Gregurević: ‘Najbolje vrijeme je uvijek ono u kojem tad živimo’

Nakon pretpremijernog prikazivanja uratka filmskog redatelja i scenarista Ede Galića, publiku je ganuo posljednji intervju Ive Gregurevića koji je dao nekoliko dana prije smrti. Transkript razgovora prenosimo u cijelosti.

Kako vam je bilo na setu s mladim glumcima?

Gledao sam glumce uvijek od početka do kraja. Nikad mi nitko nije izgledao mlad, star... Bilo je talentiranih, netalentiranih, ali uvijek je glumac onaj koji daje sve od sebe, napravi sve za film, televiziju i kazalište. Uglavnom, tako, mi smo nekakav alat... Otkud mi ta riječ alat? Baš ću naći alat u rječniku Bratoljuba Klaića. To mi se pomiješalo od ovih, privrednika, političara, oni skroz spominju alat. Bratoljub Klaić je inače, za one koji ne znaju, jedan od najvećih jezikoslovaca. Oruđe, sprava, alatka, jedan komad alata... Eto, to vam je alat. Svaka druga vam je riječ alat, samo to znate reći, ništa drugo.

Što mislite o današnjem načinu snimanja televizijskih igranih formi?

Kako to zovu danas? Sapunice, je l’ da? Ne, nije, one su došle poslije kad su producenti i redatelji, koji nemaju pojma o tom poslu kojim su se počeli baviti, samo lovu stavljali u džep. Uzimaju amatere za glumce. Ne bih želio pričati o tome što mislim o sapunicama jer sam pri kraju svoje karijere, gotov sam, ali da znaju mladi glumci koji se prave pametni i popularni pred ljudima... Nije to nikakva popularnost, to je zapravo najgore smeće na svijetu.

Kako je bilo surađivati s Edom Galićem?

S Edom Galićem sam snimao prije jednu dramu po mjesec dana, mjesec i pol. S jednom kamerom. Danas je suvremena tehnika, snimi se jedna drama za tri dana, za dva... Ma za jedan dan se sve snimi. Edo Galić je jedan čovjek koji sve radi precizno, imam scenarij za njega od jednog ratnika. On je umro u Americi, a scenarij je napisao ručno. Edo sve pročita, sve zna o tome. Ako ga bude zanimalo, ako tekst bude dobar, sve će napraviti od njega.

Ja sam dosad snimio 260 filmova i serija. Ne sjećam se detalja.

Što su za vas dobra stara vremena?

Najbolje vrijeme nije ni ono koje je prošlo ni ono koje slijedi, nego ono koje se događa upravo sad. I sutra će najbolje vrijeme ponovno biti ono sutra.

Što mislite o odlasku mladih iz Hrvatske danas?

To je grozno što ljudi odlaze iz zemlje zbog nedobivanja posla. Ima dosta krađa u politici, u privredi, svemu. Tome se mora stati na kraj, da ne pričam sad o njima svima koji su pokrali pola Hrvatske. Zbog toga ljudi odlaze, zbog primanja, plaće, zbog posla, ali ipak u Osijek se vraćaju ljudi iz inozemstva. Ovo će potrajati jedno vrijeme, ali će se i dio njih vratiti.

Što biste poručili mladim glumcima koji tek kreću u svoje karijere?

Rekao bih da je teatar jedini izvor iz kojega potječu film i televizija. Teatar će ostati zauvijek, film i televizija nisu prolazni. Nažalost, na filmu se donekle radi kako treba, ali za televiziju neću ništa reći. Neka mladi paze na svoju karijeru jer ona se stvara postupno. To je jedino što bih preporučio, da ne misle o svojoj karijeri jer ona dolazi sama po sebi, ali da paze na nju kako će izgledati i zbog čega će oni to raditi.