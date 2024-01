Gdje su danas stari pobjednici 'The Voicea', Vinko, Nina i Ruža?

Show 'The Voice Hrvatska' pomogao mi je u glazbenoj karijeri toliko da vjerojatno ovaj razgovor ne bismo vodili. Pored medijske pozornosti koju sam dobio, i koja je u današnjem svijetu vrlo važna, dobio sam iskustvo i prilike koje su dragocjene, rekao nam je Vinko Ćemeraš, pobjednik treće sezone ovoga glazbenog showa, kojeg ćemo uskoro gledati i na Dori.

Vinko nam sad govori o svojem glazbenom putu, ljubavi koja je prisutna od malih nogu, glazbenim uzorima, Dori, a prije finala otkrio nam je i ima li favorita u "The Voiceu". Nije pratio svaku emisiju, kaže nam, ali je upućen.

'Ganula me poruka Danijele Dvornik'

- Od početka mi je Martin bio favorit, a i Ana. Ali svi su zasluženo završili u finalu. Tko god pobijedi, bit će pravedno - rekao nam je Vinko, a upravo je njegov favorit i pobjedio pa je tako Martin Kosovec postao pobjednik 4. sezone.

Vinkova je ljubav prema glazbi počela još u djetinjstvu, a najranije glazbeno sjećanje vezano je za sviranje gitare.

- To su početni trenuci sviranja gitare, u kojima sanjam da naučim bar jednu pjesmu kojom bih bio zadovoljan do kraja života - rekao nam je simpatični mladić.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

Krajem veljače 2020. Vinko Ćemeraš pobijedio je u trećoj sezoni, a skromni mladić već je na audiciji osvojio srca mnogobrojne publike. Mentor u showu mu je bio Davor Gobac, za kojeg je uvijek imao samo riječi hvale.

- Kroz cijeli show ove Gopčeve riječi vrtjele su mi se po glavi: 'Budi ono što jesi'. Možda zvuče izlizano, ali meni su pomogle - rekao nam je Vinko ranije.

U finalu showa suočio se s jakim konkurentima - Albinom Grčić, koja je osvojila treće mjesto, Filipom Rudanom, koji je završio drugi, te Bernardom Bobovečki, koja je bila četvrta. Vinko je u finalu pjevao pjesmu "Pelin i med" Dine Dvornika.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- A zamalo da je nisam otpjevao, jer je u produkciji bilo nedoumica jesam li pravi za tu pjesmu. Drago mi je što sam inzistirao na tome da je izvedem. Ispalo je baš onako kako je trebalo. Dobio sam poruku od Danijele Dvornik i to me baš ganulo. Tad sam znao da sam uspio doprijeti do srca publike - rekao nam je Vinko svojedobno.

'The Voice' ga je vinuo u zvijezde, a već 2021. godine smiješila mu se laskava nagrada. Sa svojim bendom Talvi Tulli, koji čine Jakov Ramničer, Karlo Škopac i Luka Žigolić, osvojio je Porin u kategoriji 'Najbolji album rock glazbe'. Vinko je i dalje slušao Gopčev savjet pa ostao 'ono što on jest', a mnogi mladoga glazbenika opisuju kao skromnog mladića. Ove godine odlučio se za još jedan glazbeni pothvat, a to je Dora.

- Sredinom prošle godine probudila se želja za stvaranjem pjesama na engleskom jeziku. Držao sam tu misao sa strane dok nisam odlučio prijaviti se na Doru. Jer mislim da je to super platforma za promoviranje sebe, a ujedno želim pokušati otvoriti neki put prema inozemstvu - rekao nam je.

Nastupit će s pjesmom 'Lying Eyes', a pjesmu u cijelosti autorski potpisuje Vinko.

- Nastala je iz velikog truda traženja inspiracije. Kada dobijem takvu volju, onda sam gotovo po cijele dane u svome malom studiju. Tako se dogodila i 'Lying Eyes'. Nakon svakodnevnog pokušavanja da napišem nešto dobro dogodila se ona. Melodija je vrlo brzo došla i onda je bilo potrebno napisati tekst kojim ću biti zadovoljan te ga dobro uklopiti. A kad se dogodio falsetto na refrenu, s kojim nikad nisam bio na 'ti', znao sam da ima potencijala raditi dalje na njoj - rekao nam je pa otkrio postoji li iza pjesme neka intimnija priča:

- O priči iz pjesme mogu reći da govori o trenucima u kojima jednostavno nismo iskreni prema sebi i drugoj osobi. Mislimo da sve to dobro skrivamo, ali oči sve govore. Vjerujem da se to svakome dogodilo, o kakvoj god situaciji da je bila riječ.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Vinko, osim psihičke pripreme za Doru, trenutačno mnogo vremena odvaja za promociju pjesme te smišlja nastup.

- Ovim putem zahvaljujem svima koji daju priliku da ispričam svoju priču o pjesmi i oko pjesme - rekao je.

Od samog nastupa, kaže, očekuje da ne razočara sebe.

- Želim da bude sve kako isplaniram. Uvelike ćemo se potruditi oko nastupa iako će biti jednostavniji, za razliku od drugih. Ali tu jednostavnost želimo predstaviti kao veliku kreativnost. Morat ćemo iskoristiti i neki element iznenađenja - najavio nam je. Publika je pjesmu prihvatila vrlo pozitivno, a u komentarima ispod videa mogu se pročitati pohvale poput "svjetski umjetnik", "savršenstvo od pjesme", "predivan i poseban glas". A što Vinko kaže na reakcije publike?

Vinko otkrio tko su mu favoriti

- Stvarno sam bio sretan i ponosan. Prvi put u cijelosti potpisujem pjesmu, koja je na engleskom jeziku. Pored toga, vjerujem da na Dori nismo imali puno prilike čuti ovakve balade. Sve to dodatno je utjecalo da mislim kako možda ljudi neće reagirati tako pozitivno. No jesu, i hvala im na tome - rekao nam je glazbenik.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

Većinu pjesama drugih kandidata je, kaže nam, poslušao te ističe da ima izvrsnih skladbi.

- Sve su s razlogom tu. Ernina pjesma i vokal su po mom guštu, a Baby Lasagna ima catchy pjesmu pa se ističe - pohvalio je Vinko druge kandidate.

Iako iza sebe ima mnogo glazbenih uspjeha, smatra da je njegov glazbeni put još na početku.

- Možda jest malo dulji period, ali koliko je lijep prema meni, teško je odvojiti se od njega - rekao je kroz smijeh pa dodao:

- Sretan sam zbog svih trenutaka u protekle četiri godine. Na sve načine pokušavam sebe predstaviti u dobrom svjetlu, nadam se da ću u tome uspjeti i na Dori.

Vinko nam je otkrio i da su njegovi najveći glazbeni uzori Paolo Nutini, Bon Iver, Leonard Cohen, Kings of Leon, Pearl Jam. A s kim bi volio snimiti duet?

- Paolo Nutini. Pa već dugo sam obožavatelj njegove glazbe i njegova odnosa prema glazbi. Osim dueta dobio bih uvid u taj njegov svijet glazbe. Jednostavno, ali nema se tu što filozofirati - rekao je.

Nina Kraljić bavi se glazbenim terapijama

Vinko nije jedini pobjednik 'The Voicea Hrvatska', stvorila je ova emisija još nekoliko njih. Prve sezone, 2015. godine, pobijedila je Nina Kraljić. Nakon toga gradila je svoju glazbenu karijeru pa nas je predstavljala i na Eurosongu 2016. godine u Stockholmu, s pjesmom 'Lighthouse'.

Nina je tad izborila i nastup u finalu, a na Dori se nakon toga pojavila i 2021. godine s pjesmom 'Rijeka'.

Foto: Fran Hitrec

Često je posuđivala glas za crtane filmove, a i danas nastupa. Pjevačica je 2022. godine otvorila studio zvukoterapije. S dečkom Janom Malusom bavi se terapijom zvučnim kupkama, u kojima kombinira glas i drvene instrumente.

Ruža Janjiš se povukla

Druga sezona popularnoga glazbenog showa na scenu je postavila Ružu Janjiš. U finalu je pjevala pjesmu 'You Shook Me All Night Long' benda AC/DC. Mentorica joj je bila Indira Levak, a ona joj je poput mnogih drugih predviđala veliku glazbenu karijeru. U Odžaku u Bosni i Hercegovini svi su bili ponosni na pobjedu njihove Ruže.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Za njezinu životnu priču svi su rekli da je poput filmske melodrame. Biološku majku nikad nije upoznala, a majka koja ju je odgajala preminula je dok je bila dijete. O njoj i njenom bratu Marku brinuli su otac i baka, a kad je otac preminuo, potpunu brigu o Ruži i Marku preuzela je baka.

Do blistave glazbene karijere ipak nije došlo. Ruža je nestala iz javnosti nakon kratkog bljeska popularnosti. Posljednji trag na društvenim mrežama zabilježila je fotografijom na Instagramu 2019. godine. Na upite fanova i pratitelja gdje se nalazi kratko je odgovorila da je u Grazu. Tijekom showa otkrila je i da joj ondje živi dečko.