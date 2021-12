Glumci Zendaya Coleman (24) i Tom Holland (25) kolege su na filmu 'Spider-Man: Povratak kući', a poznaju se dugi niz godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako su si već i ranije u intervjuima davali brižne i slatke komplimente, ovaj su puta otvoreno progovorili o njihovoj povezanosti i vezi. Holland je započeo s komplimentima kada je tijekom intervjua vidio Zendayu na crvenom tepihu.

- Eno je, izgleda ljepše nego ikada! Ne biste vjerovali koliko je mudra, kao sova - rekao je šaljivo tijekom intervjua za Associated Press.

Kada je pak Zendaya stala pred kamere, reporteri su joj rekli da ju je Holland nazvao mudrom poput sove.

- Valjda znam slušati, ljudi me nekada nazivaju bakom i ne smeta mi to - rekla je.

Mladi glumci su pričali o tome kako im je njihova bliskost pomogla nositi se s ogromnom slavom koju im je donijela gluma u Spider-Man franšizi.

- Najviše mi je pomoglo njezino prijateljstvo, to što smo kroz iste probleme prolazili istovremeno i što sam imao rame za plakanje. Ovo je bila velika stvar za nas i poput obitelji smo. Znate, nije lako postati slavan sa samo 19 godina, a u ovakvim filmovima to ide još i dalje. Nema kutka svijeta koji Spider-Man nije dotakao pa je teško nositi se sa svime time odjednom, ali mi je drago što imam ovakvu obitelj s kojom to sve mogu podijeliti - rekao je mladi glumac.

- Drago mi je da sam imala njegovu podršku, što je samo bio tu za mene. Mislim da vam nekada samo treba osoba kojoj možete reći sve što vas muči, nekoga tko će samo biti kraj vas i slušati - rekla je.

Dodala je i da je Hollandu nagli uspon ka slavi mnogo teže pao nego njoj jer je ona dio toga iskusila kada je bila mlađa. Naime, Zendaya je prije Marvelovih filmova glumila i u drugima, a slavu je stekla tijekom glume u Disneyjevim serijama.

- Ja sam imala te sreće da mi se život nije promijenio preko noći. Počela sam glumiti jako mlada pa je za mene ovo bio postepeni postupak u kojemu sam naučila kako se nositi sa svime i ne dopustiti da me sve promijeni. Za njega je, s druge strane, ovo bilo puno svega odjednom. Mislim, kada glumite Spider-Mana, obično tako bude. Kada glumite takvog lika život vam se promijeni pa imam puno razumijevanja za ono što prolazi. Tako da, sve što ja naučim na ovome putu, podijelim s njim, a sve što on nauči, podijeli sa mnom - rekla je glumica.