Obavijesti

Show

Komentari 0
LJUBAV NA PRVI POGLED

Hvar kroz oči Giorgia Armanija: Upravo to tražio sam čitav život

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Hvar kroz oči Giorgia Armanija: Upravo to tražio sam čitav život
21
Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Posjećivao je otoke Korčulu, Brač i Hvar, te je tamo povremeno uživao u lokalnoj gastronomiji. Znana je njegova izjava o Hvaru: 'Taj je otok upravo ono što tražim cijeloga života! Bio je i u Dubrovniku, Cavtatu

Modni svijet rastužila je vijest da je umro čuveni talijanski modni dizajner Giorgio Armani. Imao je 91 godinu, a stvorio je pravo modno carstvo... Pokojni Armani bio je znan i po ljubavi prema jedrenju te luksuznim jahtama, a sa svojom je superjahtom, dakako, često plovio Jadranom. 

Sjećanje na modnog velikana Tešija za 24sata: Armani mi je uvijek govorio da sam premršav i da nisam tip za njegove revije
Tešija za 24sata: Armani mi je uvijek govorio da sam premršav i da nisam tip za njegove revije

Posjećivao je otoke Korčulu, Brač i Hvar, te je tamo povremeno uživao u lokalnoj gastronomiji. Znana je njegova izjava o Hvaru: "Taj je otok upravo ono što tražim cijeloga života! Bio je i u Dubrovniku, Cavtatu. Nije stoga slučajno Armani izabrao upravo dramatiku hrvatskog krajolika za reklamnu kampanju parfema Aqua di Gio, snimajući spot na Dugom otoku, u Nacionalnom parku Telašćica. 

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Glavnu ulogu u kampanji imao je Aaron Taylor‑Johnson (poznat i kao novi James Bond), a snimanje je predano dočaralo mediteranski ugođaj.  

FILE PHOTO: Emporio Armani Fall-Winter 2025/2026 menswear collection during Milan Fashion Week
Foto: Alessandro Garofalo

Na njegovim revijama hodali su i hrvatski modeli. U jednoj od svojih revija u Milanu, Armani je angažirao hrvatskog muškog modela Marija Skarića (porijeklom s otoka Raba) za predstavljanje svoje jesen/zima 2013/2014 kolekcije. Skarić je tada bio u društvu vrhunskih svjetskih modela. 

SKAKAO S LITICE NA DUGOM OTOKU Armani je jednu od reklama snimio i u Hrvatskoj, a glavna faca bio je 'novi James Bond'
Armani je jednu od reklama snimio i u Hrvatskoj, a glavna faca bio je 'novi James Bond'

Na superjahti koju je modni dizajner nazvao 'Main' radilo se gotovo tri godine i urađena je u tandemu s građevinskom kompanijom Codecasa, 2008. godine. 

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Modni kreator je dizajnirao ne samo stvari kao što su prostor za sunčanje i blagovaonicu, već i dijelove u kojima ljudi borave, najprivatnije dijelove. Prva upečatljiva karakteristika jahte 'Main' je njen vojno-zelen vanjski izgled. Boja je bila namijenjena za kamuflažu čamca, tako da ne privlači veliku pažnju. 

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zvijezda Big Brothera je skinula skoro 60 kilograma: Pogledajte kako izgleda danas
NEVJEROJATNO

FOTO Zvijezda Big Brothera je skinula skoro 60 kilograma: Pogledajte kako izgleda danas

Za Chanelle Hayes je hrana u nekom trenutku života, priznala je, bila kao droga. Imala je oko 110 kilograma, povukla se iz društvenog života, nije izlazila iz kuće, a onda je prije par godina odlučila da tako više ne ide...
FOTO Freddie Mercury prodavao je odjeću, obožavao je pjevati gol, a s AIDS-om se hrabro nosio
DANAS BI NAPUNIO 79 GODINA

FOTO Freddie Mercury prodavao je odjeću, obožavao je pjevati gol, a s AIDS-om se hrabro nosio

Freddie je preminuo u dobi od 45 godina od posljedica AIDS-a, a nakon smrti stekao je kultni status. Buntovni stil života, poroci, mijenjanje partnera promijenili su mu život iz korijena
Nema više paklenih vrućina, ali Žanamari u mini bikiniju uživa kao da je vrhunac ljeta...
OSTALA VJERNA MORU

Nema više paklenih vrućina, ali Žanamari u mini bikiniju uživa kao da je vrhunac ljeta...

Do kraja ljeta dijeli nas još samo malo, a Žanamari ga koristi do posljednjeg trenutka. Ovih dana sunčala se i odmarala uz more, a s pratiteljima je podijelila kadrove u kojima se vidi koliko joj odgovara ljetna bezbrižnost. Njezine fotografije u bikiniju odmah su izazvale lavinu lajkova i komplimenata. 'Zgodnice', 'Kakva si', 'Kraljica', 'Kakvo tijelo', hvalili su je pratitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025