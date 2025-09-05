Obavijesti

Sjećanje na modnog velikana

Tešija za 24sata: Armani mi je uvijek govorio da sam premršav i da nisam tip za njegove revije

Piše Davor Lugarić, Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 3 min
Tešija za 24sata: Armani mi je uvijek govorio da sam premršav i da nisam tip za njegove revije
Foto: Pixsell, Profimedia

Joško Tešija prisjetio se kako je Giorgio Armani imao posebnu viziju muškog modela, uvijek je tražio snažne, visoke i čvrste muškarce. Pamti i Armanijevu toplinu

U svijetu mode koji je često slavio androgini izgled, Giorgio Armani imao je potpuno drugačiju viziju. Njegov ideal bio je utemeljen na snazi, stabilnosti i tradicionalnim vrijednostima. Kako se prisjeća Joško Tešija, Armani je tražio specifičan tip muškarca koji će na pisti predstavljati njegovu filozofiju.

- Armani je uvijek tražio visoke i snažne muškarce, od metar osamdeset osam do metar devedeset, nabildane i čvrste. Meni je uvijek govorio da sam previše mršav i da nisam tip za njegove revije - priča Tešija s osmijehom.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

- Za njega je ideal bio crn, snažan i plemenit muškarac. To je bila neka njegova poruka nade, ta snaga. Njegov muškarac morao je ulijevati nadu u budućnost – muškarac sposoban za život, obiteljski orijentiran, snažan i pouzdan - dodaje.

Ova estetska preferencija nije bila slučajan hir. Odražavala se i na materijale koje je koristio – pamuk, vuna i lan – tkanine koje su simbolizirale čvrstinu i trajnost. Prema Tešiji, Armani je od klasičnog, uštogljenog odijela stvorio ležerno odijelo, dajući mu novu slobodu i udobnost, ali zadržavajući auru snage i muževnosti. Posebno je cijenio modele tamnije puti, a na njegovim revijama često su se mogli vidjeti i ruski modeli, kako muški tako i ženski.

Foto: Profimedia

Iako je na čelu modnog imperija bio poznat kao beskompromisni perfekcionist, u osobnom kontaktu Armani je bio iznenađujuće pristupačan i topao. Tešija se sjeća susreta na castinzima koji su bili daleko od hladne profesionalnosti.

- Susreli smo se nekoliko puta. Uvijek je došao, rukovao se sa svima, ali ne onako kratko i kurtoazno. Popričao bi s nama, a imao je jako dobru memoriju - ističe Tešija.

Ta neposrednost ostavila je na njega dubok dojam. Posebna veza stvorila se kroz razgovore o Hrvatskoj.

- Gajio je veliku ljubav prema Jadranu. Uvijek smo pričali o našoj obali, znao ga je praktički bolje od mene -  kaže Tešija.

- Pitao me o Hrvatskoj jer je znao da sam od tamo. Cijenio je hrvatske modele i desetljećima je posjećivao jadransku obalu svojom jahtom - dodaje.

Zagreb: Elle modnim događajem proslavio svojih 20 godina na tržištu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ta fascinacija našom zemljom bila je iskrena i duboka, a Armani je bio jedan od prvih globalnih ambasadora koji su prepoznali ljepotu hrvatske obale. Armanijev put do vrha modnog svijeta nije bio tipičan. Njegov talent nije brušen u prestižnim školama, već je izrastao iz prakse i nevjerojatnog osjećaja za estetiku. Tešija naglašava kako upravo ta činjenica zaslužuje posebno poštovanje.

- Zaslužuje veliko divljenje jer je bio samouk, a mijenjao je svijet mode i određivao trendove. Malo tko zna da je počeo kao dizajner izloga -  objašnjava nam Tešija.

Njegov talent nije bio ograničen samo na odjeću.

- Bio je i sjajan dizajner interijera i eksterijera. Dizajnirao je sve svoje kuće, ali i jahtu, izvana i iznutra. Bio je veličanstven - ističe.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Posljednji susret Tešije s Armanijem bio je 2006. godine, no sjećanja na njegovu osobnost i viziju ostaju živa. Kroz priču hrvatskog modela, Giorgio Armani nije samo ime s etikete, već čovjek koji je u modu unio dušu, snagu i toplinu, ostavivši nasljeđe koje nadilazi trendove i sezone. Njegova vizija snažnog, obiteljskog muškarca i njegova ljubav prema jednostavnim, prirodnim ljepotama, poput onih na Jadranu, ostaju trajna inspiracija.

