FOTO Potrošio bogatstvo na operacije, a sad moli ljude za pomoć: Nećete ga prepoznati...

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Charles Guerin

Slavni glumac i bivši boksač Mickey Rourke suočen je s višedesetljetnim dugom za najamninu, a spas pokušava pronaći putem internetske kampanje za prikupljanje donacija

Nekadašnja holivudska ikona i jedan od najupečatljivijih glumaca svoje generacije, Mickey Rourke (71), ovih se dana našao u ozbiljnim financijskim problemima. Obratio se obožavateljima i široj javnosti, zatraživši novčanu pomoć kako bi izbjegao iseljenje iz svog doma u Los Angelesu.

Rourke se, prema dostupnim informacijama, suočava s dugom od oko 60 tisuća američkih dolara za neplaćenu najamninu. Budući da nije uspio samostalno riješiti situaciju, pokrenuo je kampanju na platformi GoFundMe pod nazivom „Pomozite Mickeyju Rourkeu da ostane u svom domu“. Kampanja je zasad prikupila gotovo 98 tisuća dolara, dok je postavljeni cilj 100 tisuća.

Foto: Profimedia

Na stranici kampanje naglasak je stavljen na Rourkeov značaj i doprinos filmskoj umjetnosti. Opisan je kao glumac koji je krajem 70-ih i tijekom 80-ih godina obilježio američku kinematografiju jedinstvenom energijom, sirovošću i emocionalnom dubinom. U tekstu se podsjeća na njegove zapažene uloge u filmovima poput Rumble Fish, 9 1/2 Weeks, Angel Heart i Barfly, koje su mu donijele kultni status.

Poseban dio opisa posvećen je njegovom povlačenju iz glume i prelasku u profesionalni boks, odluci koja je, kako se navodi, ostavila trajne posljedice – kako fizičke, tako i emocionalne – te ga postupno udaljila od industrije koja ga je ranije slavila. Autori kampanje poručuju kako slava i talent ne jamče sigurnost, ističući da Rourke, unatoč svemu, zaslužuje stabilnost i dostojanstven život.

Podsjetimo, Rourke je svjetsku slavu stekao početkom 80-ih, a kasnije je doživio i uspješan povratak na filmska platna u naslovima poput Sin City i The Wrestler, za koji je dobio brojne pohvale kritike i prestižne nagrade. Ipak, njegov privatni i profesionalni život pratile su brojne kontroverze, financijski problemi i povremena povlačenja iz javnosti.

Mickey Rourke heads out for lunch at Mulberry Street Pizzeria
Foto: POER

U posljednje vrijeme pojavljivao se uglavnom u manjim, nezavisnim projektima i televizijskim formatima. Njegov nedavni nastup u američkom Big Brotheru izazvao je burne reakcije zbog neprimjerenih komentara, nakon čega je izbačen iz emisije. Također, sudjelovanje u najavljenom nezavisnom trileru Mascots dovedeno je u pitanje nakon smrti glumca Uda Kiera, koji je trebao imati važnu ulogu u filmu.

Prema sudskim dokumentima koje prenosi Los Angeles Times, Rourke je 18. prosinca primio službenu obavijest kojom mu se nalaže da podmiri dug ili napusti nekretninu u roku od tri dana. Budući da uplata nije izvršena, slučaj je dodatno zakompliciran.

Los Angeles: Premijera filma Through My Father's Eyes: The Ronda Rousey Story
Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION

Glumac je u ožujku unajmio nekretninu opisanu kao obnovljeni španjolski bungalov iz 1926. godine, isprva za 5200 dolara mjesečno, dok je najamnina kasnije porasla na 7000 dolara. Vlasnik nekretnine, Eric Goldie, osim zaostalih dugova potražuje i nadoknadu pravnih troškova te navodnu štetu na imovini.

