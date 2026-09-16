Ines Petrić iz 'Ljubav je na selu' iznenadila objavom: 'Župnikove riječi posebno su me dotaknule'

Ines Petrić, mnogima dobro poznato lice s malih ekrana i rekorderka popularnog showa 'Ljubav je na selu' koja je ondje ljubav tražila čak sedam puta, ljetne dane provela je u rodnim Kaštelima. Nakon što se vratila s odmora, na svojim se društvenim mrežama oglasila objavom koja je izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja.

Foto: Facebook

Crnokosa Ines prisjetila se tako nedavnog odlaska na svetu misu i riječi koje su na nju ostavile snažan dojam.

- Prije par dana bila sam na bogoslužju u Dalmaciji i riječi župnika posebno su me dotaknule: 'Živimo u bolesnim vremenima.' I doista živimo u vremenu u kojem se prebrzo sudi, osuđuje i vrijeđa, a premalo zastaje kako bi se razumjelo drugog čovjeka. Zato nemojmo biti suci tuđih života. Budimo ljudi koji će pružiti razumijevanje, suosjećanje i riječ podrške onda kada je najpotrebnija - poručila je Ines.

Bivša natjecateljica showa posebno se osvrnula na ponašanje korisnika društvenih mreža, ali i ljudi na internetu općenito.

- Društvene mreže nisu mjesto za vrijeđanje, ponižavanje, ismijavanje, osudu i mržnju. One bi trebale biti mjesto susreta, komunikacije, povezivanja, zabave i razonode, ali prije svega mjesto na kojem nećemo zaboraviti da iza svakog profila stoji stvaran čovjek sa svojim osjećajima, ranama, strahovima i životnom pričom - istaknula je.

Foto: Facebook

Na kraju ove emotivne objave, Ines je iskoristila snagu društvenih mreža te je poslala jaku poruku o toleranciji, empatiji, ali i vjeri.

- Prije nego što nekoga osudimo, trebali bismo se zapitati: Znamo li doista kroz što ta osoba prolazi? Ako ne znamo, onda je bolje šutjeti nego povrijediti. Bolje je pružiti ruku nego upirati prstom. Bolje je pokazati milost nego osudu. Jer kršćanstvo nas ne uči da budemo suci, nego da budemo ljudi ljubavi, milosrđa i oprosta - napisala je za kraj.