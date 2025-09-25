Obavijesti

Show

Komentari 0
JESTE LI GLEDALI?

Stjepan je kompletirao tim! Evo tko sve ulazi u MasterChef vilu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stjepan je kompletirao tim! Evo tko sve ulazi u MasterChef vilu
7
Foto: NOVA TV

U drugoj fazi za preostalu pregaču natjecali su se Sandra, Ivan i Miljan. Pred njima su se našle zatvorene vrećice s namirnicama - piletina, gof, masline, riba, ružmarin, sipino crnilo, pasirana rajčica, limun...

Chef Stjepan Vukadin kompletirao je svoj tim u 'MasterChefu'. Nakon što su se u prethodnom izazovu pregačama već okitili Barbara Grubišić, Renata Burić i Vjekoslav Krsnik, ovom su se trojcu pridružili i Anamarija Hlevnjak, Damjan Tepić, Ivan Capan i Antonija Rittuper.

Crnu pregaču, koja donosi priliku izazvati nekoga od članova tima u eliminacijskom izazovu, dobila je Sandra Pajić Andrijašević.

JOŠ SLAŽE SVOJ TIM Ups! U 'MasterChefu' pobrkao gofa i lososa pa zbunio Stjepana
Ups! U 'MasterChefu' pobrkao gofa i lososa pa zbunio Stjepana

Sandra je već na početku naišla na problem - njezin rižoto Stjepan nije htio ni probati jer rižu nije kuhala na način koji bi zadovoljio kriterije rižota.

Foto: NOVA TV

Potpuno drugačiji dojam ostavila je Antonija, kojoj je Goran uputio pohvalu: 'Kremoznost i tekstura rižota, okus i termičko obrađivanje kozice - svaka čast.'

Foto: NOVA TV

Damjan je bio uvjeren u svoj tanjur, a žiri mu je to i potvrdio. Pohvalili su način na koji je izradio jelo te je zasluženo dobio pregaču.

ALI SELEKCIJA JOŠ NIJE GOTOVA... Renata, Barbara i Vjekoslav su postali prvi članovi Stjepanova tima u popularnom MasterChefu
Renata, Barbara i Vjekoslav su postali prvi članovi Stjepanova tima u popularnom MasterChefu

U drugoj fazi za preostalu pregaču natjecali su se Sandra, Ivan i Miljan. Pred njima su se našle zatvorene vrećice s namirnicama - piletina, gof, masline, riba, ružmarin, sipino crnilo, pasirana rajčica, limun, jabuka i palenta, a imali su samo 35 minuta da osmisle i pripreme autorsko jelo.

Foto: NOVA TV

Sandra je pripremila gofa pečenog na tavi uz palentu na maslacu aromatiziranu lukom, no Stjepan je primijetio da je pretjerana karmelizacija luka jelu dala gorčinu.

Ivan se odlučio za pečenog gofa na maslinovom ulju s palentom i ikrom od lososa te šalšom od rajčice.

Miljan je prilikom prezentacije jela napravio nekoliko gafova. Rekao je da je u umak stavio naranču, iako se ona nije nalazila među namirnicama, a pripremljenu ribu nazvao je lososom, iako je imao gofa.

VRTLOG EMOCIJA Stjepan Vukadin u MasterChefu bira svoj tim: 'Želim vidjeti savršeni rižoto, otežajte mi!'
Stjepan Vukadin u MasterChefu bira svoj tim: 'Želim vidjeti savršeni rižoto, otežajte mi!'

Na kraju je Miljan time završio svoj put u MasterChefu. Ivan je odjenuo bijelu pregaču, a Sandra crnu, koja joj donosi priliku izazvati bilo koga iz Stjepanova tima ako se nađe u eliminacijskom izazovu.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!
NOVI PROBLEMI

Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!

Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura. Charles Pierce od kojeg se razvodi Ella Dvornik, presudom je dobio i pola kredita za otplaćivanje, baš kao i Ella...
FOTO Novi izgled Sanje Vučić uzdrmao društvene mreže: 'Da, udebljala sam se. Bolesna sam'
PROMIJENILA SE

FOTO Novi izgled Sanje Vučić uzdrmao društvene mreže: 'Da, udebljala sam se. Bolesna sam'

Zanosna crnokosa pjevačica na Euroviziji je nastupala u grupi 'Hurricane'. Sada niže solo hitove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025