Hanini živčani slomovi: Žohari, zlostavljanje, teško djetinjstvo

Hanu Rodić (22) gledatelji su proglasili kraljicom drame, a u showu je priznala kako je zbog maltretiranja u osnovnoj školi imala zdravstvenih problema.

Pa krenimo redom, reality zvijezda nije mogla uspješno obaviti zadatak sa žoharima jer ima traumu iz djetinjstva. Naime, vršnjaci su joj stavljali kukce u torbu, zbog čega je, kako kaže, dobila astmu.

- Dok sam bila u osnovnoj školi, maltretirali su me tako što su mi ubacivali kukce u torbu, a imala sam i strah otprije. Reagirala sam tako od straha jer imam astmu koju sam dobila od toga - objasnila mu je Hana, a on je samo hladno rekao da ju prvi put otkako su zajedno vidi s pumpicom za astmu u rukama. Hana mu je rekla kako je ovo prvi napadaj u posljednjih šest mjeseci.

Nekoliko dana prije problema s kukcima, Hana je imala 'živčani slom' zbog komentara svojih cimera. Naime, na red je došlo pitanje 'Koji je par skupa iz navike?' Točan odgovor bili su Hana i Goran i odabranica Goranova srca više nije mogla šutjeti.

- Kako pet, šest mjeseci može biti navika. Užas! - odbrusila je svima koji su napisali njeno ime na pločicu. Nije mogla sakriti suze, a Goran ju svim snagama pokušao utješiti svoju djevojku.

Ipak, najteži trenuci bili su na početku showa 'Superpar'. Hana i Goran dobili su smještaj u kamp kućici u kojoj, kako Hana tvrdi, nije bilo grijanja niti tople vode.

- Dosta mi je ovog, išla sam se našminkati da barem bolje izgledam. U pola noći nestalo je grijanja, nemamo vode, a ja sam bolesna. Ja ovo ne mogu više - žalila se Hana Goranu, tvrdeći kako im je Jana je namjerno smjestila najgori smještaj.

Hana je nakon završetka showa pokrenula vlastiti YouTube kanal na kojemu je već objavila nekoliko videa. Dok je u prva dva govorila o iskustvu u realityju showu i odgovarala na pitanja koja su joj pratitelji postavljali, na trećem video-snimku je odgovorila na sve pretpostavke koje o njoj imaju njezini obožavatelji.

- Puno toga lošeg sam prošla u životu. Sve se događa s nekim razlogom i mislim da mi se neke stvari nisu dogodile, ne bih ni danas bila ono što jesam. Zahvalna sam na svemu, ružne stvari se nekad moraju dogoditi da bismo počeli cijeniti one lijepe, male stvari - priznala je Goranova odabranica i usput otkrila da mrzi kad ljudi osuđuju njihovu vezu.

U posljednjem videu otkrila je kako+je u osnovnoj školi bila najveći 'luzer'. Ipak, stanje se malo popravilo u srednjoj školi, kada je, kako kaže, bila prava buntovnica.

- Bila sam najveći luzer u osnovnoj školi. Ostali učenici me nisu voljeli. Maltretirali su me i bili su jako zločesti. S nikim se više ne čujem, iako mi je dosta njih poslalo poruku nakon što su me vidjeli na televiziji. Odgovorila sam im, ali nisam zaboravila da su mi zagorčali život - rekla je Hana i dodala kako je pretpostavka da je imala puno dečkiju lažna.