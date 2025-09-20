VIDEO Vijetnam je pobijedio na Putinovoj Interviziji: Poslušajte pobjedničku pjesmu Duc Phuca

Duc Phuc, predstavnik Vijetnama, pobjednik je Intervizije, glazbenog natjecanja čije je pokretanje naredio Vladimir Putin nakon što je Rusija izbačena s Eurosonga. Natjecanje se održalo večeras u Moskvi, a prijenos uživo mogao se pratiti na službenom YouTube kanalu Intervizije. Duc Phuc je svojom pjesmom predstavio jedinstvenu vijetnamsku kulturu i moderan zvuk, kombinirajući bogatu tradiciju i moćnu energiju nove azijske pop scene.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Duc Phuc ima jedan od najprepoznatljivijih glasova na vijetnamskoj pop sceni. Proslavio se nakon pobjede u The Voice Vietnam i brzo osvojio srca milijuna. Njegovi hitovi “Hơn Cả Yêu”, “Hết Thương Cạn Nhớ”, “Ngày Đầu Tiên” i “Em Đồng Ý” obaraju rekorde na YouTubeu i servisima za streaming sa stotinama milijuna pregleda i na svjetskim ljestvicama, piše na službenoj stranici natjecanja.

Foto: Evgenia Novozhenina

Duc Phuc poznat je po svom emotivnom stilu u kojem se balade susreću s R&B-om, EDM-om i modernim pop zvukom. Dobitnik je brojnih nacionalnih nagrada, uključujući nagradu Làn Sóng Xanh i nagradu World Young Achiever. Umjetnik aktivno surađuje s svjetskim markama i jedan je od najutjecajnijih glazbenika u Vijetnamu.

"Najbolji izvođači, jedna pozornica, jedan svijet", promovirali su organizatori natjecanje po društvenim mrežama.

Na Interviziji su sudjelovale zemlje iz bivših sovjetskih republika, zemlje Latinske Amerike, Bliskog Istoka te neke afričke zemlje: Bjelorusija, Brazil, Kina, Kolumbija, Kuba, Egipat, Etiopija, Indija, Južnoafrička Republika, Kazakhstan, Kenija, Kirgistan, Katar, Madagaskar, Rusija, Saudijska Arabija, Srbija, SAD, Tadžikistan, UAE, Uzbekistan, Venezuela, Vijetnam.

Podsjetimo, Eurovizija je izbacila Rusiju nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, čime je Rusiji zabranjeno sudjelovanje u tom natjecanju. Osim toga, Sovjetski „Intervision“ bio je prethodnik moderne verzije — natjecanje održavano u 1960-ima i 1970-ima među zemljama Istočnog bloka i savezničkim državama Moskve.

Ovaj novi projekt službeno je pokrenut dekretom od Putina, uz sudjelovanje visokih državnih dužnosnika poput Dmitrya Chernyshenka koji vodi Organizacijski odbor te Mikhaila Shvydkoya, predsjedničkog izaslanika.