SVI UZ LEGENDARNOG PJEVAČA

Kruži snimka podrške dok je Halid Bešlić u bolnici: Ovo su stihovi koji su rasplakali regiju

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
4
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Halid Bešlić nalazi se u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Dok traje liječenje i otkazani su koncerti, obožavatelji iz cijele regije šalju mu poruke podrške

Halid Bešlić (71) ovih dana ne pjeva na pozornicama, ali njegove pjesme odzvanjaju jače nego ikad. Nakon vijesti da je na liječenju u Sarajevu, obožavatelji iz cijele regije udružili su u porukama podrške i želji da se njihov Halid što prije vrati pjesmi.

Posebno je odjeknuo jedan video na TikToku u kojem je obožavatelj spojio naslove Halidovih najpoznatijih pjesama.

- Halidu. Romanijo nemoj tužna biti, uskoro će Halid ozdraviti. Hamajlija ti si njegova ‘eno, Snježno, opet snijegova‘. Svaki grad se sad za njeg moli, nema onog ko njega ne voli. I ovaj će Halid dobit‘ boj, ‘Sarajevo, grade moj‘. ‘Stara kuća‘ i ‘Čardak‘ na njoj, sve je Halid dao pjesmi toj. Jer bez njega ništa isto nije, vrati nam se, Halide, što prije - glasili su stihovi koji su oduševili obožavatelje regionalne zvijezde.

@amrakumro Sto se isplakah Boze dragi🥹 Babo ce se dici iz pepela kao 100 puta do sada❤️ Inspiracija je za dobrotu i ljubav, postovanje- inspiracija je samo za dobro sto jedan covjek moze imati. NIKAD I NIKO KAO KRALJ ! Sve si nas babo nasekirao al tebi je oprosteno❤️ Halid je mnogo voljen ! #halidbeslic #amrakumro #fyp #balkantiktok #viral ♬ original sound - Amra Kumro -Prof. Estr.Novinar

Legendarni pjevač ovih je dana završio u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Vijest je zabrinula mnoge, ali iz njegova tima stigle su smirujuće poruke.

- On je gore u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to s jetrom. Jetra ne funkcionira baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je nedavno Halidov menadžer za IN magazin.

Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra
Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra | Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

Zbog liječenja otkazani su svi nastupi koji su bili planirani ovih dana, a menadžer poručuje da je to bilo nužno kako bi Halid imao mira i izbjegao dodatni stres. Ipak, jedan koncert i dalje stoji.

- Nismo otkazali koncert u Zagrebu u 12. mjesecu - rekao je, misleći na veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Pjevač je pri svijesti i dobro se nosi sa svime.

- To je Halid, takav je čovjek - što god da je, tako je - rekao je menadžer.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Podsjetimo, pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta izaći kao pobjednik.

