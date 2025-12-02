Grašo ispunio san u Londonu: Hana mu bila najveća podrška!

Splitski glazbenik Petar Grašo ostvario je svoje veliko glazbeno obećanje: snimio je novu izvedbu hita legendarne pjesme 'Ako me ostaviš', koja je nekada obilježila karijeru Miše Kovača.Pjesma je snimljena u slavnom londonskom studiju Abbey Road Studios, zajedno s Royal Philharmonic Orchestra.

No, kako sam priznaje - u svemu mu je značajnu podršku dala supruga, Hana Huljić Grašo, koja je sudjelovala u aranžmanu pjesme i pratećim vokalima.

Foto: Milan Maricic

Odluka da pjesma legendarnog autora Đorđe Novkovića dobije novu „odješku“ u izvedbi Graše i simfonijskog orkestra, te snimanje u Abbey Road-u, bila je za Petra ostvarenje profesionalnog cilja kojem je dugo stremio. Rezultat je snimka pjesme koja spaja nostalgičnu glazbenu baštinu i suvremeno izvođenje, a u realizaciji projekta veliku ulogu imala je upravo Hana - kroz svoj rad na aranžmanu i vokale.

Iako je glazbenik centralna figura pod reflektorima, iza uspjeha stoji i tim — od produkcije, preko orkestracije, do predanog zajedničkog rada doma. Hana Huljić Grašo, zapravo njegova životna i kreativna partnerica, unijela je svoje glazbeno znanje i angažman u ovaj projekt.



Na društvenim mrežama, Grašo je objavio fotografije iz studija i poručio: 'Čast mi je bila surađivati s Royal Philharmonic Orchestra… posebno iskustvo.'

Ovaj glazbeni pothvat nije samo osvježenje stare pjesme, nego i način da se prikaže poštovanje prema radu Đorđa Novkovića. Kroz orkestralnu reinterpretaciju i zajednički rad sa suprugom, Grašo pokazuje da je moguće spojiti prošlost i sadašnjost - s osjećajem, odličnim izvođenjem i poštovanjem prema originalu.