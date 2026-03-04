Harry Styles prvi put o smrti Liama Paynea: 'To me natjeralo da preispitam vlastiti život...'

Teško je izgubiti bilo kojeg prijatelja, ali još je teže izgubiti prijatelja koji ti je na toliko načina sličan. Vidio sam nekoga s najljubaznijim srcem, tko je samo želio biti najbolji što može, rekao je Harry Styles (32). Pjevač je za Apple Music prvi put otvoreno govorio o smrti svog bliskog prijatelja i kolege iz benda One Direction, Liama Paynea.

- To je za mene bio jako važan trenutak u kojem sam zastao i zapitao se: 'Dobro, što zapravo želim raditi sa svojim životom? Kako želim živjeti svoj život? Mislim da je najveći način da odaš počast prijateljima koji su otišli taj da živiš svoj život što potpunije - objasnio je.

Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

Dodao je kako mu je bilo neobično i teško tugovati dok je znao da javnost prati svaki njegov potez.

- Mislim da je postojao period nakon njegove smrti kad sam se stvarno borio s tim koliko je čudno da ljudi na neki način ‘posjeduju’ dio tvoje tuge. Tugu doživljavaš kao nešto vrlo osobno, a onda shvatiš da je to povezano s puno ljudi koji su ga također voljeli - rekao je.

Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS

Liam Payne preminuo je u listopadu 2024. godine u Buenos Airesu nakon pada s balkona hotela. Obdukcija je potvrdila da je poginuo na mjestu zbog višestrukih ozljeda koje su dovele do unutarnjeg i vanjskog krvarenja. Imao je 31 godinu. Payne je svjetsku slavu stekao kao član grupe One Direction, u kojoj je od 2010. do 2016. bio s Harryjem Stylesom, Niallom Horanom (32), Zaynom Malikom (33) i Louisom Tomlinsonom (34).

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

U pet godina objavili su pet albuma i obišli svijet na velikim turnejama. U to vrijeme One Direction bio je jedan od najpopularnijih bendova na svijetu. Prodali su više od 70 milijuna ploča, a njihovi singlovi i albumi redovito su osvajali vrhove glazbenih ljestvica. Nakon raspada benda Styles je izgradio iznimno uspješnu solo karijeru i postao jedna od najvećih pop zvijezda današnjice.

Ovog ljeta trebao bi postaviti rekord po broju nastupa na londonskom stadionu Wembley u sklopu jedne turneje, s čak 12 koncerata. To će biti dio njegove nove turneje 'Together, Together', u sklopu koje planira rezidencije u sedam gradova diljem svijeta. To je velika promjena u odnosu na njegovu prethodnu turneju 'Love On Tour', koja je između rujna 2021. i srpnja 2023. imala čak 169 koncerata.

- Nešto s čime sam se često borio usred turneje bio je osjećaj da nisam siguran što zapravo dajem svijetu. Dobivaš ogromnu energiju i obožavanje od publike, ali ponekad sam se pitao što ja zapravo vraćam. Zbog toga sam se znao osjećati prilično egzistencijalno - rekao je Harry u sklopu naslovnice za časopis Runner's World ovog tjedna.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nakon posljednje turneje uzeo je pauzu, putovao svijetom iz zabave, istrčao dva maratona, a zatim u prosincu posjetio koncert Radioheada u Berlinu, što je, kako kaže, učvrstilo njegovu odluku da se ove godine vrati na pozornicu.

​- Tad sam navršavao 30 i želio sam uzeti pauzu i malo razmisliti o svemu. Nisam htio samo uskočiti u stvaranje nečeg novog, nego se iskreno uvjeriti da to i dalje volim. Uvijek sam sebi govorio da, ako se jednog dana zapitam i shvatim da mi to više nije zabavno, onda to više neću raditi - rekao je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION