Goran će u MasterChefu testirati svoje kandidate: Radit će jetricu

Nakon što su dva člana žirija – Mario Mihelj i Stjepan Vukadin – formirali svoje timove u MasterChefu, došao je red i na Gorana Kočiša da odabere kandidate koji će svoje putovanje u showu nastaviti pod njegovim vodstvom. Posljednjih jedanaest natjecatelja koji su uspješno prošli audicije večeras se vraća u MasterChef kuhinju s ciljem da pronađu svoje mjesto među top 21 kandidata. No, mjesta u Goranovom timu ima samo sedam, a put do pregača neće biti nimalo lagan.

Goran će kandidate ohrabriti osobnom pričom o izboru karijere, jasno pokazujući da zna kako je to biti na prekretnici života: „Moji su roditelji htjeli da idem na medicinu, ali ja sam rekao da ću biti kuhar. Bio je kaos. Na kraju, nekako su mi dopustili da idem za kuhara i nisu se razočarali. Želim da i vi tako, da gurate naprijed, pa makar i četveronoške.“

Selekcija za ulazak u Goranov tim također će biti podijeljena u dvije faze. U prvoj će natjecatelji replicirati jelo skriveno ispod zvona – jetrica na venecijanski. Oni koji ga uspješno pripreme osigurat će si mjesto u timu, dok će najslabiji napustiti daljnje testiranje. Preostali će imati još jednu priliku te će morati pokazati svoje kulinarske vještine u zadatku pripreme svog autorskog jela od namirnica koje će im odabrati Goran.

Neki će prvi zadatak dočekati s oduševljenjem, a neki s nelagodom. Ivan Barić priznat će: „Koma. Jetrica ne volim pa ih i ne spremam doma“, no odmah će naglasiti da je spreman dati sve od sebe i dokazati da zaslužuje ostati u igri. Kandidat Elias Abou Haydar, porijeklom iz Libanona, otkrit će: „U Libanonu jetrica jedemo sirova. Toga se ne jede puno. To je delikatesa.“

Pred natjecateljima će biti jasan popis pravila – jetrica se mora dobro očistiti, luk ne smije zagorjeti, a palenta mora biti kremasta. Svaka sitnica odlučit će o tome tko će zadovoljiti Gorana i postati dio njegova tima.

