Carević: Nitko iz Hajduka nikad me nije zvao niti bih to učinio...

Nakon što je Gorica na domaćem terenu poražena od Slavena rezultatom 4-0, radni dan Marija Carevića tu nije završio. Kasnije navečer gostovao je u emisiji "Stadion", gdje je s Vedranom Ješom komentirao pretposljednje kolo HNL-a. Bivši igrač Hajduka osvrnuo se i na špekulacije da bi upravo on mogao postati sljedeći trener Hajduka. Podsjetimo, Gennaro Gattuso je na konferenciji za medije uoči susreta s Rijekom potvrdio da na kraju sezone napušta klupu "bilih".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 HNK Hajduk Split vs NK Rijeka 2:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Zbog toga se brzo počelo nagađati tko bi mogao preuzeti momčad, a Carevićev kolega, trener i sukomentator Krunoslav Rendulić, smatra da je upravo Carević idealan kandidat za tu poziciju. Istaknuo je kako će on "sigurno u jednom trenutku sjediti na klupi Hajduka".

- Naravno da mi godi kada me netko poveže s trenerskom pozicijom u Hajduku. To znači da je netko prepoznao moj rad i da vidi da dobro obavljam posao. Ali, moram biti iskren do kraja, nitko me nikada nije zvao, niti sam s ikim razgovarao, niti bih to napravio. Automatizmom mi se produžuje ugovor ako Gorica ostane u ligi, tako da mi je fokus isključivo na Gorici i slaganju momčadi za sljedeću sezonu - rekao je Carević o špekulacijama u emisiji HRT-a.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prokomentirao je i uzbudljivu borbu za naslov prvaka koja se prenijela u posljednje kolo. Rijeka i Dinamo izjednačeni su na vrhu ljestvice s istim brojem bodova, no Riječani sami odlučuju o svojoj sudbini, pobjeda protiv Slaven Belupa donosi im naslov.

- Dinamo je protiv Lokomotive imao trenutke u kojima je mogao povesti 2:0, no propustio je ključne prilike. Lokomotiva je jako dobro stajala u bloku, igrala kontre i bila vrlo opasna. Nije lako igrati utakmice u kojima unaprijed upišeš tri boda. Mislim da će u zadnjem kolu presuditi individualna kvaliteta i igrači koji su već osvajali prvenstva i kupove, onima kojima je to već postala rutina - rekao je Carević.

Rijeka je pobjedom na Poljudu protiv Hajduka imala priliku već ove nedjelje osigurati naslov prvaka. Prvu "meč-loptu" nije iskoristila, a druga je čeka na domaćem terenu protiv Slavena. Ni Hajduk nije bez izgleda za naslov, iako su šanse male i dalje postoje. "Bili" se moraju nadati novim kiksovima Dinama i Rijeke.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Pokazalo se da su se igračima Rijeke, kad je trebalo pobijediti, "odrezale noge", dok je Hajduk odigrao jako dobru, rastrčanu utakmicu. Da je Hajduk pobijedio Goricu kolo ranije, sam bi odlučivao o svojoj sudbini. Mislim da Rijeka ima problem sa širinom klupe, i čudi me da su i ovoliko izdržali. No, imaju tu zadnju utakmicu protiv Slaven Belupa u kojoj ipak mogu osvojiti naslov - smatra Ješe.

Obojicu stručnih komentatora zasmetale su izjave trenera Hajduka Gennara Gattusa na konferenciji za medije uoči derbija.

- Nespretno je to izjavio. Ja bih pričekao kraj sezone pa tek onda govorio. Nije trenutak da na ovakav način pričaš o odlasku i Upravi. Složio bih se s njim da možda Hajduk nema dovoljno kvalitetnu momčad da parira Dinamu, ali veći dio sezone bili su prvi, čak i favoriti dok je Dinamo oscilirao, a Rijeku tada nitko nije doživljavao kao kandidata za naslov. Mislim da su ključni ovih zadnjih pet slabijih kola - kazao je Carević.

- On kaže da, da mu je netko prije sezone rekao da će se Hajduk boriti za naslov, ne bi stavio ni euro na to, a prihvatio je ponudu da bude trener Hajduka. Sigurno nije došao da bude drugi, došao je po naslov. Na ovaj je način samo skrenuo pozornost na sebe, a ja vjerujem da je upravo on kriv što Hajduk u zadnje kolo ne ulazi s prve pozicije i stvarnom šansom za naslov - dodao je Ješe.