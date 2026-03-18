Sean Penn u Ukrajini je dobio 'Željeznog Oscara': Na njega su ugravirali i posebnu poruku...

Glumac i aktivist Sean Penn propustio je 98. dodjelu Oscara kako bi otputovao u ratom pogođenu Ukrajinu, no iz Kijeva se nije vratio praznih ruku. Umjesto zlatnog kipića, uručen mu je simbolični "Oscar" izrađen od čelika uništenog ukrajinskog vagona, kao zahvala za njegovu dugogodišnju podršku zemlji.

Treći Oscar osvojio u odsutnosti

Na svečanoj ceremoniji u Los Angelesu, koja se održala u nedjelju, Penn je osvojio svog trećeg Oscara. Nagradu za najboljeg sporednog glumca dobio je za ulogu nemilosrdnog pukovnika Stevena J. Lockjawa u političkoj drami redatelja Paula Thomasa Andersona, "One Battle After Another".

Budući da je umjesto na glamuroznu dodjelu odlučio otputovati u Kijev, nagradu je u njegovo ime preuzeo prezenter Kieran Culkin koji se i našalio na račun Pennovog izbivanja.

​- Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras, ili nije želio, pa ću ja preuzeti nagradu u njegovo ime - rekao je Culkin.

U Kijevu ga dočekao 'Željezni Oscar'

Samo dva dana kasnije, Penna su u Kijevu iznenadili predstavnici ukrajinske državne željezničke tvrtke Ukrzaliznytsia. Direktor tvrtke Oleksandr Pertsovskyi uručio mu je jedinstveni, ručno izrađeni metalni kipić, koji su nazvali "Željezni Oscar". Ovaj simbolični dar, opisan kao "simbol otpornosti", izrađen je od dijela željezničkog vagona koji je uništen u ruskom napadu.

- Nedostaje vam Oscar... Pa smo napravili ovaj. Nije zlatan, ali je vrlo stvaran i od srca - rekao je. Emotivni Penn mu se zahvalio.

Na poleđini improviziranog trofeja urezana je poruka koja objašnjava njegovu simboliku.

"Ovaj čelik nekoć je prevozio milijune ljudi daleko od rata. A onda je došao ruski projektil. Nismo ga pretopili u oružje. Iskovali smo ga u zahvalnost - za vas. Za vaš talent. Za vašu hrabrost da stanete uz Ukrajinu", stoji na njemu.

Dugogodišnji prijatelj Ukrajine

Pennova veza s Ukrajinom seže od samih početaka ruske invazije. U Kijevu se zatekao 24. veljače 2022. godine, gdje je snimao svoj dokumentarni film "Superpower", koji prati uspon Volodimira Zelenskog do ratnog vođe. Od tada je posjetio zemlju najmanje sedam puta, a kroz brojne intervjue sa Zelenskim je izgradio, kako obojica kažu, blisko prijateljstvo.

Tijekom jednog od susreta 2022. godine, Penn je poklonio Zelenskom jedan od svojih pravih kipića Oscara, rekavši mu da ga vrati u Malibu tek nakon što Ukrajina pobijedi u ratu. Ukrajinski predsjednik mu je zauzvrat uručio ukrajinski Orden za zasluge, priznanje koje se dodjeljuje za izvanredna postignuća.

Penn se također pojavljivao na crvenim tepisima s ukrajinskim vojnicima, a udružio je snage i s Bonom iz benda U2 kako bi pozvao zapadne vođe da nastave pružati podršku Ukrajini.