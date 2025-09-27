U zatvoru u Gospiću zatvorenik izazvao požar, brzom reakcijom sve je prošlo bez ozlijeđenih

Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) oglasio se povodom nedavnih događaja u hrvatskim zatvorima - fizičkih napada i pokušaja paljenja ćelija. Podsjetimo, u lipnju je u splitskom zatvoru jedan pritvorenik izazvao požar u kojemu su četvorica zadobila teške ozljede paleći madrac koji su navodno napale stjenice, a kako neslužbeno doznajemo, nedavno je jedan lopov izazvao palež i u gospićkom zatvoru. Na sreću, brzom i pravovremenom reakcijom tamo nije bilo ozlijeđenih.

Kažu kako se, nažalost, ostvaruju predviđanja na koja upozoravaju već godinama.

- Manjak pravosudnih policajaca i kronična prekapacitiranost zatvora predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti i zaposlenika i zatvorenika. Upravo ta kombinacija već dugo stvara uvjete za tragediju, a naša ranija upozorenja nažalost su nerijetko bila proglašavana širenjem nemira ili preuveličavanjem stvarnog stanja. Pravosudni policajci, unatoč svemu, profesionalno i savjesno obavljaju svoje dužnosti, svakodnevno izlažući svoje živote opasnosti. No, kada je trebalo vrednovati njihov rad prilikom donošenja Zakona o plaćama, njihova žrtva i doprinos nisu bili prepoznati – dodijeljeni su im niži koeficijenti u odnosu na srodne službe, poput policije. Time je nanesena nepravda koja dodatno demotivira ljude na prvoj liniji sigurnosti zatvorskog sustava - poručili su iz Sindikata.

Godinama su, nastavljaju, upozoravali na ove probleme te ih raduje što su sada i drugi sindikati koji djeluju u zatvorskom sustavu odlučili jasno progovoriti i podržati pravosudne policajce.

- Nažalost, da je takva zajednička snaga postojala prilikom donošenja Zakona o plaćama, situacija bi danas možda bila drukčija. Posljednji događaji najbolji su dokaz koliko je opasno probleme gurati pod tepih. Svako odgađanje rješavanja nagomilanih poteškoća dodatno povećava rizik od novih nemilih scena - kažu iz Sindikata.

Dodaju da će nastaviti dosljedno inzistirati na poboljšanju radnih uvjeta za pravosudne policajce i sve zaposlene u zatvorskom sustavu, pravednom materijalnom vrednovanju njihovog rada, kroz izjednačavanje s drugim sigurnosnim službama te sistemskoj modernizaciji zatvorskog sustava kako bi se smanjila prekapacitiranost i povećala sigurnost.

Od Ministarstva pravosuđa i uprave očekuju bržu i snažniju angažiranost u rješavanju ovih problema.

- Sindikat pravosudne policije Hrvatske ostat će glas pravosudnih policajaca i svih onih koji, u vrlo teškim uvjetima, svojim radom održavaju sigurnost i stabilnost zatvorskog sustava Republike Hrvatske - kažu.