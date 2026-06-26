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NOVA ULOGA

Gordon Ramsay otkrio je kako se osjeća nakon što je saznao da će postati djed

Piše 24sata,
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Gordon Ramsay otkrio je kako se osjeća nakon što je saznao da će postati djed
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Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION/Instagram

Kuhar i njegova supruga Tana imaju šestero djece, Megan, blizance Jacka i Holly, Tilly, Oscara i najmlađeg Jesseja Jamesa, a djevojčica koju očekuju Holly i Adam bit će njihovo prvo unuče

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Gordon Ramsay (59) uskoro će postati djed, a priznaje da ga nova životna uloga istovremeno veseli i pomalo plaši. Nakon što je njegova kći Holly Ramsay prošloga tjedna objavila da sa suprugom, olimpijskim plivačem Adamom Peatyjem, očekuje prvo dijete, slavni kuhar otvoreno je progovorio o svojim osjećajima.

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- Potajno sam prestrašen jer dok ne progovore i ne počnu komunicirati s tobom, ne možeš puno toga. Nećemo ih dojiti, zar ne? - rekao je u razgovoru s Garyjem Linekerom tijekom najnovije epizode emisije 'The Rest Is Football', koji također očekuje unuče.

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Ipak, nije krio koliko se veseli dolasku prinove. Nakon što je Holly na društvenim mrežama objavila da ona i Adam u prosincu očekuju djevojčicu, Gordon joj je u komentarima uputio emotivnu poruku.

- Čestitam vam oboma, šaljem puno ljubavi, tata. Bit ću jako uzbuđen djed, posebno ovog Božića - napisao je.

Holly je trudnoću objavila fotografijom na kojoj pozira sa suprugom Adamom Peatyjem, ponosno pokazujući trbuščić. Uz objavu je otkrila da njihova djevojčica stiže u prosincu.

Foto: Instagram

Par se vjenčao krajem prosinca prošle godine na raskošnoj ceremoniji u povijesnoj opatiji Bath. Gordon i njegova supruga Tana imaju šestero djece, Megan, blizance Jacka i Holly, Tilly, Oscara i najmlađeg Jesseja Jamesa, a djevojčica koju očekuju Holly i Adam bit će njihovo prvo unuče.

Iako obitelj ima velik razlog za slavlje, posljednjih mjeseci prate je i napetosti. Adamovi roditelji nisu prisustvovali njegovu vjenčanju s Holly, a njihov narušeni odnos postao je tema britanskih medija. Jedini član njegove obitelji koji je prisustvovao vjenčanju bila je sestra Bethany.

Slavni kuhar i njegova supruga Tana u potpunosti su prihvatili Adama.

- Zove me tata. Poslao mi je poruku: 'Hej tata, što ima? Hej tata, jesi li slobodan kasnije?' I onda si pomislim: 'O, moj Bože'. To je nevjerojatno - otkrio je nedavno Ramsay.

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Komentirao je i svađu. Izjavio je kako je ona 's njihove strane samonametnuta'.

- Poslali smo im automobil s vozačem da dođu na zaruke i tretirali ih kao kraljeve. Zato je takva medijska paljba bila vrlo bolna. Tana je to jako teško podnijela - rekao je.

Strani mediji tvrdili su da se Ramsay u svom govoru na vjenčanju osvrnuo na odsutne Adamove roditelje. Nakon što je pohvalio izgled svoje kćeri i rekao Adamu da se može veseliti budućnosti uz nju gledajući u Tanu, navodno je dodao: 'Šteta što ti nemaš isto.' Kasnije je otkriveno da je plivačeva majka bila 'ogorčena' i 'povrijeđena' zbog te primjedbe. 

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

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