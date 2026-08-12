Hoće li on biti novi James Bond?

Glasine o tome tko će biti sljedeći James Bond posljednjih su dana sve intenzivnije, a voditelj i pisac Richard Osman sada je otkrio ime glumca za kojeg mu je rečeno da je najizgledniji kandidat za preuzimanje uloge agenta 007. U najnovijoj epizodi podcasta The Rest Is Entertainment, bivša zvijezda emisije Pointless rekla je da se jednog škotskog glumca ozbiljno razmatra za tu kultnu ulogu, prenosi Independent.

- Netko mi je neki dan sa sigurnošću rekao tko je novi Bond, ali mislim, to se već događalo. Ime koje sam ja čuo je Jack Lowden - rekao je Osman.

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- To ne znači da je on sigurno dobio ulogu. On je definitivno među glumcima koje se vrlo ozbiljno razmatra. Mislim da bi bio sjajan - objasnio je Osman.

Voditeljica Marina Hyde složila se da je Lowden, sa svojih 36 godina, 'u dobrim godinama' za ulogu agenta 007.

- Mislim da bi Jack Lowden bio nevjerojatan Bond. Ima tu pravu energiju Daniela Craiga - nadodao je Osman.

Tko je Jack Lowden?

Jack Lowden najpoznatiji je po ulozi Rivera Cartwrighta u seriji 'Slow Horses'. Njegove druge poznatije uloge uključuju BBC-jevu adaptaciju romana 'Hilary Mantel Wolf Hall', film 'Dunkirk' iz 2017. godine te 'Mary Queen of Scots' iz 2018. godine. Krajem ove godine pojavit će se i u ulozi gospodina Darcyja u novoj Netflixovoj adaptaciji romana 'Ponos i predrasude'.

Tijekom snimanja filma 'Mary Queen of Scots' je upoznao i Saoirse Ronan. Tada je govorio za medije kako je 'nevjerojatno raditi s njome'.

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- Ona je prava sila ispred i iza kamera, neustrašiva je i nevjerojatna. Za nekoga tko ima samo 24 godine, stalno me iznova oduševljava. Ne samo kako radi, već kakva i je - rekao je tada. Između njih se rodila ljubav, a vjenčali su se 2024. godine na intimnoj ceremoniji. Godinu dana kasnije su postali roditelji.

Tko su favoriti za Jamesa Bonda?

Osman i Hyde razgovarali su i o novom istraživanju koje je pokazalo kako bi javnost kao sljedećeg Bonda najradije htjela Toma Hardyja, zvijezdu filma Inception, ili Henryja Cavilla, zvijezdu Supermana.

- Apsolutno moramo uzeti u obzir činjenicu da je javnost pogriješila pri izboru baš svakog dosadašnjeg Bonda, osim možda Piercea Brosnana - rekao je Osman.

U posljednjih nekoliko mjeseci kao glavni favoriti za ulogu često su se spominjali Jacob Elordi, zvijezda filma 'Wuthering Heights', te Callum Turner, glumac iz serije 'Masters of the Air'. Australski glumac Jacob Elordi (29) dobio je pohvale za svoju ulogu Heathcliffa u adaptaciji romana Emily Brontë koju je režirala Emerald Fennell. No, najnoviji film 36-godišnjeg Calluma Turnera, romantična komedija 'One Night Only', nije prošao tako dobro kod kritičara te mu je jedan od kritičar čak dodijelio nula zvjezdica. Redatelj sljedećeg filma o Bondu bit će Denis Villeneuve, on je redatelj filmova 'Dina', a vjeruje se da Amazon MGM Studios cilja na premijeru 2028. godine te se očekuje da će ime novog Bonda biti objavljeno do kraja ove godine.

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- Vrlo, vrlo metodično pristupamo svemu. Budući da sam radila s Barbarom Broccoli u studiju, moram reći da je Daniela Craiga vrlo teško naslijediti. Mora to biti nešto zaista drugačije, nešto što će biti uzbudljivo, što će pokrenuti stvari i biti drugačije - rekla je producentica 'Jamesa Bonda', Amy Pascal.