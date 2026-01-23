Tata Sydney Sweeney ugasio je TV i izašao iz sobe nakon što ju je vidio u eksplicitnoj sceni

Glumica Sydney Sweeney, zvijezda planetarno popularne HBO-ove serije 'Euforija', otkrila je kako je njezina obitelj reagirala na eksplicitne scene po kojima je serija poznata. Dok je njezina majka bila upućena u priču, otac i djed doživjeli su pravi šok, zbog kojeg su demonstrativno napustili 'obiteljsko gledanje serije'.

Sydney, koja u seriji tumači lik Cassie Howard, ispričala je u intervjuu za Sunday Today kako svog oca uopće nije pripremila na ono što će vidjeti. Objasnila je kako rijetko razgovaraju o poslu, većinom se drže klasičnih 'tata-kći' tema, pa je izostala bilo kakva najava golotinje i provokativnih scena.

Foto: HBO Max

Glumica je otkrila da je njezina majka nekoliko puta posjetila set i bila svjesna prirode serije te o čemu se u priči radi. S druge strane, njezin otac Steven nije imao pojma što ga čeka.

​- Uopće nisam pripremila tatu. Odlučio je gledati seriju bez da mi je rekao, i to sa svojim roditeljima - ispričala je Sweeney kroz smijeh.

Ono što je uslijedilo bilo je, u najmanju ruku, neugodno. Suočeni s eksplicitnim sadržajem, muški članovi obitelji nisu mogli nastaviti s gledanjem.

​- Moj tata i djed ugasili su televizor i jednostavno izašli iz sobe - dodala je.

Foto: HBO Max

Ipak, nisu svi reagirali jednako. Dok su se otac i djed povukli, njezina baka ostala je pred ekranom i nastavila pratiti radnju. Sweeney ju je opisala kao svoju veliku podršku i najveću obožavateljicu.

​- Ona je moj veliki fan. Vodim je svuda po svijetu sa sobom na različite setove i često joj sredim da bude statistica u projektima - otkrila je glumica, pokazujući koliko joj znači bakina podrška.

Čini se da baki ne smeta kontroverzna uloga njezine unuke, a jednom je prilikom čak i javno komentirala njezin fizički izgled na vrlo simpatičan način.

Unatoč neugodnoj obiteljskoj anegdoti, Sydney je iznimno ponosna na ulogu Cassie. Opisuje je kao 'prelijep, slomljen lik' i uživa u istraživanju njezine kompleksnosti i emocionalne dubine.

​- Obožavam glumiti Cassie, pogotovo u prošloj sezoni jer je bila tako luda. Kao glumcu, to je nevjerojatno zabavno, imate priliku rastegnuti svoje granice i glumiti likove koji potpuno polude i donose sulude odluke - objasnila je.

Foto: HBO Max

Serija 'Euforija' postala je kulturni fenomen, osobito među mlađom publikom, a njezina popularnost iznenadila je i samu glumicu.

​- Postala je dio kulture. Sjećam se kad je moj brat bio na fakultetu, organizirali su tematske zabave inspirirane 'Euforijom'. Govorio mi je da ne može pobjeći od toga - rekla je.

Obožavatelji s nestrpljenjem očekuju treću sezonu, čije je snimanje potvrđeno još 2022. godine, no novi nastavci se ne očekuju prije 2025. Glumačka ekipa obećava da će se čekanje isplatiti, jer kreator Sam Levinson posvećuje ogromnu pažnju svakom detalju, što produkciju čini dugotrajnom, ali i vizualno besprijekornom.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija