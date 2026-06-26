Kuhar i njegova supruga Tana imaju šestero djece, Megan, blizance Jacka i Holly, Tilly, Oscara i najmlađeg Jesseja Jamesa, a djevojčica koju očekuju Holly i Adam bit će njihovo prvo unuče
Gordon Ramsay otkrio je kako se osjeća nakon što je saznao da će postati djed
Gordon Ramsay (59) uskoro će postati djed, a priznaje da ga nova životna uloga istovremeno veseli i pomalo plaši. Nakon što je njegova kći Holly Ramsay prošloga tjedna objavila da sa suprugom, olimpijskim plivačem Adamom Peatyjem, očekuje prvo dijete, slavni kuhar otvoreno je progovorio o svojim osjećajima.
- Potajno sam prestrašen jer dok ne progovore i ne počnu komunicirati s tobom, ne možeš puno toga. Nećemo ih dojiti, zar ne? - rekao je u razgovoru s Garyjem Linekerom tijekom najnovije epizode emisije 'The Rest Is Football', koji također očekuje unuče.
Ipak, nije krio koliko se veseli dolasku prinove. Nakon što je Holly na društvenim mrežama objavila da ona i Adam u prosincu očekuju djevojčicu, Gordon joj je u komentarima uputio emotivnu poruku.
- Čestitam vam oboma, šaljem puno ljubavi, tata. Bit ću jako uzbuđen djed, posebno ovog Božića - napisao je.
Holly je trudnoću objavila fotografijom na kojoj pozira sa suprugom Adamom Peatyjem, ponosno pokazujući trbuščić. Uz objavu je otkrila da njihova djevojčica stiže u prosincu.
Par se vjenčao krajem prosinca prošle godine na raskošnoj ceremoniji u povijesnoj opatiji Bath. Gordon i njegova supruga Tana imaju šestero djece, Megan, blizance Jacka i Holly, Tilly, Oscara i najmlađeg Jesseja Jamesa, a djevojčica koju očekuju Holly i Adam bit će njihovo prvo unuče.
Iako obitelj ima velik razlog za slavlje, posljednjih mjeseci prate je i napetosti. Adamovi roditelji nisu prisustvovali njegovu vjenčanju s Holly, a njihov narušeni odnos postao je tema britanskih medija. Jedini član njegove obitelji koji je prisustvovao vjenčanju bila je sestra Bethany.
Slavni kuhar i njegova supruga Tana u potpunosti su prihvatili Adama.
- Zove me tata. Poslao mi je poruku: 'Hej tata, što ima? Hej tata, jesi li slobodan kasnije?' I onda si pomislim: 'O, moj Bože'. To je nevjerojatno - otkrio je nedavno Ramsay.
Komentirao je i svađu. Izjavio je kako je ona 's njihove strane samonametnuta'.
- Poslali smo im automobil s vozačem da dođu na zaruke i tretirali ih kao kraljeve. Zato je takva medijska paljba bila vrlo bolna. Tana je to jako teško podnijela - rekao je.
Strani mediji tvrdili su da se Ramsay u svom govoru na vjenčanju osvrnuo na odsutne Adamove roditelje. Nakon što je pohvalio izgled svoje kćeri i rekao Adamu da se može veseliti budućnosti uz nju gledajući u Tanu, navodno je dodao: 'Šteta što ti nemaš isto.' Kasnije je otkriveno da je plivačeva majka bila 'ogorčena' i 'povrijeđena' zbog te primjedbe.
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