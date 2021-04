Glumica Katarina Baban vatrenim je nastupom probila led prve emisije nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato All Stars" i izazvala divljenje žirija i gledatelja pred malim ekranima.

Katarina se transformirala u atraktivnu grčku pjevačicu Eleni Foureire i otpjevala njezin hit "El Ritmo Psicodelico". Temperatura u studiju porasla je za nekoliko stupnjeva čim se pojavila na pozornici u crvenoj kombinaciji od lateksa i s crvenim uvojcima.

Članovi žirija nisu se trudili sakriti oduševljenje nakon njezina nastupa.

- Tu je sve bilo bez greške, ti si, majke mi, zgodnija od Eleni - bio je prvi kompliment koji je dobila od Nives Celzijus.

Zahtjevnu koreografsku i vokalnu izvedbu pohvalio je i Goran Navojec:

- Ti si ovo sve odradila fantastično. Uživo ovo nije bilo lako. Čestitam! - rekao je.

- Čini mi se da si danas imala najkompliciraniji zadatak - zaključio je Igor Mešin.

- Gledam ja tebe, maco, i mislim si u sebi - dečki, dišite! Vokalno si pogodila - poručila joj je Indira Levak.

Katarina je fotografiju u crvenom kostimu od lateksa objavila na Instagramu, a nema koja joj se domaća zvijezda nije javila. Od Nives Celzijus, Albine, Dalibora Petka, Valentine Walme, Pamele Ramljak, Vladimira Posavca Tušeka i brojnih drugih.

'- Brutalna - poručila joj je Nives Celzijus.

- Tko zna, zna!!! Znači slom šipke. Ljubi te brat - napisao joj je glumac Vladimir Posavec Tušek.

- Senzacionalna - komentar je Valentine Walme.

'- Ubilaaa! - zaključio je Dalibor Petko.

Katarini su gledatelji ipak zamjerili što je u nastupu pjevala 'Il ritmo psihodelico', umjesto 'El ritmo psihodelico'.

- Krivo pjevaš. Kaže se 'El' jer je to španjolski jezik, a ne talijanski - napisala je jedna gledateljica.

Katarina se cijeloj plesnoj ekipi zahvalila i na Instagramu.

- Koliko se divim ovim ljudima!!! Mi kandidati imamo jednu točku i nastup po emisiji, a oni znaju imati i do osam!!!

Za svaku točku nova koreografija, novi kostimi, novi make up...! I u svakoj plešu ko da sutra ne postoji!

Kad njih vidiš s kojom lakoćom plešu legitimno je pomisliti: ”Ma i ja to mogu, pa gle kak oni, nisu se ni umorili!”

A kad ono već na prvom koraku: ”De kak ono? Šta to s nogom napraviš? A gdje ruka ide??”

Strašni profesionalci, predivno talentirani i preslatki ljudi! Ljubim vas! - napisala je u opisu fotografije s plesačima.

Netom nakon te objave, u komentarima joj se javila i sama Grčka pjevačica Eleni Forueira.

Ispod fotografije joj je ostavila kratku, ali jasnu poruku dva emotikona sa srcima u očima.

Naša glumica komentarom se odmah pohvalila na svom Instagram storiju.