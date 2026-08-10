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TRILER 'SNAKE ISLAND'

Holivudske zvijezde snimaju film u samom centru Zagreba

Piše 24sata,
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Holivudske zvijezde snimaju film u samom centru Zagreba
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
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Pred hotelom Esplanade viđeni su hollywoodski glumac i redatelj te statisti u vojnim uniformama. Snimaju film 'Snake Island' o misterioznim događajima u rusko-ukrajinskim sukobima

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U centru Zagreba, ispred hotela Esplanade snima se triler 'Snake Island', a kako javlja Jutarnji list, na setu su viđeni glumac Adrien Brody te redatelj Doug Liman, poznat po filmovima o 'Jasonu Bourneu'. U Zagrebu je navodno i Sean Penn.

Kako javlja Jutarnji, duž Mihanovićeve ulice raspoređene su vreće s pijeskom i barikade, a okolo hodaju statisti u vojnim uniformama s ukrajinskim amblemima.

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Holivudski glumac Adrien Brody snimao je prije podneva pred Esplanadom te je viđen kako ljutito ulazi i izlazi iz hotela dok priča na mobitel, a u pauzama mu je redatelj Liman davao upute. Sean Penn danas nije bio na setu, no navodno je viđen u hotelu.

'Snake Island' je triler inspiriran tvrdnjama o sabotaži plinovoda Nord Stream iz 2022. godine, koji prati tim ukrajinskih ronilaca na misiji usred rastućih geopolitičkih napetosti u mjesecima prije ruske invazije na Ukrajinu.

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