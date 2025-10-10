Halid ispunio želju djevojaka iz publike. Otpjevao im hit 'Rajske ptice': 'Čovjek i legenda! Hvala'

Prije nekoliko dana regiju je potresla vijest da je preminuo jedan od najobožavanijih pjevača, Halid Bešlić. Od njega su se oprostile mnoge domaće zvijezde, ali i vjerni obožavatelji. Tako su i djevojke Aneta i Amra, kojima je pjevač iskazao posebnu čast, na TikToku odale počast voljenom glazbeniku.

Nešto prije koncerta koji se trebao održati u Tuzli, Halid je dobio SMS poruku od dvije nepoznate djevojke. S poštovanjem su ga zamolile da na pozornici otpjeva pjesmu 'Rajske ptice', na što ih je on zamolio da ga još oko 19 sati na dan održavanja koncerta podsjete na svoju molbu. I zaista, na taj je dan Halidu stigla poruka: 'Samo mala napomena za pjesmu. Tuzla večeras će da gori uz 'Rajske ptice'. Veliki pozdrav, Aneta i Amra'.

Foto: TikTok

Popularni pjevač ispunio je želju djevojaka i otpjevao traženu pjesmu, za koju je naveo da je nije pjevao 20 ili 30 godina te da je omiljena i njegovom glazbenom kolegi Dini Merlinu: 'On mi kaže da je to moja najbolja pjesma'. Nakon toga je i otpjevao svoj hit 'Rajske ptice'.

'Dobio sam poruku od dvije Tuzlanke. Da li su Tuzlanke ili su iz okoline, nemam pojma. Uglavnom su mi napisale lijepu poruku. Kažu dolaze na koncert. Neću ih imenovati, napisale su svoje ime. Kažu: 'Molim vas, otpjevajte nam pjesmu 'Rajske ptice''. Nisam imao srca da ih ne poslušam večeras. Ne znam tko su, što su, samo su fino poslale poruku. Kako su mogle saznati moj broj? Vjerojatno su prijateljice mojih prijatelja. Tako to ide', komentirao je Halid ovaj događaj.

POSLUŠAJTE PJESMU

Aneta, koja je na društvenoj mreži objavila snimku s koncerta, od pjevača se oprostila riječima: 'Prije svega veliki čovjek i legenda. Hvala na lijepoj uspomeni'. Ispod objave nanizali su se mnogi komentari tužnih Halidovih obožavatelja: 'Putuj, rajska ptico', 'Čovjek koji je spajao', 'Veliki čovjek bio pa tek onda pjevač', 'Čovjek koji je sastavio tri naroda'...

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe preminuo je u utorak u 72. godini života. Dan nakon smrti, u Sarajevu je održano okupljanje u njegovu čast, a u ponedjeljak bit će održana i komemoracija te će se klanjati dženaza.