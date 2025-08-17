Haljine supruge nekadašnjeg nogometnog reprezentativca nose i na Bliskom istoku...

Uspjeh koji je tijekom ovih jedanaest godina brend Cataleya nekadašnjega hrvatskoga nogometnog reprezentativca Vedrana Ješea (44) i supruge Martine postigao, nadmašio je očekivanja 'dalmatinskih Beckhamova', kako im tepaju.

No nije došao slučajno, kažu. Svemu je kumovao povratak u Martinin rodni Zadar, a ubrzo je i Ješe okačio kopačke o klin.

Sportsku liniju obožavaju Livaje, Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Dominik Livaković, Mario Pašalić, Andrej Kramarić..., kao i Kylian Mbappe, Miralem Pjanić, Thomas Lemar, Radamel Falcao, a Martinine haljine odmah su prepoznale naše dame s estrade, od Maje Šuput i Jelene Rozge do Indire i Nives Celzijus.

- Moda je oduvijek bila moja velika ljubav. Godinama smo živjeli u inozemstvu, gradili obitelj i podizali djecu, pa sam svoje snove svjesno stavila po strani. Povratak u Zadar bio je prekretnica, osjetila sam da je vrijeme da se odvažim i krenem. Nisam imala razrađen poslovni plan, samo snažan instinkt i želju da stvaram. Upravo taj povratak kući, u poznatu sredinu punu podrške i inspiracije, dao mi je hrabrost da pokrenem Cataleyu - kaže nam Martina, koja se nije opterećivala brojkama.

Foto: Privatni album

Vodila ju je strast prema dizajnu i želja da stvori nešto autentično, ženstveno i snažno.

- Svaka kolekcija je moj osobni izraz, a svaka žena koja nosila Cataleyu moja inspiracija. Iza njega stoji puno rada, odricanja, kreativnih izazova i, najvažnije, ljubavi prema onome što radim - govori.

Prvi komad te 2014. nije bila haljina, nego sportski komplet sa znakom Cataleya.

- Bio je jednostavan, ali nosio je sve ono što sam željela da brend predstavlja - snagu, slobodu pokreta i osobni identitet. Pokazala sam ga najbližima. Reakcije su bile pune oduševljenja i podrške, a to mi je dalo dodatnu sigurnost da sam na pravom putu. Taj prvi korak bio je temelj svega što je Cataleya danas. Što se tiče sport line kolekcije, prvi komad bio je muški crni gornji dio trenirke koji je Vedran nosio na trening. Zahvaljujući njegovim nogometnim kontaktima, taj komad je vrlo brzo završio u rukama europskih nogometaša - i reakcije su bile fantastične - prisjeća se Martina, kojoj je to bio snažan vjetar u leđa.

- Nakon što sam predstavila prve komade, reakcije su bile iznad svih očekivanja. Ljudi su prepoznali emociju, trud i estetiku koju sam utkala u svaki detalj. Posebno me dirnulo koliko su žene reagirale na poruku koju Cataleya nosi, slavljenje njihove individualnosti, snage i stila. Taj početni entuzijazam dao mi je nevjerojatnu motivaciju da nastavim i da svaka nova kolekcija bude još hrabrija. Danas, jedanaest godina kasnije, taj vjetar u leđa još puše kroz podršku klijentica - govori.

Foto: Privatni album

Brend Cataleya ime je dobio po kolumbijskog orhideji te od prvog dana nosi emociju, karakter i viziju koju ovaj bračni par gradi već 11 godina. Haljine Cataleya by Martina Ješe rado nose brojne poznate Hrvatice.

- Teško mi je izdvojiti samo jednu suradnu jer je svaka nosila svoju posebnu priču i emociju. Raditi sa ženama koje vjeruju u moj dizajn i koje ga nose s ponosom - to mi je najveća potvrda da ono što stvaram ima smisla. Bilo da je riječ o javnim osobama ili ženama koje vole modu, najviše me veseli kad vidim da se netko osjeća samopouzdano i posebno u haljini koju sam osmislila - kaže Martina.

Foto: Privatni album

Bilo je po putu i izazovnih situacija kad je imala svega nekoliko dana da osmisli i izradi haljinu za scenski nastup, no uz dobar tim sve se, kaže, stiže.

- Izbacujemo dvije kolekcije na godinu, proljetno-ljetnu i jesensko-zimsku. Sve počinje s vizijom, često vrlo intuitivnom, potaknutom pokretom, bojom ili emocijom. Skica na papiru zatim prelazi u kroj koji prati žensku siluetu i ističe ono najljepše na njoj. Od početaka smo vjerni istom materijalu koji se posebno izrađuje po narudžbi, isključivo za nas. Njegova specifičnost je upravo u načinu na koji oblikuje tijelo, žene ga obožavaju jer se prilagođava figuri, ističe linije i pruža osjećaj elegancije i udobnosti u isto vrijeme. Imam najbolji tim stručnjaka koji dijeli moju viziju i posvećenost detaljima. Sve se proizvodi lokalno, s velikim naglaskom na preciznost i kvalitetu - govori nam Martina i dodaje kako je nova kolekcija već u izradi, a u pripremi su i zadnji detalji za snimanje kampanje, koje još ne želi otkrivati.

- Danas haljine Cataleya putuju puno dalje od granica Hrvatske. Nose ih žene diljem Europe, ali i u Americi, Australiji, čak i na Bliskom istoku. Posebno mi je drago vidjeti kako se naš dizajn uklapa u različite kulture, stilove i prilike, a da pritom zadržava prepoznatljivu estetiku - ističe Martina, kojoj nije puno trebalo da nagovori svog Vedrana da se i on baci u biznis.

- Sportski dio brenda pokrenuli smo 2017. s jasnom idejom da spojimo kvalitetu, udobnost i prepoznatljivi dizajn. Od tada redovito izbacujemo dvije kolekcije na godinu. Svaka kolekcija donosi nove modele koji prate potrebe aktivnog načina života, ali i trendove. Posebno sam ponosan na to da našu odjeću nose i profesionalni sportaši, a to dodatno potvrđuje našu posvećenost kvaliteti, funkcionalnosti i autentičnosti - govori nam Vedran, koji nije odmah sebe vidio u modnom svijetu.

- Više sam bio usmjeren na organizaciju i sportski segment. Ali kako je Cataleya rasla, tako me supruga sve češće uključivala u kreativne procese, pa sam se prirodno počeo povezivati s idejom stvaranja sportske linije. Nije me morala dugo nagovarati, dovoljno je bilo vidjeti njezinu strast i viziju - priča i nastavlja: “Od početka biramo pamuk kao osnovu - zbog udobnosti, kvalitete i održivosti. Proces nastanka svakoga komada počinje idejom i razgovorom, zatim slijedi razvoj dizajna i odabir materijala. Radimo s timom stručnjaka koji pomažu u tehničkoj izvedbi, a svaki detalj prolazi kroz više faza dorade. Od prve skice do gotovog proizvoda prođe i po nekoliko tjedana, ovisno o kompleksnosti modela. Proizvodimo lokalno, u Hrvatskoj, jer nam je važno da imamo kontrolu nad svakim korakom i da podržavamo domaću proizvodnju. Kvaliteta nam je uvijek na prvome mjestu, a svaki komad mora proći kroz ruke koje razumiju našu viziju. Zahvaljujući mojim nogometnim kontaktima, brend je brzo pronašao put do profesionalnih sportaša, koji su ga s oduševljenjem prihvatili. Naravno da mi to imponira, ali najvažnije mi je da ljudi prepoznaju trud, kvalitetu i autentičnost koju ulažemo u svaki komad”.

Foto: Privatni album

Sad kad odvrte film unatrag, kažu da bi sve ponovili. Početak je bio izazovan, sve im je bilo novo, ali uzbuđenje im je bilo jače od straha. Učili su, dodaju, u hodu, griješili, popravljali, ali nikad nisu odustali.

- Svaki korak, pa i onaj najteži, bio je dio puta koji nas je doveo do onoga što danas jesmo - brenda koji raste, stvara i inspirira - kaže bračno-poslovni par Ješe, a Martina dodaje kako izgleda njihov tipični dan.

- Dan počinjemo zajedničkom kavom, to je naš mali ritual prije nego što svatko krene u svoj tempo. Ja sam odmah u pokretu: dogovori s klijenticama, organizacija posla, koordinacija tima... Vedran je svestrani organizator - često putuje u Zagreb zbog televizijskih angažmana, a paralelno vodi organizaciju dječjih turnira, što zahtijeva preciznost, strpljenje i dobru logistiku. Radimo paralelno, ali se stalno nadopunjujemo. Puno razgovaramo, savjetujemo se i zajedno donosimo ključne odluke. Navečer, kad sve utihne, sjednemo i podijelimo dojmove. Iako su nam dani intenzivni, upravo ta dinamika nas povezuje. Radimo puno, ali zajedno - i to je ono što nas drži u balansu - kaže.

Foto: Privatni album

A padne li koja svađa po putu, razmirica...

- Ne bismo to nazvali prepirkama, više konstruktivnim razmjenama mišljenja. Kad se ne slažemo, slušamo jedno drugo i tražimo rješenje koje je najbolje za brend, ali i za nas kao tim. Poštovanje, razumijevanje i doza humora uvijek nas vrate na pravi put. Naša formula uspjeha temelji se na povjerenju, poštovanju i zajedničkoj viziji. Znamo kad treba stati, kad treba podržati, kad preuzeti odgovornost. U konačnici, naš uspjeh nije samo u poslovnim rezultatima, nego u osjećaju da zajedno gradimo život koji volimo - dodaju.

Trenutačno su i dalje fokusirani na online prodaju, koja im omogućuje da budu dostupni ženama diljem svijeta - od Europe do Australije. Digitalni prostor pruža fleksibilnost, brzinu i direktnu komunikaciju s klijenticama, što im je iznimno važno, tako da o otvaranju dućana zasad ne razmišljaju.

Zadranka Martina upoznala je Vedrana u Zagrebu u klubu na “Večeri Zadrana”, brzo su znali da su jedno za drugo i došli do 16. godišnjice braka. Ponosni su i sretni roditelji Tiare (15) i Itaia (12). Hoće li djeca roditeljskim poduzetničkim stopama...

- Djeca odrastaju okružena kreativnošću, teksturama, skicama i kampanjama, pa nije čudno da pokazuju interes. No trudimo se da im damo prostor da sami otkriju svoje strasti i puteve. Ako jednoga dana odluče zakoračiti u svijet mode, bit će to njihova odluka, a mi ćemo biti tu da ih podržimo, bilo kao mentori, roditelji ili samo netko tko razumije koliko je važno slijediti vlastitu viziju - kaže Vedran, koji je možda okačio kopačke o klin, ali nogomet nije izašao iz njega.

Foto: Privatni album

- Nogomet je i dalje veliki dio mojega života. Pratim ga svakodnevno, komentiram u emisiji ‘Stadion’ na HRT-u, gdje analiziramo utakmice SuperSport HNL-a. Uživam u toj ulozi jer mi omogućuje da ostanem blizu igre, ali iz druge perspektive. Aktivno igram i veliki i mali nogomet jer teren nikad ne izađe iz čovjeka. Nogomet mi je strast, ali i prostor gdje mogu spojiti iskustvo, znanje i ljubav prema sportu - kažu “dalmatinski Beckhamovi”.

Taj ih nadimak uvijek nasmije.

- Ljudi vole uspoređivati, a Beckhamovi su svakako jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Ako nas netko vidi kao skladan tim koji zajedno gradi, stvara i odgaja djecu s ljubavlju, onda je to kompliment - kažu.

Foto: Privatni album