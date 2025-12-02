Hrvat pobijedio na gitarističkom natjecanju u Španjolskoj: Već su me pozvali na brojne nastupe

Ne mogu vjerovati, još sam pod dojmom. Ova mi je pobjeda jako važna jer se radi o natjecanju na kojem su do sad pobjeđivali mahom iznimni umjetnici, koji su kasnije ostvarili izvrsne karijere. Među njima je i Zoran Dukić čiji sam danas učenik u Haagu, rekao je Filip Mišković, hrvatski gitarist koji je pobijedio u subotu na natjecanju mladih klasičnih gitarista u Španjolskoj.

Međunarodno natjecanje održano je u gradiću La Herradura, na jugu zemlje, u čast španjolskog gitarista Andresa Segoviju koji je umro 1987.

Mišković, koji je prošli mjesec osvojio i nagradu 'Ferdo Livadić' u Samoboru, zauzeo je prvo mjesto ispred ukrajinskog gitarista Vladislava Indika.

- Ne znam što je presudilo da baš ja pobijedim među svima njima, ali znam da je žiri vrlo strog i da ima raznovsrtan ukus. Ja sam dao sve od sebe, bio sam svoj i nadao se najboljem - rekao je Filip. Dodao je da već godinu dana svira španjolske skladatelje s kojima je i sada nastupio te kako je taj njegov program očito bio pun pogodak.

Ponosan na gitarsku školu

- Htio sam se pokazati, ali i predstaviti Zagrebačku gitariska školu na čelu s Darkom Petrinjakom. I njihova je zasluga moja pobjeda - rekao je Mišković. Najviše ga, kaže, veseli, što je nakon ove pobjede pozvan na niz nastupa diljem cijele Španjolske u 2026. godini. Mišković je primio nagradu od 10.000 eura i posebno izdanje koncertne gitare "Maestro", koju je izradio lutijer Stephen Hill iz La Herradure.

- Maestru Miškoviću i maestru Indiku, želim reći da kući nosite puno više od nagrade. S njom preuzimate odgovornost nasljedne loze sjećanja na našeg umjetnika, morate biti dostojni tog sjećanja i biti ambasadori umjetnosti - izjavio je Juan José Ruiz Joya, gradonačelnik La Herradure gdje se natjecanje održalo.

Foto: Screenshot