretna što sam dio serije te jako ponosna jer nisam sigurna da se dogodio sličan projekt kod nas.“

Foto: rtl

A voljenim likovima iz Vrila pridružit će se i brojna nova glumačka imena čiji će dolazak donijeti brojne napetosti, promjene i zaplete – Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer, Ivana Krizmanić, Rafael Anočić, Armin Čatić i mnogi drugi.

A već prvi tjedan nove sezone gledatelji će imati prilike upoznati i mračni lik Krnete kojeg će utjeloviti sjajni Slavko Sobin.

Foto: rtl

„Mislim da ovakvog negativca još nisu vidjele hrvatske serije. Sad, je li to dobro ili loše, vidjet ćemo od ponedjeljka. Sadist je, monstrum, jeziv i infantilan. Zapeo je u dječjoj traumi kojom sebe u potpunosti opravdava“, otkriva samo djelić novosti iz nove sezone ovaj popularni glumac.

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Novu sezonu 'Divljih pčela' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

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