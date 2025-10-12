Obavijesti

UHVAĆENA SU DVOJICA MUŠKARACA

Ian Watkins nasmrt izboden u zatvoru! Istraga još uvijek traje

Ian Watkins nasmrt izboden u zatvoru! Istraga još uvijek traje
Bivši pjevač osuđen zbog monstruoznih zločina nad djecom preminuo nakon brutalnog napada. Inače, Watkins je služio kaznu od 29 godina

Nekadašnji pjevač velške rock grupe 'Lostprophets', Ian Watkins (48), preminuo je u subotu u britanskom zatvoru HMP Wakefield nakon što je napadnut nožem. Prema pisanju Guardiana, pjevač je proglašen mrtvim na mjestu događaja unatoč pokušajima reanimacije. Usto, policija iz West Yorkshirea potvrdila je da je pokrenuta istraga ubojstva, a trenutno su uhvaćena dvojica muškaraca, u dobi od 25 i 43 godine, koji se trenutno nalaze u pritvoru.

- Detektivi su pokrenuli istragu ubojstva nakon smrti muškarca u zatvoru HMP Wakefield. Unatoč medicinskoj pomoći, muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja -  navedeno je u službenom priopćenju policije.

Inače, Watkins je u trenutku smrti služio zatvorsku kaznu od 29 godina, uz dodatnih šest uvjetno, zbog niza stravičnih seksualnih zločina nad djecom, uključujući pokušaj silovanja bebe. Kaznu je dobio 2013. godine, nakon što je priznao krivnju na sudu u Cardiffu.

Ranije je bio jedna od najpoznatijih rock zvijezda Walesa. Kao karizmatični frontmen Lostprophetsa, benda osnovanog 1997. godine, proslavio se hitovima poput Last Train Home i Rooftops. Bend je imao i album na vrhu britanske ljestvice te milijune prodanih ploča. No, iza kulisa, Watkins je, kako su tužitelji naveli, 'zloupotrijebio slavu, drogu i moć', pretvorivši se u osobu koja je počinila zločina izvan svake mašte. Njegovo uhićenje 2012. i presuda godinu kasnije označili su kraj grupe, koja se odmah raspala nakon što su detalji istrage postali javni.

Podsjetimo, ovo nije bio prvi napad na bivšeg glazbenika. U kolovozu 2023. preživio je sličan incident kada su ga tri zatvorenika držala kao taoca šest sati i ranila nožem, prije nego što su intervenirali stražari. Također, napad se dogodio svega nekoliko dana nakon objave izvještaja u kojem je upozoreno da nasilje u zatvoru značajno raste, osobito prema starijim zatvorenicima osuđenima za seksualne prijestupe. Glavni inspektor tada je upozorio da se mnogi osjećaju nesigurno.

