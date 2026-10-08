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U PETAK NA KIOSCIMA

Hana Cvijanović za Cafe postala je Ledena princeza: S leda u sportsku redakciju na Novu TV

Piše 24sata,
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Hana Cvijanović za Cafe postala je Ledena princeza: S leda u sportsku redakciju na Novu TV
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža/Profimedia/Promo
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Sa samo 16 godina Hana Cvijanović (23) sama je krenula iz Zagreba prema Sočiju na klizačke treninge. Putovala je preko Moskve, let su joj otkazali, a kad je napokon oko dva ujutro stigla u hotel, rekli su joj da sobe više nema. Morala se snaći sama, tisuću kilometara od kuće.

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Sedam godina kasnije više ne putuje zbog vlastitih natjecanja nego ih prati kao sportska novinarka Nove TV. S 23 godine jedno je od najmlađih lica redakcije "Dnevnika", koji 10. listopada slavi 21. rođendan.

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storyeditor/2026-10-07/577049.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža


"Crystal Lake", prequel kultnog horor-serijala "Friday the 13th", stiže 15. listopada, a u kinu smo pogledali "Srce zvijeri" s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Listopad u Zagrebu ove godine prolazi u znaku stravičnih, ali i beskrajno šarmantnih filmskih ostvarenja koja slave jedan od najdugovječnijih motiva u povijesti kinematografije...

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A u vremeplovu smo se prisjetili Silvane Armenulić, koja je poginula u prometnoj nesreći prije pola stoljeća, 10. listopada 1976. Uz najdetaljniji TV program, tu je vodič kroz sapunice, kino i streaming. 

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