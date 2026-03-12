Gianna Apostolski samo za Cafe. Upoznajte hrvatsku Maleficent: Kao baka imam posebnu ulogu

Giannu Apostolski ponovno ćemo gledati u showu "Tko to tamo pjeva?" kao panelisticu uz Alku Vuicu, Luku Nižetića i Gorana Vinčića. Dok će gledatelji i u trećoj sezoni pratiti njezine procjene i duhovite komentare, u privatnom životu 48-godišnju Splićanku čeka nova uloga. Gianna uskoro postaje baka.

U velikom intervjuu govori nam o uzbuđenju zbog dolaska unuke, odnosu sa sinom i životnim lekcijama koje su je oblikovale kroz godine u javnosti. Za naslovnicu Cafea uskočila je u ulogu totalno netipičnu za nju. Upoznajte Gospodaricu zla na hrvatski način...

Uoči 98. dodjele Oscara 15. ožujka u holivudskom Dolby Theatreu, pod voditeljskom palicom glumca i komičara Conana O'Briena, filmski svijet s nestrpljenjem iščekuje koji će film ponijeti kući zlatni kipić za najbolji film? Donosimo veliku oskarovsku analizu.

Pogledali smo dokumentarac "Mel Brooks: Devedesetdevetogodišnjak!" koji slavi život i karijeru ovog legendarnoga komičara, redatelja i pisca. Tu je i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.