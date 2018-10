Hanksov film u problemima: Pogibija zaustavila snimanje

Na snimanju najnovijeg filma Toma Hanksa, 'You Are My Friend', dogodila se nesreća koja ja privremeno obustavila daljnji rad na filmu. Dobitnik nagrade Emmy, James Emswiller, poginuo je prilikom rada na filmu.

Ova šezdesetjednogodišnjak uzeo je pauzu te se odmarao na balkonu na drugom katu kada su očevici čuli buku te ustanovili da je nesretni Emswiller pao s velike visine. Hitna pomoć bila je brzo dozvana no na žalost, smrt je nastupila nedugo nakon dolaska u bolnicu UPMC Mercy u Pittsburghu.

Foto: Twitter/Screenshot

Sony, produkcijska kuća iza snimanja ovog filma dala je izjavu te je obustavila snimanje sve dok policija ne završi svoju istragu.

- Studio također istražuje situaciju. U molitvama smo s Jimovim ljubljenima, njegovim prijateljima i kolegama - rečeno je u izjavi.

Kako se za sada čini, Emswiller je bio sam na balkonu kada mu se možda dogodila medicinska situacija poput srčanog udara ili epileptičnog napada, zbog čega je mogao izgubiti ravnotežu i pasti s balkona.

Hanks u filmu glumi jednu od legendi američke televizije, Freda Rogersa, uz glumce Matthewa Rhysa i Chrisa Coopera. Redateljica Marielle Heller (njen trenutačni film ima šansu dobiti Oscara) nadzire sve, prema scenariju donekle nepoznatog dvojca kojeg čine Micah Fitzerman-Bluea i Noah Harpster.

Trenutačni plan jest da film u kina dođe početkom studenog naredne godine, ali moguće je da će zbog ove situacije objava biti odgođena.

KATE I WILLIAM JEDINI DRUGAČIJI OD SVIH: Što razlikuje njihov kraljevski poljubac na vjenčanju od ostalih??

Tema: FILM