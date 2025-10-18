Glumačka diva Sanja Vejnović otkriva tajne sa seta: Moj lik je malo 'posh', veliki mi je izazov

Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić glumačke su zvijezde nove generacije, a uskoro će svoj talent pokazati kao sestre Runje u novoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele". Već pogled na prve kadrove iz serije daje naslutiti da nas čeka nešto sasvim drukčije od "Sjena prošlosti". Snimanje je u punom jeku, a serija na male ekrane stiže vrlo brzo. Snažna je to priča o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Mogu li se tri sestre izboriti u tradicionalnom svijetu te sačuvati veliku tajnu i je li obitelj uistinu svetinja?!



RTL-ove "Divlje pčele" adaptacija su istoimene grčke TV uspješnice "Agries melisses", a u domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošlog stoljeća. Naziv serije ima preneseno značenje - pčele simboliziraju marljivost, zajedništvo i disciplinu, ali kad su "divlje", simboliziraju neukroćenu, snažnu i nepredvidivu energiju. U kontekstu serije, ime je metafora za likove, žene koje su nepredvidive, jake te se bore za svoj opstanak i identitet unutar tradicionalnog društva.

Foto: PROMO



Tri sestre Runje karakterno su različite, no odmalena naučene da se uvijek oslanjaju jedna na drugu. Nakon smrti njihove majke prije mnogo godina iznenada im premine njihov voljeni otac i zaštitnik. Unatoč tuzi moraju pronaći način kako preživjeti u muškom svijetu te očuvati naslijeđeno imanje. Najstarija sestra Katarina odluči se udati za Petra Vukasa (Klemen Novak), sina najmoćnijeg čovjeka u selu. Ante Vukas (Alan Blažević) bogati je zemljoposjednik i najutjecajniji mještanin Vrila uz kojeg vjerno stoji njegova supruga Mirjana (Sanja Vejnović) i četvero djece. Uz Petra tu su Marko (Antonio Agostini) i Nikola (Ivan Barišić) te najmlađa kći Tereza (Margarita Mladinić).

Foto: Tom Dubravec/CROPIX



- Katarina je iznimna žena, čvrste volje i čelične odlučnosti. Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru.

Od same audicije podsjetila me na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila velik dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno - govori nam 31-godišnja Ana Marija Veselčić, koja ju je utjelovila. Kao Cvitu gledat ćemo Lidiju Penić-Grgaš, a s ulogom srednje sestre odmah se poistovjetila.



- Ona je 20-godišnjakinja, ja imam 26, tako da se malo razilazimo po godinama, ali poistovjetila sam se s njom jer sam isto odana i požrtvovna, a i romantična. No ona ima puno težu životnu priču od mene, pa sam po tim nekim njezinim ranama morala prokopati. Vrlo je načitana, što je za ono doba neobično. Da živi u ovom dobu, bila bi sigurno jako uspješna i imala neku dobru karijeru - ističe Penić-Grgaš. Uloga najmlađe sestre pripala je Lidiji Kordić.

Foto: PROMO



- Zora je vrlo romantična, zaljubljena u ljubav. Tu smo najsličnije, i ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je bilo najlakše da mi to bude početna točka iz koje ću graditi lik. No nije sve kako izgleda na prvu. Nas tri smo se sjajno povezale od prvog dana, to je najveća sreća ovakvih projekata. Svaki dan snimanja nam je zabavan, svi se jako dobro slažemo, gotivimo i uživamo u procesu - oduševljena je Lidija.

Foto: Tom Dubravec/CROPIX

Iza serije stoji veliki tim s dugogodišnjim iskustvom, a glavni producenti su Iva Grahor i Danijel Ivoš, koji svakodnevno surađuju sa šest redatelja (Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Ivan Pavličić, Jadran Puharić i Rahela Pirc). Na adaptaciji rade Iva Ilakovac, Marija Antić, Ljubo Lasić, Višna Mamić, Nikolina Bogdanović, Mihaela Erceg i Danko Delač uz superviziju Tanje Špiranec. Snimanje traje po 12 sati, a osim u dva studija u zagrebačkom Jadran filmu paralelno, snima se u okolici Sinja i Vrlike.

Foto: Tom Dubravec/CROPIX



- Na ovom projektu radi 120 članova ekipe i 60 glumaca, ne uključujući statiste koji dolaze na poziv po pojedinim scenama, a svakodnevno je na setu 20-ak glumaca. Oba naša studija na dva kata imaju oko 2000 m2, izrađeno je 15 setova, kao i glavni trg mjesta te objekti s eksterijerima - govore nam iz produkcije. Osim sjajne postave i lokacija, autentičnost su postigli i s kostimima.

- Kostime smo specijalno pripremali i šivali za glavnu glumačku postavu. Naš art department, koji se sastoji od sektora scenografije, kostima, make-upa i frizura s art directorom, glavnim set dresserom i konzultantom produkcije, kostimografom i vlasuljarom te članovima make-upa i frizure, ima 24 člana. Čak je i namještaj autentičan, kupovali smo ga u više zemalja regije i Europe - otkrivaju nam detalje. U seriji će se pojaviti i Jelena Perčin, Jasna Bilušić, Jasmin Mekić, Arija Rizvić, Amar Bukvić, Zijad Gračić, među njima i glumačka diva Sanja Vejnović.

Foto: Tom Dubravec/CROPIX



- Nisam našla neke poveznice s ulogom, ali to mi je veći glumački izazov! Volim raditi karaktere na temelju razlika, a ne sličnosti. To mi je kao linija manjeg otpora, a kad je nešto različito, sviđa mi se istraživati i vidjeti kako ću glumački to donijeti - kaže Vejnović i dodaje:

- Naslov serije ne odnosi se samo na sestre Runje nego na cijelo mjesto, nema slabog lika i nema lika koji u jednom trenutku ne iskoči iz tračnica. Bit će neočekivano! Kad sam čitala scenarij i završila jednu epizodu, jedva sam čekala otvoriti drugu. Igram suprugu moćnika Ante Vukasa, Mirjanu, distancirana je od mjesta i naroda, posvećena samo obitelji. Malo je, rekli bismo, ‘posh’.