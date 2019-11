Hrvati o srpskom realityju: Tu se cijele dane seksaju i mlate!

Reality program je odraz stanja u društvu u kojemu živimo, prikazuje sliku i priliku različitih profila ljudi te je čisti prikaz različitih slojeva društva i različitih obiteljskih odnosa u kojima su odrastali kandidati. Skup totalno različitih karaktera ljudi na jednome mjestu dovoljan je da u tim specifičnim situacijama na čisto izađe sve ono što su možda neki od njih tajili u sebi cijeli život, ispričao nam je nedavno Milan Milošević (41), voditelj srpskog realityja 'Zadruga', čiji je i sam bio sudionik te odmah nastavio:

- Sve to čini izuzetno zanimljivim zabavni program, dok se svi sudionici useljavaju u domove naših gledatelja putem malih ekrana.

Oni predstavljaju stvarnost i realnost samo na malo agresivniji i detaljniji način - dodaje Milan. Za one koji ne znaju, 'Zadruga' je najveći srbijanski reality, a za potrebe snimanja napravljen je cijeli grad.

U tom 'gradu' živi oko 50 stanara, a tučnjave i seks su dio svakodnevice. Milan nas uvjerava kako ništa nije unaprijed dogovoreno, nego je sve posljedica suživota različitih profila ljudi.

- Kao prvo, seksualne scene nisu ono što mi želimo kao adut koji dajemo gledateljima, a događaju se najspontanije, baš kao i u vanjskom svijetu, i ne predstavljaju, po našemu mišljenju, nikakav bauk, nego nešto što se događa između dvoje zaljubljenih ljudi - priča nam Milan, kojemu se ulazak u reality isplatio, ali to se ne dogodi svakome.

- Ulazak u reality je mač s dvije oštrice. Dakle, može vam donijeti mnogo dobroga, a također vas može baciti u nepovrat. Kako sijete, tako žanjete - kaže Milan, koji kaže kako se od sudjelovanja u ovakvim emisijama može dobro zaraditi. A zarada je bila glavni motiv Hrvaticama Anamariji Džambazov (30) i Josipi Karimović (23) za prijavu u srpske reality emisije.

- Kod nas u Hrvatskoj seks pred kamerama nije česta pojava, dok toga u Srbiji ima jako puno. Ja sam od honorara za četiri mjeseca boravka u realityju ‘Parovi’ zaradila za automobil i nove grudi - priča nam otvoreno Josipa Karimović, koju je hrvatska publika upoznala u realityju ‘Ženim sina’. A u reality je Josipa ušla kako bi zaradila za - školovanje!

- Za pet godina se vidim kao odgojiteljica djece u predškolskoj dobi, s vlastitom linijom ženske odjeće, dvoje djece i mužem. Ne pitajte me kako ću to sve stići - rekla nam je Josipa prošle godine i dodala da je bilo i jako puno nemoralnih ponuda.

- Radila sam kao hostesa dvije godine i često se susretala s nemoralnim ponudama. Ne biste vjerovali koju hrabrost ljudi dobiju kad popiju, zaborave da imaju žene kući, pa obećavaju sve i svašta, što je meni degutantno - kaže Josipa, koja se ne osvrće na komentare na pojedine snimke.

- Voljela sam plesati na bazenu, a sad.... Nekad se nešto malo više vidjelo, sve je to dio showa - kaže nam Josipa za kraj te dodaje kako joj je reality pomogao i otvorio neka nova vrata u životu. I dok je Josipa otvorena za ulaske u nove reality emisije, Zagrepčanka Anamarija Džambazov nema dobra iskustva.

- Nikad više ne bih ušla u reality. Iskreno, još imam traume jer biti zatvoren s pedesetak ljudi je izuzetno naporno i stresno. Bilo je tu svega. Svakodnevno sam gledala seks i tučnjave jer je to dio srpskih reality programa. Dvije godine sam provela u realityju, a razlog zbog kojeg sam ušla su novac i slava. Mnogo novca produkcija uzima ako naprimjer spavate tijekom dana ili upadate voditelju u riječ, ali sam svejedno uspjela zaraditi dovoljno da uložim u karijeru. Snimanje pjesama nije ‘jeftin’ sport, a meni je karijera trenutačno na prvome mjestu. Trenutačno sam zadovoljna brojem gaža koje imam u ‘stvarnom životu’ tako da mi ne pada napamet ponovno ući u reality - rekla nam je Anamarija nedavno.

A pravi profesionalac za reality emisije je Vinkovčanin Tin Mlivić (21). Prvo je sudjelovao u realityju 'Anno', zatim u kulinarskom showu '3, 2, 1 - kuhaj', a posljednju gažu imao je u srpskim 'Parovima'.

- U Srbiji svaka osoba koja uđe u reality je zvijezda. Ono što su bogovi bili u Grčkoj, to smo mi danas. U Hrvatskoj su svi reality igrači propali, osim mene, naravno. Zarađivao sam 1000 eura tjedno, kako bi se u narodu reklo: ‘Koliko para, toliko muzike’. Ja sam u top pet najplaćenijih na Balkanu. U ‘Big Brotheru’ postoji tajni sat kad se ne prenosi ništa, a u ‘Zadruzi’ i ‘Parovima’ to ne postoji. Sve se prenosi od 0 do 24 - ispričao nam jhe Tin, koji se ne srami seksa pred kamerama.

- Pa ja sam se seksao s tri djevojke ispred kamera. Seks je, naravno, bio fantastičan i ne vidim nikakav problem u tome - kaže nam Tin, koji se veseli nekim novim reality projektima.

