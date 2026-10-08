Hollywood mu donio milijune, ali Matt Damon svojim najvećim uspjehom smatra nešto drugo

Slavni američki glumac, scenarist i producent Matt Damon slavi svoj 56. rođendan. Tijekom desetljeća duge karijere izgradio je status jedne od najprepoznatljivijih figura u filmskoj industriji. Njegov život obilježavaju nevjerojatni financijski uspjesi, skladan obiteljski život te legendarno prijateljstvo koje traje gotovo pola stoljeća.

Procjenjuje se da neto bogatstvo Matta Damona u 2026. godini iznosi impresivnih 170 milijuna dolara. Njegov bankovni račun rezultat je pomno biranih uloga u globalnim hitovima, ali i unosnih producentskih pothvata. Rad na serijalu o tajnom agentu Jasonu Bourneu donio mu je zaradu koja je po filmu dosezala i do 26 milijuna dolara. Za ulogu u hvaljenom filmu "Marsovac" iz 2015. godine zaradio je dodatnih 25 milijuna, čime je potvrdio status jedne od najunosnijih svjetskih zvijezda.

Najveći iznos u povijesti Hollywooda ovaj je glumac zapravo glatko odbio. Redatelj James Cameron ponudio mu je glavnu ulogu u znanstvenofantastičnom spektaklu "Avatar", a uz nju i deset posto od ukupne zarade na kino blagajnama. Damon je ponudu morao odbiti zbog odanosti filmskoj ekipi s kojom je tada već snimao "Bourneov ultimatum", a time je propustio zaraditi više od 250 milijuna dolara.

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Iako bi mnogi na njegovom mjestu žalili za takvim iznosom, glumac ističe kako je uspio ostati dosljedan svojim moralnim načelima. Nije želio iznevjeriti suradnike s kojima je imao čvrst dogovor, pa danas bez ikakvog žaljenja javno prepričava tu anegdotu. Kroz svoju producentsku tvrtku on sada osigurava da i radnici iza kamere dobiju dio profita od uspješnih filmova.

Filmovi koji su rušili rekorde

Zbroje li se svi njegovi projekti, filmovi u kojima je Matt Damon glumio ostvarili su zaradu od preko 14 milijardi dolara diljem svijeta. Njegov veliki proboj dogodio se krajem devedesetih kada je snimio dramu "Dobri Will Hunting", za čiji je scenarij dobio 600 tisuća dolara, uz glumački honorar od 350 tisuća. Taj je projekt na kraju globalno uprihodio oko 225 milijuna dolara te mu donio prestižnu nagradu Oscar za najbolji originalni scenarij.

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Ubrzo se nametnuo kao traženo lice pa je nizao uloge u komercijalnim gigantima i etablirao se kao vrhunski glumac. Serijal "Oceanovih jedanaest", u kojem je glumio uz bok Georgeu Clooneyju i Bradu Pittu, premašio je milijardu dolara zarade kroz tri nastavka. Sličan je uspjeh ostvario igrajući spomenutog Jasona Bournea, čime je unio svježinu u žanr i potpuno redefinirao moderni akcijski triler.

Čak i kada je prihvaćao iznimno smanjene honorare, poput onog od četiri milijuna dolara za ulogu u Nolanovom biografskom hitu "Oppenheimer", filmovi su redovito ostvarivali impresivne rezultate. Njegova duga karijera savršen je primjer idealnog balansiranja između umjetnički vrijednih nagrađivanih projekata i sigurnih komercijalnih hitova.

Četiri kćeri i obiteljska idila

Za razliku od mnogih kolega čiji privatni životi neprestano pune žute stranice, Damon je javnosti poznat kao izrazito stabilan obiteljski čovjek. Svoju suprugu Lucianu Barroso, nekadašnju barmenicu podrijetlom iz Argentine, upoznao je sasvim slučajno u jednom klubu u Miamiju 2003. godine. Vjenčali su se dvije godine kasnije na skromnoj civilnoj ceremoniji bez velike medijske pompe.

Par danas zajedno odgaja četiri kćeri, a glumac često ističe kako ga upravo njegova obitelj drži čvrsto na zemlji. Luciana iz prethodnog braka ima kćer Alexiju, koju je Damon od početka u potpunosti prihvatio kao svoju. Nakon nje, par je u braku dobio još tri kćeri, Isabellu, Giu i Stellu, koje povremeno prate oca na crvenom tepihu.

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​- Imam jednu kćer koja uopće nema poštovanja prema mojim filmovima i voli me zezati - ispričao je nedavno glumac o svojim obiteljskim odnosima.

Dodao je kako ga upravo takve opuštene svakodnevne situacije i razgovori uče poniznosti. Obitelj je dugo živjela na raznim svjetskim lokacijama prateći glumca na dugačkim snimanjima, prije nego što su se ponovno skrasili u prostranom domu u New Yorku. Poznato je i njegovo čvrsto obiteljsko pravilo da nikada ne provodi više od dva tjedna odvojen od supruge i djece.

Prijateljstvo s Benom Affleckom

Bilo kakav osvrt na bogat život Matta Damona potpuno je nemoguć bez spomena njegovog kolege Bena Afflecka. Njihovo legendarno prijateljstvo traje više od četiri desetljeća, još od vremena kada su kao osnovnoškolci odrastali udaljeni svega dva bloka u Cambridgeu. Prijateljstvo su navodno zapečatili zauvijek kada je Affleck obranio Damona u jednoj napetoj školskoj tučnjavi.

Foto: Netflix

Kroz godine su stasali u jedan od najmoćnijih i najprepoznatljivijih autorskih dvojaca u filmskoj industriji. Zajedno su napisali i realizirali već spomenuti "Dobri Will Hunting", za koji su zajedno primili Oscara i preko noći postali globalne zvijezde. Njihova duboka međusobna povezanost uspješno je izdržala sve neizbježne uspone i padove koje sa sobom donosi slava u Hollywoodu.

Danas djeluju kao ozbiljni poslovni partneri unutar svoje nezavisne produkcijske tvrtke Artists Equity koju su osnovali kako bi mijenjali pravila filmske industrije. Preko te tvrtke zajedno rade na brojnim uspješnim projektima, uključujući i hvaljeni film "Air", jasno pokazujući kako je itekako moguće zadržati iskreno prijateljstvo unutar nemilosrdnog poslovnog okruženja.

*uz korištenje AI-ja