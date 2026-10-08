Hana Cvijanović za Cafe postala je Ledena princeza: S leda u sportsku redakciju na Novu TV

Sa samo 16 godina Hana Cvijanović (23) sama je krenula iz Zagreba prema Sočiju na klizačke treninge. Putovala je preko Moskve, let su joj otkazali, a kad je napokon oko dva ujutro stigla u hotel, rekli su joj da sobe više nema. Morala se snaći sama, tisuću kilometara od kuće.

Sedam godina kasnije više ne putuje zbog vlastitih natjecanja nego ih prati kao sportska novinarka Nove TV. S 23 godine jedno je od najmlađih lica redakcije "Dnevnika", koji 10. listopada slavi 21. rođendan.

storyeditor/2026-10-07/577049.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža



"Crystal Lake", prequel kultnog horor-serijala "Friday the 13th", stiže 15. listopada, a u kinu smo pogledali "Srce zvijeri" s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Listopad u Zagrebu ove godine prolazi u znaku stravičnih, ali i beskrajno šarmantnih filmskih ostvarenja koja slave jedan od najdugovječnijih motiva u povijesti kinematografije...

A u vremeplovu smo se prisjetili Silvane Armenulić, koja je poginula u prometnoj nesreći prije pola stoljeća, 10. listopada 1976. Uz najdetaljniji TV program, tu je vodič kroz sapunice, kino i streaming.