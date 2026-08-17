Harrison Ford oduševio fanove Indiane Jonesa novom najavom

Oskarovac Harrison Ford, vraća se u ulogu popularnog Indiane Jonesa, no ovoga puta u najnovijoj Disneyjevoj atrakciji 'Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent' u Disney parku Animal Kingdom u sklopu Walt Disney Worlda.

- Pozdrav, D23. Hvala vam što pratite sve Indyjeve avanture. Uskoro će doći vrijeme za njegovu sljedeću vožnju i drago mi je podijeliti s vama da sam, po prvi put ikad, upravo ja stvarni model za animatroničku figuru Indiane Jonesa, uključujući i njegov strah od zmija - rekao je Ford u videoporuci prikazanoj na okupljanju obožavatelja.

- Uzbuđen sam što ćete vidjeti njegovu sljedeću epsku avanturu, uskoro dolazim u Walt Disney World - nadodao je.

Foto: Profimedia

Ispod videa koji je obavljen na Instagramu, fanovi su s oduševljenjem reagirali na najnoviju vijest.

- Najbolja odluka bila omogućiti da Harrison Ford zauvijek živi kroz ovu atrakciju - napisao je jedan obožavatelj.

- Harrison, ti si jedini Indiana Jones! Nitko osim tebe ne može glumiti našeg voljenog arheologa - rekao je drugi obožavatelj.

- Harrison u svom ugovoru trebao imati odredbu da samo on smije glumiti Indianu Jonesa - nadodao je treći.

Foto: Imdb

Ford je do sada u 40 godina glumio Indianu Jonesa u pet filmova. Prvi put pojavio se u filmu Stevena Spielberga 'Otimači izgubljenog kovčega' iz 1981. godine. Spielberg i Ford potom su zajedno snimili 'Indiana Jones i ukleti hram' (1984.), 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod' (1989.) te 'Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje' (2008.). Ford je ponovno stavio čuveni šešir 2023. godine u filmu 'Indiana Jones i artefakt sudbine', koji je režirao James Mangold.

Foto: IMBD

Cijela franšiza Indiana Jones dosad je zaradila više od 2 milijarde dolara na svjetskim kino blagajnama. U ožujku je Ford dobio nagradu za životno djelo na dodjeli SAG nagrada, čime je obilježena njegova nevjerojatna karijera duga čak sedam desetljeća. Glumac se tada našalio da je pomalo čudno primati nagradu za životno djelo 'na polovici svoje karijere'.

- Malo je prerano, zar ne? Još uvijek sam radni glumac - rekao je tada.