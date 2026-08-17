Poziv hitnim službama otkrio uzrok smrti Hayden Panettiere?

Holivudska glumica Hayden Panettiere (36) preminula je od srčanog zastoja, nakon sumnje na predoziranje u stanu u Južnoj Karolini, tvrdi Daily Mail pozivajući se na snimku poziva hitnim službama. Poziv je upućen u nedjelju u 13.51, a operaterka u njemu govori kako je glumica doživjela 'srčani zastoj'. Čuje se i muški operater kako kaže da se sumnja na predoziranje.

Detektivi su za Daily Mail potvrdili da su jučer poslijepodne odgovorili na poziv glumičinog poznanika koji je kazao kako je Hayden bez svijesti te da ne reagira. Unatoč naporima hitne službe da ju ožive, Hayden je proglašena mrtvom na mjestu događaja u 14:32 sati.

Policija i mrtvozornik istražuju njezinu smrt, no priopćili su da 'preliminarna istraga nije pokazala nikakve znakove nasilne smrti ili sumnjivih okolnosti'. Navodi se da su Panettiere i njezin povremeni partner, agent za nekretnine Brian Hickerson, jedan dan prije njezine smrti doputovali iz Los Angelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom.

- Dana 16. kolovoza 2026. oko 13:51 policijski službenici Policijske uprave Greenville, zajedno s djelatnicima hitne medicinske službe, odazvali su se dojavi o ženskoj osobi koja nije reagirala u kompleksu Judson Mill Lofts, na adresi 701 Easley Bridge Road. Po dolasku je pružena medicinska pomoć, no osoba, koja je naknadno identificirana kao Hayden Panettiere, proglašena je mrtvom na mjestu događaja. Slučaj istražuje Policijska uprava Greenville u suradnji s Uredom mrtvozornika okruga Greenville. Preliminarna istraga nije pokazala nikakve znakove nasilne smrti ili sumnjivih okolnosti. Poziv 911 uputio je poznanik gospođe Panettiere. Trenutačno nema dodatnih informacija koje možemo objaviti - kazao je glasnogovornik policije Greenvillea za Daily Mail.

Njenu smrt potvrdio je otac.

- S dubokom tugom objavljujemo vijest o tragičnom odlasku naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatna svjetlost i prava sila prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – kao i milijunima koji su je gledali na ekranu - rekao je u izjavi njezin otac Skip Panettiere i zamolio da se poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

Panettiere se glumom bavila od djetinjstva, a veliku slavu donijela joj je uloga navijačice u seriji 'Heroji'. Veliki uspjeh postigla je i u 'Nashvilleu' gdje je glumila Juliette Barnes šest sezona. Godinama je bila u vezi s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom. Imaju kći Kayu, rođenu 2014. godine. S Kličkom je prekinula 2018., a zbog problema s depresijom i ovisnošću, ukrajinskom boksaču prepustila je puno skrbništvo nad kćeri.