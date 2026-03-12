Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Gianna Apostolski samo za Cafe. Upoznajte hrvatsku Maleficent: Kao baka imam posebnu ulogu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Gianna Apostolski samo za Cafe. Upoznajte hrvatsku Maleficent: Kao baka imam posebnu ulogu
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/Promo

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Giannu Apostolski ponovno ćemo gledati u showu "Tko to tamo pjeva?" kao panelisticu uz Alku Vuicu, Luku Nižetića i Gorana Vinčića. Dok će gledatelji i u trećoj sezoni pratiti njezine procjene i duhovite komentare, u privatnom životu 48-godišnju Splićanku čeka nova uloga. Gianna uskoro postaje baka.

U PETAK NA KIOSCIMA Zvuči li vam ovo lice poznato? Kako je Martina Stjepanović na jedan dan postala Merlinka...
Zvuči li vam ovo lice poznato? Kako je Martina Stjepanović na jedan dan postala Merlinka...

U velikom intervjuu govori nam o uzbuđenju zbog dolaska unuke, odnosu sa sinom i životnim lekcijama koje su je oblikovale kroz godine u javnosti. Za naslovnicu Cafea uskočila je u ulogu totalno netipičnu za nju. Upoznajte Gospodaricu zla na hrvatski način...

GLUMAC I REDATELJ Znaš li tko sam? Tata ga tjerao na građevinu, 30 godina ljubi srpsku Monicu Bellucci...
Znaš li tko sam? Tata ga tjerao na građevinu, 30 godina ljubi srpsku Monicu Bellucci...

Uoči 98. dodjele Oscara 15. ožujka u holivudskom Dolby Theatreu, pod voditeljskom palicom glumca i komičara Conana O'Briena, filmski svijet s nestrpljenjem iščekuje koji će film ponijeti kući zlatni kipić za najbolji film? Donosimo veliku oskarovsku analizu.

SAMO UZ 24SATA Stjepan Perić za Cafe: Dobro došli u 'Bečku školu', fala svima kaj nas u tol'kom broju pratite
Stjepan Perić za Cafe: Dobro došli u 'Bečku školu', fala svima kaj nas u tol'kom broju pratite

Pogledali smo dokumentarac "Mel Brooks: Devedesetdevetogodišnjak!" koji slavi život i karijeru ovog legendarnoga komičara, redatelja i pisca. Tu je i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
TRAGEDIJA

U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Mlađi brat srpskog pjevača Darko Lazić, Dragan Lazić, poginuo je u nesreći na motoru 11. ožujka u 32. godini života
Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama
NOVA EPIZODA

Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama

U novoj epizodi serije Kumovi, Macani su u neizvjesnosti oko koncesije pa sve nade polažu u to da će novci od osiguranja ipak stići unatoč otezanjima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026