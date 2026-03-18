PROPUSTIO DODJELU U SAD-U

Sean Penn u Ukrajini je dobio 'Željeznog Oscara': Na njega su ugravirali i posebnu poruku...

3
Foto: Reuters

Glumac Sean Penn osvojio je svog trećeg Oscara u karijeri, no na dodjeli se nije pojavio. Umjesto toga, otputovao je u Ukrajinu. Tamo su mu, u znak zahvalnosti na podršci, poklonili 'Željeznog Oscara'

Admiral

Glumac i aktivist Sean Penn propustio je 98. dodjelu Oscara kako bi otputovao u ratom pogođenu Ukrajinu, no iz Kijeva se nije vratio praznih ruku. Umjesto zlatnog kipića, uručen mu je simbolični "Oscar" izrađen od čelika uništenog ukrajinskog vagona, kao zahvala za njegovu dugogodišnju podršku zemlji.

Foto: Oleksandr Pertsovskyi via X

Treći Oscar osvojio u odsutnosti

Na svečanoj ceremoniji u Los Angelesu, koja se održala u nedjelju, Penn je osvojio svog trećeg Oscara. Nagradu za najboljeg sporednog glumca dobio je za ulogu nemilosrdnog pukovnika Stevena J. Lockjawa u političkoj drami redatelja Paula Thomasa Andersona, "One Battle After Another".

Foto: Profimedia

Budući da je umjesto na glamuroznu dodjelu odlučio otputovati u Kijev, nagradu je u njegovo ime preuzeo prezenter Kieran Culkin koji se i našalio na račun Pennovog izbivanja. 

BURAN ŽIVOT SEANA PENNA Prijatelj mu spavao s 2000 žena, evo koga je on ljubio
Prijatelj mu spavao s 2000 žena, evo koga je on ljubio

​- Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras, ili nije želio, pa ću ja preuzeti nagradu u njegovo ime - rekao je Culkin.

U Kijevu ga dočekao 'Željezni Oscar'

Samo dva dana kasnije, Penna su u Kijevu iznenadili predstavnici ukrajinske državne željezničke tvrtke Ukrzaliznytsia. Direktor tvrtke Oleksandr Pertsovskyi uručio mu je jedinstveni, ručno izrađeni metalni kipić, koji su nazvali "Željezni Oscar". Ovaj simbolični dar, opisan kao "simbol otpornosti", izrađen je od dijela željezničkog vagona koji je uništen u ruskom napadu.

Foto: Oleksandr Pertsovskyi via X

- Nedostaje vam Oscar... Pa smo napravili ovaj. Nije zlatan, ali je vrlo stvaran i od srca - rekao je. Emotivni Penn mu se zahvalio. 

Na poleđini improviziranog trofeja urezana je poruka koja objašnjava njegovu simboliku. 

ZA NAJBOLJEG SPOREDNOG GLUMCA Sean Penn osvojio je treći Oscar, ali nije bio na dodjeli. Evo zašto
Sean Penn osvojio je treći Oscar, ali nije bio na dodjeli. Evo zašto

"Ovaj čelik nekoć je prevozio milijune ljudi daleko od rata. A onda je došao ruski projektil. Nismo ga pretopili u oružje. Iskovali smo ga u zahvalnost - za vas. Za vaš talent. Za vašu hrabrost da stanete uz Ukrajinu", stoji na njemu. 

Foto: Oleksandr Pertsovskyi via X

Dugogodišnji prijatelj Ukrajine

Pennova veza s Ukrajinom seže od samih početaka ruske invazije. U Kijevu se zatekao 24. veljače 2022. godine, gdje je snimao svoj dokumentarni film "Superpower", koji prati uspon Volodimira Zelenskog do ratnog vođe. Od tada je posjetio zemlju najmanje sedam puta, a kroz brojne intervjue sa Zelenskim je izgradio, kako obojica kažu, blisko prijateljstvo.

Tijekom jednog od susreta 2022. godine, Penn je poklonio Zelenskom jedan od svojih pravih kipića Oscara, rekavši mu da ga vrati u Malibu tek nakon što Ukrajina pobijedi u ratu. Ukrajinski predsjednik mu je zauzvrat uručio ukrajinski Orden za zasluge, priznanje koje se dodjeljuje za izvanredna postignuća.

Penn se također pojavljivao na crvenim tepisima s ukrajinskim vojnicima, a udružio je snage i s Bonom iz benda U2 kako bi pozvao zapadne vođe da nastave pružati podršku Ukrajini. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda
VIDLJIVA PROMJENA

FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u medijima,a vodila je tijekom godina brojne emisije, među kojima je i 'Život na vagi'. I sama priznaje kako njena kilaža oscilira, a na novim je fotografijama vidljivo kako je uspješno izgubila kilograme.
Sjećate se Renate iz 'Braka na prvu'? Objavila fotke s plaže i bez filtera, evo kako sad izgleda
SAMO PRIRODNO

Sjećate se Renate iz 'Braka na prvu'? Objavila fotke s plaže i bez filtera, evo kako sad izgleda

Mnogi ju pamte iz 'Braka na prvu', a prije toga je bila i u 'Zvezdama Granda'. Danas nastupa s vlastitim bendom, izvodeći širok repertoar
Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine
TOP FORMA

Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine

Bivša manekenka i bivša supruga Tatjana Dragović objavila je fotografije s plaže na kojoj uživa s Vlahom Arbulićem i kćeri. Pokazala je još neke trenutke s odmora

