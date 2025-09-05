Hvar kroz oči Giorgia Armanija: Upravo to tražio sam čitav život

Modni svijet rastužila je vijest da je umro čuveni talijanski modni dizajner Giorgio Armani. Imao je 91 godinu, a stvorio je pravo modno carstvo... Pokojni Armani bio je znan i po ljubavi prema jedrenju te luksuznim jahtama, a sa svojom je superjahtom, dakako, često plovio Jadranom.

Posjećivao je otoke Korčulu, Brač i Hvar, te je tamo povremeno uživao u lokalnoj gastronomiji. Znana je njegova izjava o Hvaru: "Taj je otok upravo ono što tražim cijeloga života! Bio je i u Dubrovniku, Cavtatu. Nije stoga slučajno Armani izabrao upravo dramatiku hrvatskog krajolika za reklamnu kampanju parfema Aqua di Gio, snimajući spot na Dugom otoku, u Nacionalnom parku Telašćica.

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Glavnu ulogu u kampanji imao je Aaron Taylor‑Johnson (poznat i kao novi James Bond), a snimanje je predano dočaralo mediteranski ugođaj.

Foto: Alessandro Garofalo

Na njegovim revijama hodali su i hrvatski modeli. U jednoj od svojih revija u Milanu, Armani je angažirao hrvatskog muškog modela Marija Skarića (porijeklom s otoka Raba) za predstavljanje svoje jesen/zima 2013/2014 kolekcije. Skarić je tada bio u društvu vrhunskih svjetskih modela.

Na superjahti koju je modni dizajner nazvao 'Main' radilo se gotovo tri godine i urađena je u tandemu s građevinskom kompanijom Codecasa, 2008. godine.

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Modni kreator je dizajnirao ne samo stvari kao što su prostor za sunčanje i blagovaonicu, već i dijelove u kojima ljudi borave, najprivatnije dijelove. Prva upečatljiva karakteristika jahte 'Main' je njen vojno-zelen vanjski izgled. Boja je bila namijenjena za kamuflažu čamca, tako da ne privlači veliku pažnju.

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata