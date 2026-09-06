HRT-ova novinarka Ivana Perić objavila uvrede koje dobiva

HRT-ova novinarka i reporterka Ivana Perić progovorila je o uvredama i neugodnim komentarima koje dobiva na društvenim mrežama. Objavila je snimke zaslona poruka u kojima su je pojedinci nazivali 'antipatičnom', 'odvratnom' i 'nekulturnom', ali i zadirali u njezin privatni život.

Perić je posljednjih godina privukla veliku pozornost javnosti zbog svoje transformacije. Smršavjela je čak 50 kilograma, a svoje iskustvo počela je dijeliti s pratiteljima kroz savjete, zdrave recepte i sadržaj kojim je mnogima postala inspiracija.

- Koliko god se čovjek trudio na ovom internetu pokazati nešto korisno, podijeliti znanje, motivirati, inspirirati... uvijek se pronađe netko tko očito vlastite frustracije i demone odluči liječiti na društvenim mrežama - napisala je novinarka.

Foto: Instagram/Ivana Perić

Potom je objasnila što želi dijeliti s pratiteljima, a što ipak želi zadržati za sebe.

- Moj sadržaj je moj izbor. Dijelim recepte, iskustva, ono što sam naučila na vlastitom putu, svoje uspone i padove i sve ono za što vjerujem da nekome može koristiti. Ali činjenica da sam prisutna na društvenim mrežama ne znači da je moj privatni život postao javno vlasništvo - napisala je.

Naglasila je da će sama odlučiti što želi otkriti javnosti.

- Ono što želim podijeliti, podijelit ću! Ono što ne želim, nije ničija stvar. I ne, nikome nisam dužna objašnjavati imam li djecu, koliko ih imam, gdje su, što rade niti zašto o njima govorim ili ne govorim - poručila je.

Posebno su je zasmetala pitanja o obitelji i djeci.

- Nisam nikome dužna objašnjavati imam li djecu i zašto o njima govorim ili ne - istaknula je.

Foto: Instagram/Ivana Perić

Osvrnula se i na pitanja koja nekome mogu zvučati bezazleno, ali mogu pogoditi osobu koja prolazi kroz teško razdoblje.

- Prije nego što nekome postavite pitanje poput ‘Što, nema i sina?’, možda zastanite na sekundu i razmislite. Ne zbog mene. Zbog neke druge žene koja će takav komentar pročitati - napisala je.

Podsjetila je da nitko ne može znati kroz što druga osoba prolazi.

- Možda ne može imati djecu. Možda je izgubila dijete. Možda iza sebe ima obiteljsku tragediju ili bol o kojoj vi ne znate baš ništa - upozorila je.

Poručila je i da takve riječi često mnogo više govore o osobi koja ih izgovara nego o onoj kojoj su namijenjene. Na kraju je još jednom povukla granicu između prisutnosti na društvenim mrežama i prava na privatnost. Pratitelji su joj zahvalili na iskrenosti, ali i na sadržaju koji svakodnevno dijeli na društvenim mrežama.