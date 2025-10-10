Gledali smo seriju 'Angela': Nije na razini Hitchcockovih djela, ali je dobar Netflixov fast food

Angela/ NETFLIX;



OCJENA: 7/10

Španjolska televizijska serija “Angela” nova je verzija britanske serije “Angela Black” snimljene 2021. Obje serije imaju šest epizoda i u formi psihološkog trilera prate naslovnu junakinju u njezinu mučnom suočavanju s mužem koji je psihički i fizički zlostavlja. On nad njom provodi sustavni “gaslajting” (“gaslighting”), podmukao oblik psihološke manipulacije koji u Angeli rađa sumnju u vlastito pamćenje, percepciju i zdrav razum. Ona sve više sumnja u sebe, a muž sve lakše njome vlada.



Junakinja ove mučne i napete priče, Angela Recarte (Verónica Sánchez), živi s mužem Gonzalom Ochojom (Daniel Grao) i dvije kćeri u velikoj raskošnoj kući na rubu slikovitoga baskijskog obalnoga gradića. Kuća je okružena zelenilom, moderna, s velikim staklenim zidovima, ima panoramski pogled na more i na rubu je strme obale o koju se razbijaju golemi valovi. U tom predivnom otvorenom interijeru prepunom svjetla ona se osjeća kao u podrumskom zatvoru. Gonzalo kontrolira svaki njezin pokret i korak, a istodobno je grli i ljubi i ponaša se kao brižni vladar koji je voli. Angelini i Gonzalovi prijatelji i znanci uvjereni su da je njihov brak savršen.

No Angelina majka Carmen (Ane Gabarain), majčina skrbnica Maribel (María Isabel Díaz Lago) i njezina najbolja prijateljica, odvjetnica Esther Aguirre (Lucía Jiménez), uvjeravaju je da je Gonzalo zlikovac koji je zlostavlja. Ona to odbija prihvatiti, nalazi opravdanja za Gonzalovo ponašanje i sve više tone u depresiju i sumnju u sebe kao osobu, suprugu i majku dvoje djece.

I tad u priču i njezin život ulazi Eduardo Silva, zvani Edu (Jaime Zatarain), privlačan razbarušeni muškarac koji joj kao dostavljač nosi Gonzalov buket cvijeća i kaže da se oni znaju još od srednje škole kad je on nju gledao kao boginju, a on bio nitko i ništa. Njih dvoje počinju se družiti i on joj kaže da nije nikakav dostavljač. Gonzalo ga je unajmio da je ubije. A zašto? Zato što je uvjeren da ga je prijavila policiji kao zlostavljača, a ako zbog toga izbije skandal, to bi mu moglo uništiti posao i karijeru.

Sve to zbiva se u prve dvije epizode serije, polako i drsko, a autorice serije i scenaristice, Sara Cano i Paula Fabra, služe se raznim dramaturškim sredstvima da sve što je neuvjerljivo i pretjerano bude prihvatljivo i neumitno. “Angela” je zanimljiva serija. Nije jako dobra, ali je zanimljiva čak i u prizorima kad se čudite onom što se zbiva na ekranu i u nevjerici kolutate očima. Nije bez razloga hit u svijetu i u Hrvatskoj.

Motiv psihičkog zlostavljanja je težak scenaristički izazov. Mnogo je lakše snimiti scenu u kojoj Gonzalo davi Angelu tako da joj na vratu ostaju tragovi njegovih ruku ili je iznenada svom snagom udari šakom u trbuh tako da se svali na pod i savija od boli. Fizičko zlostavljanje je lagano. Psihičko je teško i mnogo bolnije, a to Sara Cano i Paula Fabro znaju i pletu svoju mučnu dramu do trijumfalnog svršetka kad gledatelj napokon odahne jer je kraj.

Prve tri epizode su polagane i pune problematičnih prizora koji u drugom dijelu serije, od treće do šeste epizode, funkcioniraju kao pogonsko gorivo napetog trilera. Nezdravo fosilno gorivo prve polovice “Angele” pretvara se u drugoj polovici u zdravu zelenu energiju koja stvara brzinu i napetost te drži gledateljevu pažnju do posljednjeg prizora.

Jedan od problema s kojim sam se suočavao gledajući prve tri epizode bio je lik junakinje Angele. Zašto ona dopušta da je Gonzalo zlostavlja? Zašto mu se ne suprotstavi? Je li to znak manje inteligencije ili možda psihičke slabosti? Mnogi su mi prizori bili neuvjerljivi i čak površni, kao da se autorice žele na brzinu riješiti prvog dijela, koji im je manje zanimljiv od drugoga.

No kroz nastavak priče sve što je u prvom dijelu bilo površno polako postaje opravdano i utemeljeno. Postaje dio cjeline koja u formi trilera podnosi obrate i zdravo energično pretjerivanje. A nema gledatelja koji, ma kako sofisticiran, ne voli pretjerivanje. Što veći zlikovac, to bolji film, kaže Alfred Hitchcock. I dodaje da, kad se sudare logika i priča, tad logiku baca kroz prozor. “Angela” nije ni iz daleka na razini Hitchcockovih djela, ali je dobar Netflixov fast food.