Domaće glumice: Zbog ljepote smo trpjele i javno linčovanje...

Izazovne obline, oskudna obleka, prodoran pogled... Danas je takav kadar učestala pojava na profilima društvenih mreža anonimaca koji, sve češće i agresivnije, izgledom pokušavaju zaraditi koji ‘lajk’ više. Društveni trendovi tjeraju mnoge na to da žele postati zapaženi na račun izgleda ne bi li si olakšali ostvarivanje nekog, uglavnom, poslovnog cilja ili ambicije.

No što kad seksepil obilježi ili definira nečiji životni stil? Koja je cijena ljepote i seksepila? Kako se pjevačice, glumice i voditeljice nose sa statusom seks-simbola i što im on uopće donosi? Teret ili slavu? Bolju poslovnu priliku ili društvenu kritiku? U serijalu 24sata ‘Biti seks-simbol’ ljepotice koje su obilježile protekle dekade u svojim ekskluzivnim ispovijestima govore o tajnama, usponima i padovima. U trećem nastavku donosimo priče o seks simbolima 80-ih.

Uspješnim ženama nikada nije bilo lako. Ljubomora je nekima čak uništila živote.

Već svojom prvom ulogom, glumeći Ljiljanu Matić u filmu “Oficir s ružom”, srpska glumica Dragana Mrkić (52) izdvojila se posebnom ljepotom, karizmom i talentom. Epitet najljepše glumice dobila je nakon prve uloge, a muškarci su za njom gubili glavu. Kada je dobila ulogu u filmu, Dragana je bila studentica četvrte godine beogradske dramske akademije.

Krajem osamdesetih svi su pričali o ljubavnoj sceni sa Ksenijom Pajić (56), scena koja je ostala zapisana kao kultna u našoj kinematografiji. I danas ju pamte po njoj. Iako je glumačku karijeru nastavila devedesetih, nikada nije ostvarila potencijal kakav su joj mnogi predviđali.

Foto: promo

- Da bi se uspjelo u ovom poslu moraju se složiti kockice i mora doći do povoljnog spleta okolnosti. Sjećam se da sam bila na četvrtoj godini glumačke akademije kada sam dobila poziv za probno snimanje kod redatelja Dejana Šorka. “Oficir” mi je obilježio karijeru i po njemu me uglavnom prepoznaju. Izgledalo je da ću poslije te uloge ostvariti značajnu glumačku karijeru, ali se to, nažalost, nije dogodilo. U kasnijem dijelu karijere ostala sam bez značajnih filmskih, ali i kazališnih ponuda - rekla je glumica. Značajnije uloge imala je u filmovima “Iskušavanje đavola”, “Pogled s Ajfelovog tornja”, “Gledaj me”. Kasnije se posvetila i radu s djecom te ‘uplovila’ u režiserske vode, a iza sebe ima i nekoliko predstava.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Danas ima status slobodne dramske umjetnice. Iako je osamdesetih bila fatalna žena, nikad se nije vjenčala. Jedna od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije definitivno je i Mira Furlan (63). Slovila je za pravu seks bombu osamdesetih, a istakla se i brojnim i uspješnim ulogama u filmovima i serijama, kao što su: “Lepota poroka”, “Otac na službenom putu”, “U raljama života”, “Priče iz fabrike”.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Čuvena glumica početkom devedesetih, zbog ljubavi s redateljem Goranom Gajićem, živjela na relaciji Zagreb - Beograd pa su je neki mediji optužili da se priklonila Srbiji te je nazivali izdajicom. Često je posjećivala psihijatra, a onda su joj u HNK dali otkaz. Grad joj je oduzeo i stan koji je naslijedila od bake, a dnevno je dobivala 50-ak prijetnji smrću.

- Javno sam linčovana. Ljudi su upirali prstom u mene. Prozvali su me ‘šizoidnom’ osobom koja se tko zna kako ponaša na majčinu sprovodu - komentirala je Mira tekst pod naslovom “Težak život lake žene” objavljen u jednom tjedniku.

- Nisam zaboravila jer zaborav ne liječi rane. Morala sam otići da bi sačuvala sebe - priznaje Mira, koja je iz Zagreba prvo otišla u Beograd, a ubrzo nakon toga, krajem 1991., u SAD.

Foto: promo

- U New Yorku nas je dočekala strahovita zima. Snalazili smo se. Moj suprug nosio je frižidere na šesti kat - sjeća se Mira, koja je morala opet pronaći svoj identitet. Ni danas ne želi otkriti što je sve radila da bi preživjela, osim da je kratko konobarila.

- Prema Zagrebu imam distancu. Ne znam zašto su mi oduzeli stan, čime sam to zaslužila. To trebate pitati Grad Zagreb - kaže Furlan. Otkako je otišla u Sjedinjene Države, Mira je značajnije zapažena ulogom “luđakinje” u seriji “Lost” čijih su nekoliko sezona mogli pratiti i hrvatski gledatelji. Svjetski uspjeh smiješio se i Ani Sasso (56). Gotovo ne postoji osoba koja je živjela u osamdesetima, a da se ne sjeća legendarne Anine reklame za Pipi.

Foto: Ivo Žarkov

Kada je u mokroj majici izranjala iz mora na splitskim Bačvicama, Sasso nije mogla ni slutiti da će se urezati u sjećanje milijuna građana tadašnje Jugoslavije. Mnogobrojni mladići i djevojke i danas će osjećaj pozitivnog iznenađenja izraziti uzvikom ‘Piiiipii’, ne znajući da se radi o kolektivnom sjećanju na mladu Sasso. Nedugo nakon reklame Ana je na izboru za Miss svijeta u Londonu plasirala u prvih 15. Nudili su joj ulogu u filmu, no sve je odbijala jer nije željela završiti pokazujući grudi. Umjesto ponude da krasi naslovnice svjetskih časopisa, izabrala je pomorca Nikšu.

