ignor uoči koncerta u Zagrebu: "Punk je bio pijan i spavao je neko vrijeme, ali se probudio"

Bend ignor vratio se na scenu ove godine nakon dugogodišnje pauze, a ovoga vikenda nastupaju na prvom izdanju Polupanog Lončića u klubu Boogaloo. Uoči koncerta otkrili su nam što publika može očekivati, uspomene s prethodnih nastupa, ali i planove za budućnost.

- Pripremamo jednu potentnu dozu ultra-zabavnog pop-punka. Koncert će biti klasični ignor: spontanost, energija, dobra zabava i, nažalost, užasni dad jokeovi. A iznenađenja… Ajmo reći da bi se neke poznate maskote iz naših spotova vrlo lako mogle pojavit - kažu dečki iz benda u razgovoru za 24sata. Otkrili su i imaju li neki ritual prije nastupa.

- Kad smo bili mlađi, ritual nam je bio dosta jednostavan: vidjeti tko može popiti više alkohola u što kraćem roku prije koncerta. Sad smo ipak malo stariji i pametniji (navodno), pa su rituali civiliziraniji. Ali imamo jedan čvrst: naš pjevač Pajo na dan koncerta uvijek pojede kajganu — good luck kajgana, bez toga ne ide - ističu. Otkrili su nam i imaju li omiljenu uspomenu s prethodnih zagrebačkih koncerata.

- Iskreno, svaka svirka u Zagrebu kad prođe bez većih grešaka i blamaža je uspomena sama po sebi. Ali jedan od najsmješnijih momenata je bio kada su nas jednom stavili da sviramo prerano, pa nam se to nije baš svidjelo. Onda se naš bubnjar Fixx krenuo “pretvarati” da povraća u WC-u, a ja sam iza zatvorenih vrata glumio da je situacija kritična — derao se “fuj, odvratno, wow, ovo je baš gadno”… i uspjeli smo dobiti bolji termin. Ovaj put ne moramo, imamo dobar slot, tako da ćemo ovaj put biti pristojni - iskreni su glazbenici. Polupani Lončić objavio je satnicu prije nekoliko dana, a ignor u subotu dolaze pred publiku u 22:15 sati. Bend je nedavno objavio nove stvari, a kažu da pripremaju novi materijal.

- Album je ideja do kraja godine, ali nećemo se zalijetati s obećanjima. Ono što možemo reći sigurno: izlazit će nove pjesme — nešto prije ljeta, nešto kroz ljeto i nešto nakon ljeta - pričaju nam. Smatraju kako je trenutačna punk rock scena u Hrvatskoj puno bolja nego prije.

- Došao je novi val novih generacija i nove publike koja voli punk i voli se zabaviti na koncertima. Mi smo presretni jer se vidi da punk nije mrtav… Samo je bio mrtav pijan i spavao neko vrijeme, ali sad se probudio - komentirali su te dodali koji mlađi bendovi na domaćoj sceni ih trenutačno inspiriraju.

- Prvo ćemo reći Luzeri. Stvarno poštujemo što su napravili i način na koji su pop-punk približili mlađoj publici. Možda nisu “punk-punk” u klasičnom smislu, ali su napravili veliku stvar za scenu i to se osjeti - smatraju iz benda ignor. Osvrnuli su se i na svoju publiku te kako se mijenjao njihov odnos tijekom godina.

- S vremenom smo počeli puno više poštivati publiku i stvarno ih slušati — ne samo da oni slušaju nas. Trudimo se napraviti show i pisati pjesme koje će ljudi s guštom pjevati i nositi sa sobom. Uglavnom: želimo “give back” communityju, jer su oni tu za nas već godinama - istaknuli su. Prisjetili su se i nezaboravnog trenutka s prošlih koncerata.

- Problem je što je dosta tih najluđih koncerata bilo u našoj mladosti… Pa se većine toga iskreno ne sjećamo. Ali jedan moment koji pamtimo: svirali smo u Rijeci i došao nam je Goran Bare i rekao da smo vjerojatno najbolji punk bend koji je ikad čuo i vidio. A onda nam je pokušao prodati otprilike 20 ovaca s neke privatne farme njegovog rođaka jer “hitno trebaju novce” za plastičnu operaciju nosa. Na kraju je samo otišao i ostavio nas sve lagano zapanjene - pričaju nam iz benda ignor. Za kraj su komentirali kakvi su im planovi nakon Polupanog Lončića.

- Plan je jednostavan: nakon Polupanog se pošteno odmorit i doći sebi. Onda 2. svibnja sviramo u Koprivnici, u klubu Funk, s bendovima Pičke Vrište i Proleter. Nakon toga, 8. svibnja imamo akustičnu svirku na Tkalčićevoj u Zagrebu. A onda ljeto… a ljeto je realno doba ignora - zaključili su.