Kruži snimka podrške dok je Halid Bešlić u bolnici: Ovo su stihovi koji su rasplakali regiju

Halid Bešlić (71) ovih dana ne pjeva na pozornicama, ali njegove pjesme odzvanjaju jače nego ikad. Nakon vijesti da je na liječenju u Sarajevu, obožavatelji iz cijele regije udružili su u porukama podrške i želji da se njihov Halid što prije vrati pjesmi.

Posebno je odjeknuo jedan video na TikToku u kojem je obožavatelj spojio naslove Halidovih najpoznatijih pjesama.

- Halidu. Romanijo nemoj tužna biti, uskoro će Halid ozdraviti. Hamajlija ti si njegova ‘eno, Snježno, opet snijegova‘. Svaki grad se sad za njeg moli, nema onog ko njega ne voli. I ovaj će Halid dobit‘ boj, ‘Sarajevo, grade moj‘. ‘Stara kuća‘ i ‘Čardak‘ na njoj, sve je Halid dao pjesmi toj. Jer bez njega ništa isto nije, vrati nam se, Halide, što prije - glasili su stihovi koji su oduševili obožavatelje regionalne zvijezde.

Legendarni pjevač ovih je dana završio u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Vijest je zabrinula mnoge, ali iz njegova tima stigle su smirujuće poruke.

- On je gore u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to s jetrom. Jetra ne funkcionira baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je nedavno Halidov menadžer za IN magazin.

Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra | Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

Zbog liječenja otkazani su svi nastupi koji su bili planirani ovih dana, a menadžer poručuje da je to bilo nužno kako bi Halid imao mira i izbjegao dodatni stres. Ipak, jedan koncert i dalje stoji.

- Nismo otkazali koncert u Zagrebu u 12. mjesecu - rekao je, misleći na veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Pjevač je pri svijesti i dobro se nosi sa svime.

- To je Halid, takav je čovjek - što god da je, tako je - rekao je menadžer.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Podsjetimo, pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta izaći kao pobjednik.